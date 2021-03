Hezinger auf hoher See

Hezinger-Maschinen unterstützen die Schifffahrt

Schiffe und Boote sind, wie moderne KFZ auch, Hochleistungsmaschinen, die extrem präzise und auf Basis modernster Technologien gefertigt werden. Für die entsprechenden Herausforderungen im Bereich der Materialbearbeitung bietet die Hezinger Maschinen GmbH individuelle Lösungen, um die Zukunftsfähigkeit auch auf hoher See zu sichern.

Präzision ist das Zauberwort, wenn es um den effizienten Einsatz von Maschinen geht. Um Präzision auch in der Bearbeitung von Blech oder Hochleistungsmaterialien zu gewährleisten, sind tiefgehende Kenntnisse zur Materialart- und Beschaffenheit essenziell. Daher wird bei Hezinger Maschinen GmbH dieses Wissen bereits in die Maschine integriert.

So beispielsweise auch in der motorischen Schlagschere Hezinger-CutLine A04-2000, die den unangefochtenen Weltmarkt- und Technologieführer für Unterwasserpeilsender (ULBs) in der Seeschifffahrt unterstützt. Die motorisch angetriebene Maschine wurde speziell für dünne Bleche konzipiert und liefert im Bereich von 2,0 bis 5,0 mm alles, was für einen exakten Beschnitt benötigt wird. Dabei arbeitet die Hezinger Motorschere mit einer Positioniergenauigkeit von 0,1 mm. Für die präzise Einmessung des Hinteranschlags, und um die Eigendurchbiegung des dünnen Materials zu verhindern, bietet Hezinger ein zuschaltbares pneumatisches System, das rückseitig die eingelegten Bleche unterstützt und für einen präzisen, verwindungsarmen Zuschnitt sorgt.

In Wilhelmshaven kommt die Wasserstrahl-Schneidanlage Hezinger-WaterLine HW3020 bei der Bundeswehr zum Einsatz. Die enorme Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten des Wasserstrahlschneidens wird genutzt, um Schiffe und Boote instand zu setzen sowie Industrieleistungen für die Marine abzuwickeln. Dabei können die unterschiedlichsten Materialien, von Blech über Glas, Kunststoff bis hin zu Stein oder Keramik, bearbeitet werden. Selbst Granit lässt sich bis zu einer Dicke von 100 mm schneiden.

“Nur mit dem Fokus auf absolute Qualität können nachweislich die weltweit höchsten Standards der Seeschifffahrts- und Luftsicherheitsbehörden erfüllt werden,” so Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH.

Um die Bedienung zu vereinfachen wurden bereits Materialbibliotheken in die Programme der Maschinen integriert. So stellen sich die Maschinen komplett auf die jeweilige Auswahl ein. Je nach Anwendung werden ganze Schnittprogramme zur Fertigung komplexer Teile in der Maschine voreingestellt.

Seit mehr als 37 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

Firmenkontakt

Hezinger Maschinen GmbH

Thomas-Alexander Weber

Max-Planck-Str. 1

70806 Kornwestheim

+49 7154 8208 00

+49 7154 8208 25

info@hezinger.de

http://www.hezinger.de

Pressekontakt

KOKON – Marketing Profiling PR

Marion Oberparleiter

Lindenstraße 6

72666 Neckartailfingen

+49 711 52855500

+49 711 52855509

info@kokon-marketing.de

http://www.kokon-marketing.de/

Bildquelle: @Hezinger Maschinen GmbH