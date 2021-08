Hezinger Rundbiegemaschinen im Einsatz

Hezinger-Maschinen unterstützen Bau eines Warmwasserspeichers

Auch bei der Umstellung auf Erneuerbare Energien sind Hezinger Maschinen gefragt. Mit der Rundbiege Hezinger BendingLine MG4R unterstützt die Hezinger Maschinen GmbH den Bau des Warmwasserspeichers der Stadtwerke Rostock.

Die Rundbiegemaschine Hezinger BendingLine MG4R3038F kommt seit 2020 bei der Stahlrundbau Hanke GmbH & Co. KG aus Flöha in der Nähe von Chemnitz zum Einsatz. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und bietet seinen Kunden alles rund ums Biegen, Walzen, Fräsen. Dazu gehören auch Sonderanfertigungen, die beim Bau des etwa 55 Meter hohen Wärmespeichers aus Stahl der Stadt Rostock zum Einsatz kommen. Der Wärmespeicher soll die Hansestadt als auch die Region klimaschonend mit Warmwasser versorgen und Ende 2021 in Betrieb gehen.

Mit der CNC-gesteuerten 4-Walzen Rundbiegemaschine Hezinger BendingLine MG4R3038F profitiert die Stahlrundbau Hanke GmbH & Co. KG von einer leistungsstarken und wirtschaftlichen Unterstützung. Dank der bequemen Steuerung sowie zwei zusätzlichen Digitalanzeigen für die Seitenwalzenpositionen ist höchste Präzision auch bei Blechstärken von bis zu 250 mm und Arbeitsbreiten bis zu 8.000 mm garantiert.

“Unsere Rundbiegen zeichnen sich neben der Genauigkeit vor allem durch ihre hohe Verformkraft und große Vielseitigkeit in der Bearbeitung aus,” so Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH.” Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Maschinen auch auf diesem Weg einen Beitrag zur Energiewende leisten.”

Für die Stahlrundbau Hanke GmbH & Co. KF war nicht nur die intuitive Bedienung der Rundbiege überzeugend, sondern vor allem auch das wartungsfreie Maschinenkonzept, das durch die wartungsfreie Torisionswelle und die dauergeschmierten Lager gesichert ist.

Weitere Faktoren wie der umfassende Service von Hezinger, von der Finanzierung, über die Logistik, Bedienerschulungen sowie ein breites Spektrum an Erweiterungsmöglichkeiten waren weitere Argumente sich für die Maschine von Hezinger zu entscheiden.

Weitere Informationen unter www.hezinger.de

Seit mehr als 41 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

