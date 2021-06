Hi-Fi Sound im LKW mit AXTONs neuen 24 Volt Verstärkern

AXTONs Mono-Endstufe AT101 und der 4-Kanal Verstärker AT401 steigern die Musikqualität in Fahrzeugen mit 24 Volt Bordnetz

Wer tage- und wochenlang mit seinem LKW unterwegs ist, möchte auch überzeugenden Sound in seinem Fahrzeug: beim Musikhören während der Fahrt, beim Videoschauen während der Ruhezeiten. Einen Verstärker nachzurüsten ist eine einfache Maßnahme, um die Leistung und den Klang von Werksanlagen oder Multimedia/Navigationsgeräten enorm zu verbessern – ohne gleich das komplette System auszutauschen.

Mit der neuen AT-Serie hat Car Audio Spezialist AXTON jetzt zwei Digitalverstärker mit 24 Volt Netzteil im Programm, die sich flexibel im LKW montieren lassen und für Powersound sowie ein deutlich hörbares Klang-Upgrade sorgen. Der Monoblock AT101 (VK 169 Euro und die 4-Kanal Endstufe AT401 (VK 199 Euro) sind ausgelegt für LKWs, LKW-basierte Reisemobile und weitere Fahrzeuge mit 24 Volt Bordnetz.

Die in edlem Grau eloxierten Aluminiumgehäuse sind erstklassig verarbeitet und durchdacht konstruiert: Trotz ihrer kompakten Abmessungen leiten die massiven Kühlkörper die Wärme gezielt nach außen und gewährleisten so gleichbleibend eine optimale Betriebstemperatur. Gerade einmal 10,5 cm breit und 4 cm hoch, lassen sich AXTONs Verstärker gut versteckt im LKW oder Reisemobil einbauen.

Auch der Innenaufbau der Truck-Endstufen ist vorbildlich: Verstärkerschaltung und Platinenlayout sind optimiert für geringste Verzerrungen und ausschließlich mit selektierten Komponenten bestückt, die auch bei extremen Belastungen eine lange Lebensdauer und eine beeindruckende Performance garantieren: Diese Class-D Amps geben jedes Musikstück mit Transparenz, packender Dynamik und, vor allem, echter Spielfreude wieder.

Die Leistung des 4-Kanal Verstärkers AT401 von 4 x 100 Watt RMS @ 4 Ohm bis hin zu 2 x 350 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt macht ihn zur perfekten System-Endstufe für verschiedene Anwendungen. Auch der Mono AT101 glänzt mit bis zu 400 Watt RMS @ 2 Ohm und bringt nicht nur die Subwoofer zum Schwitzen.

Die AT401 ist mit einem 12 dB/Okt. Hoch- und Tiefpassfilter (40 – 400 Hz) ausgestattet, der Monoblock AT101 hat ein Tiefpassfilter (50 – 250 Hz), ein Subsonicfilter (10 – 55 Hz) sowie einen Bass Boost. Beide Modelle verfügen neben dem Low-Level Eingang auch über High-Level Eingänge mit Auto-Turn-On Funktion zum Anschluss an Originalradios ohne Cinchausgang – dem universellen Einsatz dieser Verstärker steht somit nichts im Weg.

Bei der AT101 ist eine Basspegel-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, um den Subwooferpegel jederzeit bequem vom Fahrersitz aus einzustellen.

Die Marke AXTON erfreut sich seit fast 30 Jahren hoher Beliebtheit bei Car-HiFi Enthusiasten. Die Produkte von AXTON werden regelmäßig in Fachzeitschriften für ihr hohes Preisleistungsverhältnisses ausgezeichnet. Das Sortiment umfasst Verstärker und verschiedene Lautsprecher für die PKW- und Reisemobil-Nachrüstung: Compo- und Coxialsysteme, Woofer, Subwooferkisten und auch kompakte Untersitzbässe.

