High Heels in Übergröße – Glanzvolle Abrundung für ein attraktives Outfit

Hochhackige Schuhe – Was ist das eigentlich?

Ob zum verführerischen Minikleid, der eleganten Abendgarderobe, einem zurückhaltenden Business-Outfit oder gar zum Hosenanzug oder Jumpsuit, abhängig von Ausführung und Machart lassen sich High Heels mit nahezu allem kombinieren. In diesen Genuss möchten selbstverständlich auch Damen mit größeren Füßen kommen. High Heels Übergröße, also etwa Größe 42 bis 46 sind jedoch nicht überall erhältlich. Oftmals beschränkt sich die Auswahl auf wenige Modelle, sofern überhaupt große Größen zu finden sind. Möchte die Kundin dennoch nicht auf High Heels in Übergröße verzichten, muss sie sich also nach einem auf Übergrößen spezialisierten Schuhhändler umsehen. Schuhplus bietet nicht nur High Heels in Übergröße, sondern darüber hinaus auch alle anderen Schuharten von Ballerinas bis hin zum Sportschuh.

Attraktive High Heels in Übergröße für nahezu jeden Anlass

High Heels in Übergröße bietet schuhplus für fast jeden Anlass und in zahlreichen verschiedenen Varianten. So sind im Webshop und in den drei lokalen Ladengeschäften des Anbieters unter anderem klassische Lack-Pumps mit hohem Absatz erhältlich. Diese lassen sich hervorragend zur Business-Kombi oder einem Hosenanzug kombinieren. Für die Zusammenstellung eines extravaganten Sommer-Outfits bietet der Händler High Heels in Übergröße, die ähnlich Sandalen mit schmalen Riemchen ausgeführt und in diversen Farben erhältlich sind. Aber auch Stilettos, also High Heels mit besonders hohem und schmalem Absatz bietet schuhplus nicht nur in großer Auswahl, sondern auch in großen Größen an. Stets handelt es sich bei diesen Schuhen um Modelle aus den aktuellen Kollektionen bekannter und namhafter Hersteller. Wer also nach qualitativ hochwertigen High Heels in Übergröße sucht, dürfte bei Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen mühelos fündig werden.

Als High Heels bezeichnet man in der Regel Schuhe mit hohem Absatz, etwa ab einer Absatzhöhe von 5 cm. Die Bezeichnung wird heute zumeist unabhängig vom Schuhtyp verwendet. So können, bei entsprechender Höhe des Absatzes, sowohl Schaftstiefel und Stiefeletten als auch Pumps oder Halbschuhe als High Heels bezeichnet werden. Auch die Form des Absatzes ist nicht ausschlaggebend, damit Schuhe als High Heels bezeichnet werden können. So zählen zu den bei Schuhplus erhältlichen High Heels gleichermaßen Schuhe mit Keilabsatz, Pfennig- bzw. Stiletto-Absatz und Louis XV Absatz. Übrigens wissen die wenigsten Trägerinnen von High Heel, wo das geliebte Schuhwerk eigentlich seinen Ursprung hat. Dieser liegt nämlich in Persien. Den dort gebräuchlichen Reiterstiefeln mit hohem Absatz sind High Heels nachempfunden, auch wenn sie zugegebenermaßen deutlich schicker und modischer daherkommen. Nicht zuletzt in Übergröße machen Heels immer eine gute Figur und sind das i-Tüpfelchen für nahezu jeden Look.

