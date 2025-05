High-Performance Multi-Orbit Satcom User Terminal „Made in Austria“

Österreichisches Konsortium entwickelt mit Unterstützung der ESA bahnbrechende Satelliten-Funktechnologie

Wien/Graz- Ein zukunftsweisendes Forschungsprojekt bringt die europäische Raumfahrt auf ein neues technologisches Niveau. Die Europäische Weltraumorganisation ESA (European Space Agency), die Agentur für Luft- und Raumfahrt (ALR/FFG) sowie das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur unterstützen gemeinsam ein österreichisches Konsortium bei der Entwicklung einer innovativen Satelliten-Kommunikationstechnologie, die neue Maßstäbe setzen soll.

Das Projekt mit dem Namen Multibeam Ka-band Satellite User Terminal (MUKAS) wird im Rahmen des ESA-Programms ARTES 4.0 (CustomSatGround) Core Competitiveness gefördert. Beteiligt sind die JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH (Graz), S+K Consult sowie das Wiener Hightech-Unternehmen und Antennenspezialist PIDSO – Propagation Ideas & Solutions GmbH.

Im Zentrum steht ein neuartiges Multi-Orbit Satcom User Terminal, das für den Einsatz in allen gängigen Satellitenkonstellationen – GEO (geostationär), MEO (mittlere Umlaufbahn) und LEO (niedrige Erdumlaufbahn) – optimiert wird. Dieses Terminal soll nicht nur höchste Übertragungsraten und Zuverlässigkeit bieten, sondern auch durch seine modulare Bauweise und geringe Bauhöhe in unterschiedlichsten Einsatzgebieten überzeugen – von bodengebundenen Anwendungen bis hin zu mobilen Plattformen.

Das Projekt, das sich aktuell in einem mehrstufigen Entwicklungsprozess befindet, vereint wissenschaftliche Exzellenz, praxisnahe Ingenieurskunst und eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie. Für Österreich bedeutet dieses Vorhaben einen technologischen Meilenstein – sowohl in der internationalen Sichtbarkeit als auch im Hinblick auf die Stärkung der nationalen Kompetenz im Bereich Raumfahrttechnologie.

PIDSO, als Spezialist für Hochleistungsantennen und drahtlose Kommunikation, bringt seine langjährige Expertise aus der Luftfahrt, Automobilindustrie und Forschung ein. Das Unternehmen steht für maßgeschneiderte, leistungsstarke Antennenlösungen, die unter härtesten Bedingungen zuverlässig funktionieren. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam mit der ESA den nächsten technologischen Sprung in Richtung Satelliten-Funktechnologie machen. Diese Kooperation ist für uns eine große Ehre und Motivation“, so DI Dr. Christoph Kienmayer, Geschäftsführer von PIDSO. Seit 2017 ist PIDSO auch Teil der Riedel Group in Wuppertal, Deutschland.

Die ESA, gegründet 1975, ist das zentrale Raumfahrtorgan Europas und betreut Projekte, die weit über die Grenzen der Erde hinausreichen – von der Klimaüberwachung bis hin zur interplanetaren Exploration. Ihre Kooperationen mit innovativen Technologieunternehmen wie PIDSO unterstreichen das Bestreben, die europäische Führungsrolle im All weiter auszubauen.

Mit vereinter Kraft und visionärem Pioniergeist bringt dieses Projekt Hightech „Made in Austria“ auf die globale Bühne – und ein Stück Zukunft näher zur Erde.

Kontakt:

DI Dr. Christoph Kienmayer

Founder & CEO

PIDSO – Propagation Ideas & Solutions GmbH

Wallackgasse 2

1230 Wien, Austria

Tel.: +43 1 25 24 189

E-Mail: marcom@pidso.com

Web: www.pidso.com

Über PIDSO – Propagation Ideas & Solutions

PIDSO – Propagation Ideas & Solutions GmbH ist ein innovativer Anbieter und Hersteller von High-End-Antennen, -Systemen und Hochfrequenzlösungen für Luft- und Raumfahrt, Sicherheit und industrielle Anwendungen. Durch die Kombination von technischer Exzellenz mit der Leidenschaft für Spitzentechnologie ermöglicht PIDSO seinem globalen Kundenstamm, selbst die komplexesten Herausforderungen im Hochfrequenzbereich zu meistern.

Das Produktportfolio von PIDSO reicht von kundenspezifischen Antennen, Smart Arrays, Tracking-Systemen, Radartechnik bis hin zu außergewöhnlichen Kommunikationslösungen. Das Unternehmen wurde 2010 mit Sitz in Wien gegründet, ist seit 2017 Teil der Riedel-Gruppe und betreut Kunden weltweit über sein stetig wachsendes Netzwerk.

Über die Europäische Weltraumorganisation:

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ist Europas Tor zum Weltraum.

Die ESA ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 1975 gegründet wurde. Ihre Aufgabe ist es, die Entwicklung der europäischen Raumfahrtkapazitäten mitzugestalten und sicherzustellen, dass Investitionen in den Weltraum den Bürgerinnen und Bürgern Europas und der Welt zugutekommen.

Die ESA hat 23 Mitgliedstaaten: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich. Lettland, Litauen und die Slowakei sind assoziierte Mitglieder.

Die ESA unterhält formelle Kooperationsbeziehungen mit vier EU-Mitgliedstaaten. Kanada beteiligt sich im Rahmen eines Kooperationsabkommens an einigen ESA-Programmen.

Durch die Bündelung der finanziellen und geistigen Ressourcen ihrer Mitgliedstaaten kann die ESA Programme und Aktivitäten durchführen, die über die Möglichkeiten einzelner europäischer Länder hinausgehen. Insbesondere arbeitet sie mit der EU an der Umsetzung der Programme Galileo und Copernicus sowie mit Eumetsat an der Entwicklung meteorologischer Missionen.

Mehr über die ESA erfahren Sie unter www.esa.int

Kontakt

PIDSO – Propagation Ideas & Solutions GmbH

Christoph Kienmayer

Wallackgasse 2

1230 Wien

01 25 24 189



http://www.pidso.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.