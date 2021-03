Highlight – ZENECs Z-E2055 Infotainer für VW Golf V / VI

“Modernstes Infotainment passgenau ins Armaturenbrett”, urteilt die Zeitschrift Car & HiFi (03/2021) über ZENECs neues Touchscreen-Autoradio Z-E2055 und zeichnet es als “Highlight” in der Spitzenklasse aus.

ZENECs neuester Infotainer Z-E2055 ist entwickelt für Fahrzeuge der VW Golf V und VI Plattformen – über 50 VW-, Seat- und Skoda Modelle der Baujahre 2003 bis 2009. Das sind viele Millionen PKWs, die auf unseren Straßen unterwegs sind. “Die dort ab Werk eingebauten Autoradios RNS 210/310/315/510 und RCD 310/315/510 von Volkswagen sind”, so die Fachzeitschrift Car & HiFi (03/2021), “heute jedoch hoffnungslos veraltet.” Auf der Suche nach einer zeitgemäßen Nachrüstlösung hat Car & HiFi den Z-E2055 gründlich getestet und ist überzeugt: “Mit dem Z-E2055 bringt ZENEC modernstes Infotainment passgenau ins Armaturenbrett”.

Gelungen ist, laut Car & HiFi, nicht nur die optische Integration in die VW- Seat- und Skoda Modelle, sondern auch die Vernetzung mit der Bedienarchitektur. Über das mitgelieferte Can-Bus Modul kommuniziert der Z-E2055 mit der Fahrzeugelektronik und unterstützt darüber werksseitige Funktionen. “So funktioniert die Steuerung über die Tasten des Multifunktions-Lenkrads (…), auch die Climatronic und das optische Parkdistanz-System OPS funktionieren weiterhin. Sogar ein werksseitiges Dynaudio-Soundsystem wird per CAN unterstützt.”

Begeistert sind die Fachjournalisten auch von dem großem 9″ / 22,9 cm Echtglas Touchscreen: “Er bietet große Schaltflächen und reagiert kapazitiv auf jeden Fingertipp.” Doch nicht nur die Hardware, sondern auch der Bedienkomfort kann die erfahrenen Tester überzeugen: “So ist es auch beim Z-E2055 hervorragend gelungen, die Menüs übersichtlich und nutzerfreundlich zu gestalten. Gleichzeitig sehen die Grafiken einfach schick aus, so dass die Bedienung nicht nur einfach ist, sondern auch Freude macht.”

Der Z-E2055 unterstützt Apple Car Play und Android Auto, damit hat man, so Car & HiFi, “sicheren Zugriff auf zahlreiche Telefon-Apps”. Die Tester loben nicht nur die einfache Anbindung und einfache Bedienung über den ZENEC-Touchscreen oder per Spracheingabe, sondern auch die Erweiterung des Funktionsumfangs: “Im Zusammenspiel mit einem Smartphone wird der ZENEC damit zum vollwertigen Naviceiver.”

“Auch beim Digitalradioempfang ist das ZENEC auf der Höhe der Zeit”, urteilen die erfahrenen Tester und bietet DAB+ Empfang “in rauschfreier Qualität”. Die Infotainment Funktionen werden komplettiert durch Bluetooth-Telefonie und Musikstreaming, Audio / Videowiedergabe via USB oder Handy, dazu kommt eine HDMI Schnittstelle zum Anschluss weiterer Zuspielgräte und Ports für einen externen Verstärker, Monitor und eine Rückfahrkamera.

Ein extra großes Lob verdienen laut Car & HiFi die Klangtuning-Optionen über den integrierten digitalen Soundprozessor, der “im Expertenmodus eine feinfühlige Klangjustage erlaubt.” Neben einem Hoch- und Tiefpassfilter und 8-Band Equalizer hat der Z-E2055 “sogar eine digitale Laufzeitkorrektur für perfekte Räumlichkeit” an Bord: “Alle Einstellungen erfolgen komfortabel in ebenso schön wie übersichtlich aufgebauten Menüs mit grafischer Anzeige.”

“Perfekte Fahrzeuganbindung, moderne Funktionalität mit DAB+, Bluetooth, Android Auto und CarPlay, hervorragende Bedienbarkeit mit großem Touchscreen – das ZENEC Z-E2055 ist die Ideale Infotainmentlösung für VW Golf V, VI und viele weitere Gebrauchtwagen von VW, Seat und Skoda”, urteilen die renommierten Fachjournalisten abschließend und zeichnen das neue System mit dem Prädikat “Highlight” in der Spitzenklasse aus.

Navigation und Multimedia im Fahrzeug, dafür steht die Marke Zenec, im deutschsprachigen Raum der Marktführer für In Car Multimedia. Von Festeinbaunavigationen und Multimediasystemen bis zu ergänzendem Zubehör wie Rückfahrkameras – die Zenec Produktpalette bietet überzeugende Komplettlösungen für jedes Auto.

Zenec-Geräte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 120 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

