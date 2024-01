Highlights der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE – LUKAS-ERZETT mit LIVE-Vorführungen am Stand

Stand C011, Halle 10.2 – LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG

Ab Sonntag, 03. März, bis Mittwoch, 06. März 2024, freut sich das Team der LUKAS-ERZETT GmbH & Co.KG darauf, Kunden und Partner auf der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE in Köln begrüßen zu dürfen. Am Stand C011, Halle 10.2 wartet nicht nur eine Übersicht zu allen Produktgruppen – LUKAS-Experten bieten LIVE-Vorführungen am Vorführtisch, sowie Produkt- und Prozessberatung.

Anfang März 2024 ist es wieder so weit, die Branchenplayer der Hartwarenbranche versammeln sich zur INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE in Köln. Auf der Weltleitmesse warten 1.400 Aussteller aus aller Welt auf über 25.000 internationale Fachbesucher, um ihre neuesten Produkte und Innovationen zu präsentieren – von Werkzeugen und Zubehör über Bau- und Heimwerkerbedarf.

Das traditionsreiche Familienunternehmen LUKAS-ERZETT mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis ist als Branchenplayer erneut auf der Weltleitmesse in Köln vertreten. Am interaktiven Stand des Unternehmens dreht sich alles um die ausgeprägten Kompetenzen in den Einsatzgebieten rund um das Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen. Die gesamte große Produktvielfalt ist auf dem Stand als Übersicht der Produktgruppen zu bestaunen. Folgende Highlights erwarten Besucher in diesem Jahr am LUKAS-Stand:

Der beliebte LUKAS Kompaktschleifteller PG Easy Purple Grain hat sich als der rasante Allrounder für härteste Einsätze bewährt und macht den Wechseleinsatz von Fiber- und Schruppscheibe überflüssig. Das Hochleistungs-Keramikkorn garantiert höchste Standzeiten für maximale Performance, auch auf Titan, Guss und (Edel-) Stahl. Der innovative PG-Werkzeugaufbau ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß ohne Überhitzen, Verspröden oder Ausbrüche und die tiefe Kröpfungszone erlaubt ein flaches Arbeiten. Bereits bei geringem Kraftaufwand erreicht der PG Easy Purple Grain beeindruckende Abtragswerte. NEU: Ab sofort gibt es den LUKAS Kompaktschleifteller PG Easy Purple Grain in vielen Abmessungen bis 230 mm Durchmesser für einen noch optimierteren Einsatz.

Für den härtesten Einsatz auf Stahl haben LUKAS-Experten den LUKAS Kompaktschleifteller weiter optimiert und den PG Easy CeramicPS entwickelt. Der integrierte glasfaserverstärkte Stützteller für maximale Performance sorgt für hohe Stabilität und Haltbarkeit bei gleichzeitigem Komfort in der Anwendung: Gleichlauf und Aggressivität in Topform! Dank perfekt geometrisch geformten Schleifpartikeln, dem Precision-Shaped-Ceramic-Korn, in Kombination mit dem innovativen PG-Werkzeugaufbau erreichen Sie bei Abtragsgeschwindigkeit und Zerspanungsmenge neue Dimensionen. Für den Einsatz beider Werkzeuge wird kein zusätzlicher Stützteller benötigt, wodurch das optimierte Preis-Leistungsverhältnis bei der Anschaffung doppelt überzeugt.

Kehlnahtbearbeitung leicht gemacht: Ergonomisch und punktgenau im Einsatz, ermöglicht der innovative LUKAS-Kehlnahtschleifer U-Edge Pro in Tellerform das Bearbeiten von Schweißnähten mit einer hohen Werkzeugstandzeit und perfekten Ergebnissen. Er macht den Einsatz von Schruppscheiben und Schleiftellern zur Schweißnahtbearbeitung überflüssig! Dank mehrfach gewickeltem Schleifleinen bietet dieses zum Patent angemeldete Werkzeug Ihnen im Einsatz immer gleichbleibende Ergebnisse bis zum letzten Schleifkorn.

Die besonders robuste Fächerschleifscheibe SLTT Ceramic3P von LUKAS garantiert Kosteneffizienz durch eine optimale Ausnutzung des kompletten Schleifbelags dank speziell geformter Lamellen – mit mehr Korn. Schnellerer Abtrag, längere Laufzeiten, weniger Druck. Ihr flacher Winkel im typischen SLTT Aufbau auf dem Stahlträgerteller ermöglicht 3P-Arbeiten: Persistence, Precision, Power.

Womit sich die LUKAS-Fächerschleifscheiben SLTO/R CeramicAd abheben? Der SLTO mit einer flachen Trägerscheibe und der SLTR mit einem8° gewinkelten Träger bieten vielseitige Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen und das bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Die Besonderheit ist das neue orangene Ceramic-Korn, CeramicAd. Trägerstabilität und Kornhaftung sind perfekt aufeinander abgestimmt, was eine maximale Leistung des Werkzeugs gewährleistet.

Als einer der technologisch führenden Hersteller leistungsstarker und innovativer Werkzeuglösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen stehen für LUKAS stets die Anforderungen der Kunden und die neuesten Entwicklungen verschiedenster Branchen weltweit im Mittelpunkt, weshalb über 20 Branchen und Industriezweige bereits auf Qualität aus dem Hause LUKAS vertrauen. Auch Highlights, etwa aus der Automobilbranche, erwarten LUKAS-Besucher auf der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE in Köln.

Das optimale Werkzeug zum industriellen stationären Fräsen, Sägen und Bohren (Tauchen) von innovativen und hochwertigen Hightech Materialien wie carbonfaserverstärkten Leichtbauwerkstoffen? Der Fräser CarbonCut von LUKAS-ERZETT. Faserausrisse, Faserüberstände bzw. nicht vollständig abgeschnittene Fasern und auch verbranntes Harz gehören der Vergangenheit an. Perfekte Oberflächen und erstklassige Kanten am Werkstück zeichnen den CarbonCut mit seinen scharfen Schneiden aus.

Der LUKAS Frässtift Z9 Alu mit LightFlow-Beschichtung ist mit seinen messerscharfen Schneiden ideal für die Aluminium-, Kunststoff und Holzbearbeitung geeignet. Optimale Synergien zwischen Frässtift und LightFlow-Beschichtung überzeugen durch hohes Spanvolumen und maximalem Span-Querschnitt. Dank grober Einfachverzahnung und Facettenschliff ist rasches Arbeiten und ein perfektes Oberflächenfinish mit geringem Kraftaufwand beim Arbeiten möglich.

Diese Performances klingen zu gut, um wahr zu sein? Besuchen Sie den Vorführtisch am LUKAS-Stand und überzeugen Sie sich bei LIVE-Vorführungen selbst von der Power der LUKAS-Produkte. Vor Ort bietet LUKAS auch exklusive professionelle, auch internationale, Beratung durch Experten sowie Vertrieb.

Tickets für die Eisenwarenmesse können unter le@lukas-erzett.de angefragt werden. Vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin gerne direkt auf Anfrage! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen spannenden Austausch.

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

