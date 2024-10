Hilton 2025 Trends Report veröffentlicht

Er sagt voraus, wie sich das Reiseverhalten der Deutschen im kommenden Jahr verändern wird

Berlin/McLean, Va, 30. September 2024 (kms) – Hilton (NYSE: HLT) hat seinen 2025 Trends Report veröffentlicht – eine globale Studie, die das Verhalten von Reisenden auf der ganzen Welt, einschließlich Deutschland, untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse: Verstärkte Reisepläne: 30% der Deutschen planen, 2025 mehr Freizeitreisen zu unternehmen als noch 2024. Solo-Reisen: Fast ein Drittel (28%) reist häufig allein, Nostalgie: Fast zwei von fünf Reisenden mit Kindern (39%) besuchen Ziele, die sie als Kind gerne gesehen hätten.

Ausgaben im Urlaub

In Bezug auf Treuevorteile stehen für deutsche Reisende die besten Hotelpreise (52%), kostenloses WLAN (46%) und Zimmer-Upgrades mit mehr Platz (25%) im Vordergrund. Bei der Budgetplanung legen die Deutschen den Schwerpunkt auf Unterkünfte (53%), gefolgt von kulinarischen Genüssen (34%) und Wellness-Erlebnissen (24%).

Schlaf, Genuss und Entspannung haben einen hohen Stellenwert

Die Hauptmotive für Freizeitreisen in Deutschland sind Erholung und Entspannung (58%), allerdings gibt es einige Unterschiede zwischen den Generationen. Bei den 18- bis 34-Jährigen gaben 23% der Befragten an, dass mentale Gesundheit und Selbstverwirklichung im Urlaub eine wichtige Rolle spielen, bei den über 65-Jährigen dagegen nur 7%. Dies zeigt sich auch in ihrem sonstigen Reiseverhalten. Zwei von fünf (42%) der Reisenden zwischen 18 und 34 Jahren ziehen es vor, sich nur im Hotel zu entspannen und den Ort nicht zu verlassen, während nur einer von fünf (21%) der Reisenden über 65 Jahren das Hotelgelände nicht verlassen möchte.

Erholsamer Schlaf ist bei Reisenden sehr beliebt

Mehr als ein Drittel (38%) der Reisenden gab an, dass sie manchmal im Hotel besser schlafen als zu Hause. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar über die Hälfte (52%). Während 68% der deutschen Reisenden es vorziehen, auf Reisen mit ihrem Partner im Bett zu schlafen, gaben 54% zu, dass sie am besten allein schlafen.

Neben der Bedeutung einer guten Nachtruhe gibt interessanterweise auch fast jeder Vierte (24%) der 18- bis 34-Jährigen zu, dass er im Urlaub oft den ganzen Tag im Bett verbringt, im Vergleich zu nur 3% der Reisenden im Alter von 50 Jahren und älter.

Erinnerungen und Nostalgie beeinflussen die Wahl des Urlaubsziels

Die Deutschen haben ein nostalgisches Verhältnis zum Urlaub: Mehr als ein Drittel der Reisenden, die mit ihren Kindern verreisen (39%), buchen Reisen zu Zielen, die sie als Kind gerne besucht hätten. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 55%. Urlaube in der Kindheit sind prägend: 40% der Reisenden, die mit ihren Kindern unterwegs sind, entscheiden sich dafür, ihre Kinder zu Zielen zu bringen, die sie mit ihren eigenen Kindheitserinnerungen verbinden.

Zeit für Familie und Freunde

Wenn Deutsche mit ihren Kindern verreisen, suchen sie nach authentischen Erlebnissen. Tatsächlich wollen 60% mit ihren Familien bleibende Erinnerungen schaffen.

Dreißig Prozent der Reisenden unter 35 Jahren planen im nächsten Jahr eine Reise mit ihren Eltern, und 39% geben an, dass die Zeit mit der Familie oder mit Freunden eine Motivation zum Reisen ist. Soziale Medien werden immer unwichtiger: 20% der Befragten erklärten, dass sie sich im Urlaub mehr als früher von sozialen Medien fernhalten.

Alleinreisende wollen Flexibilität

Die Ergebnisse zeigen, dass Alleinreisende andere Bedürfnisse haben. Mehr als ein Drittel der Alleinreisenden (36%) ist an Aktivitäten interessiert, bei denen sie andere Alleinreisende treffen können. Soloreisenden sind zudem folgende Punkte wichtig: freundliches und hilfsbereites Personal (46%), Vorschläge für Aktivitäten, die sie allein unternehmen können (40%) und flexible Sitzmöglichkeiten in Restaurants und Bars (32%).

„Als eine der weltweit führenden Hotelmarken wissen wir, dass ein toller Aufenthalt für unsere Kunden am wichtigsten ist“, so Simon Vincent, Executive Vice President und President von Europa, Naher Osten und Afrika. „Unser Trendbericht 2025 zeigt, dass Erholung und Auftanken weiterhin die wichtigsten Reisemotivationen sind, und dass die Erkundung nostalgischer Reiseziele mit Familie und Freunden zunimmt. Hilton hat es sich zur Aufgabe gemacht, großartige Aufenthalte für jeden Anlass zu bieten, egal, wohin unsere Gäste reisen möchten. Natürlich alles untermauert durch den freundlichen und zuverlässigen Service, den die Gäste in jedem unserer 8.000 Hotels auf der ganzen Welt gewohnt sind.“

Der vollständige Hilton 2025 Trends Report und der Vergleich zwischen den Deutschen und den Reisenden auf der ganzen Welt findet sich hier.

–ENDE–

Hinweise für Redakteure:

– Passendes Bildmaterial stellen wir Ihnen unter diesem Link zur Verfügung: OneDrive. Bitte beachten Sie das Copyright © 2024 Hilton.

– Bitte übersenden Sie uns ein Belegexemplar nach der Veröffentlichung.

Methodik

Die Erkenntnisse in diesem Bericht basieren auf einer Online-Umfrage, die von Hilton in Auftrag gegeben und von Ipsos im Juni 2024 durchgeführt wurde. Die Umfrage umfasste eine landesweit repräsentative Stichprobe von 13.001 Erwachsenen ab 18 Jahren aus Australien, Brasilien, China, Deutschland, Indien, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und den USA.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Hotellerie mit einem Portfolio von 24 Weltklasse-Marken mit mehr als 8.000 Häusern und mehr als 1,2 Millionen Zimmern in 126 Ländern und Territorien. Hilton hat in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte mehr als 3 Milliarden Gäste empfangen, wurde von Great Place to Work und Fortune zur Nr. 1 der weltbesten Arbeitgeber gekürt und ist in den Dow Jones Sustainability Indizes seit sieben Jahren in Folge als weltweit führend anerkannt. Hilton hat branchenführende technologische Verbesserungen eingeführt, um das Gästeerlebnis zu verbessern, einschließlich Digital Key Share, automatischer kostenloser Zimmer-Upgrades und der Möglichkeit, bestätigte Zimmer mit Verbindungstür zu buchen. Durch das preisgekrönte Treueprogramm Hilton Honors können die mehr als 195 Millionen Hilton Honors-Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die man mit Geld nicht kaufen kann. Mit der kostenlosen Hilton Honors App können Gäste ihren Aufenthalt buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, ihre Tür mit einem digitalen Schlüssel aufschließen und auschecken – alles mit ihrem Smartphone. Besuchen Sie stories.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton auf Facebook, X, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Pressekontakt:

Axel Kaus

Kaus Media Services

Sophienstraße 6 | 30159 Hannover

Mail: teamhilton@kaus.net

Fon: +49 511 899 890 31

Hilton PR-Büro Deutschland

Kontakt

Hilton PR-Büro Deutschland

Axel Kaus

Sophienstr. 6

30159 Hannover

0511 89989024



http://www.kaus.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.