Himml Bestattungen e.K. setzt auf chemiefreie Reinigung mit Microtrockendampf

Sensible Bereiche erfordern innovative Hygienelösungen

Mit einer Firmengeschichte von fast einem Jahrhundert zählt das familiengeführte

Bestattungsunternehmen Himml aus Bayreuth zu den ältesten Instituten der

Wagnerstadt. So wichtig der Aspekt Tradition bei Himml Bestattungen e.K. ist, so groß

ist auch das Interesse an innovativen Konzepten und Lösungen. Eine solche Innovation

ist das Konzept des Green Cleanings, das Inhaber Alexander F. Christ für sein

Unternehmen entdeckt hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmethoden mit

chemischen Mitteln kommt dabei ausschließlich Microtrockendampf zum Einsatz, der

gleichzeitig reinigt und aufgrund seiner hohen Temperaturen automatisch desinfiziert.

Ein erfreulicher Aspekt ist die erhebliche Kostenersparnis durch den weitestgehenden

Verzicht auf Reinigungschemie.

„Genauso wie im medizinischen Bereich ist auch bei uns absolute Hygiene unerlässlich

und wir haben es mit ähnlichen Problemstellungen zu tun“, betont Alexander F. Christ.

Dazu gehören vor allem Verunreinigungen durch organische Flüssigkeiten sowie der

Umgang mit möglichen Keimen. „Wie in vielen Branchen hat Corona auch bei uns mehr

als deutlich gemacht, wie wichtig ein professioneller Umgang mit Viren und Bakterien ist.

Geht es in Krankenhäusern und Praxen vor allem um den Schutz der Patienten, steht bei

uns der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie Dritter hier an erster

Stelle.“

Zum Team des Bestattungsunternehmens Himml gehören unter anderem zwei

ausgebildete Thanatopraktiker, die auf den Bereich Konservierung spezialisiert sind, und

die das Thema Hygiene besonders betrifft. „Zur Thanatopraxie, die weit über die

hygienische Totenversorgung hinausgeht, gehören sämtliche Arbeitsschritte, die für eine

ästhetische Aufbahrung notwendig sind. Neben reinigenden und desinfizierenden

Tätigkeiten sind das auch konservierende Arbeiten, sowie eine kosmetische Behandlung“,

erklärt Dipl. Thanatopraktiker Robert Vöth. Ziel einer thanatopraktischen Versorgung ist

der kurzfristige Erhalt des Körpers, zum Beispiel für eine offene Aufbahrung, wenn

rekonstruierende Maßnahmen nötig sind oder eine Überführung von längerer Dauer.

Effiziente Desinfektion ohne Chemie

„Bei dieser Arbeit kommen wir zwangsläufig mit verschiedenen Bakterien oder Viren in

Kontakt, die teilweise auch postmortem und sogar auf anorganischen Oberflächen noch

mehrere Tage aktiv sind“, so Robert Vöth. Eine lückenlose Reinigung und Desinfektion

nach jedem thanatopraktischen Auftrag ist daher ein absolutes Muss. „Früher haben wir

dementsprechend intensiv mit starken chemischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

gearbeitet“, weiß Alexander F. Christ. „Diese Stoffe haben allerdings die Gesundheit der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark belastet. Gleichzeitig konnten wir auf diesem Weg

nicht alle Reinigungsprobleme lösen.“ Zu den größten Herausforderungen des

Bestattungsunternehmens zählen dabei zum einen bestimmte Substanzen wie z.B.

Formalin, das bei der Konservierung dafür zuständig ist, das Eiweiß im Blut zu fixieren.

Aber auch schwer zu erreichende Stellen der Behandlungstische im Präparationsraum wie

Abläufe und Schläuche sowie Überführungstragen und Fahrzeuge.

„Wir hatten bereits Reinigungsgeräte ausprobiert, die mit Dampf arbeiten, aber keine

Verbesserung in puncto Sauberkeit und Hygiene gebracht haben“, so Alexander F. Christ.

Das Reinigen mit Microtrockendampf war dem Team von Himml neu. „Auf eine

Empfehlung hin haben wir uns für eine Vorführung von Medeco Cleantec direkt bei uns

im Präparationsbereich entschieden und haben schon nach kurzer Zeit die Vorteile –

speziell auch für unsere Belange – erkannt.“

Während beim herkömmlichen Reinigen chemische Mittel zum Einsatz kommen, die zum

einen Atemwege und Haut der Anwender angreifen können, arbeiten die sogenannten

Micro Cleaner des Rosenheimer Unternehmens ausschließlich mit ein wenig Wasser.

„Microtrockendampf ist extrem heißer und extrem trockener Dampf, was mehrere

Vorteile mit sich bringt“, weiß Fritz Pattis, Geschäftsführer der Medeco Cleantec GmbH,

die das Green Cleaning Concept® entwickelt hat. „Die Temperatur von über 180 Grad, mit

der der Trockendampf im Reinigungsgerät erzeugt wird, sorgt beim Reinigen automatisch

für eine thermische Desinfektion, weil selbst die hartnäckigsten Keime bei 90 Grad

inaktiviert werden.“ Ein weiterer Vorteil des sogenannten gesättigten Dampfes: Da die

Wasserteilchen beim Microtrockendampf zudem so klein sind, dass sie keine

Oberflächenspannung mehr aufweisen, können sie – anders als bei herkömmlichen

Dampfreinigern mit hohem Wasseranteil – selbst in kleinste Poren eindringen und so auch

hartnäckige Flecken lösen.

Wirksam selbst bei hartnäckigen Rückständen

„Gerade organische Substanzen lassen sich oft durch Hitze am besten und gründlichsten

entfernen“, weiß auch Robert Vöth. Vor allem dann, wenn sie auf sauberen Oberflächen

anhaften. Ein weiteres Problem chemischer Reinigungsmittel neben aggressiven Dämpfen

und gesundheitsschädlichen Auswirkungen ist nämlich die langfristige Auswirkung auf

sämtliche Materialien. „Jedes Putzmittel, auch wenn es biologisch oder „natürlich“ ist,

hinterlässt Rückstände, man denke nur an die klassischen Schlieren nach dem

Fensterputzen“, erklärt Fritz Pattis, Geschäftsführer der Medeco Cleantec GmbH und

Erfinder des Green Cleaning-Konzepts. „Und an genau diesen Rückständen haftet sich

zum einen neuer Schmutz umso schneller an und sie sind ein idealer Nährboden für

Keime. Kurz gesagt wird es umso unhygienischer, je mehr man mit chemischen Mitteln

putzt.“ Was auch bedeutet: je mehr Rückstände sich aufbauen, umso intensiver muss

geputzt werden, worunter die meisten Oberflächen leiden.

„Wir konnten bereits nach kurzer Zeit feststellen, welche Vorteile der Umstieg auf Green

Cleaning mit sich bringt,“ erklärt Alexander F. Christ. „Unsere Arbeitsräume und alle

Oberflächen sind sichtbar sauberer und hygienischer. Gleichzeitig sparen wir sehr viele

Kosten für Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Wasser und Abwasser ein. Und zu

guter Letzt geht das Reinigen noch dazu deutlich leichter dank der starken Wirkungsweise

der Medeco-Geräte. Eine nachhaltige und bessere Lösung also, die auch noch günstiger

ist.“

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

