Hippokrates wusste es schon vor 2400 Jahren

Parodontitis kann Ursache für entzündete Gelenke sein

Hippokrates hat es schon vor 2400 Jahren gewusst

Dass Bakterien von Parodontis und Gingivitis in den Körper gelangen, ist eine bekannte Tatsache. Das gilt auch bei unbehandelten Zahnfleischtaschen, die eine tickende Zeitbombe sind. Wenn diese Entzündungen unbemerkt bleiben, ist eine Arthritis durchaus möglich. Denn wenn Ablagerungen wie Plaque an den Zähnen und der Zunge nicht mindestens zweimal täglich gründlich aus dem Mund entfernt werden, können sie direkt in den Körper und von dort in die Blutbahn gelangen. Der berühmte griechische Arzt Hippokrates hat entzündete Zähne deshalb konsequent gezogen, um diese Entzündungsherde zu entfernen. Glücklicherweise ist die Zahnmedizin heutzutage so fortschrittlich u.a. dank regelmäßiger Prophylaxe beim Zahnarzt und hochwirksamer und natürlicher Dentalprodukte von Edel+white. Bakterien ade.

Gründliche Reinigung ist das A und O Plaque oder Biofilm, was macht sie so gefährlich? Diese klebrige Masse, in der sich viele Bakterien tummeln, wächst auf den Zahnoberflächen. Anfangs lässt sie sich leicht durch regelmäßiges Zähneputzen entfernen. Und wenn nicht? Dann verhärtet sie und der unangenehme Zahnstein entsteht, den nur der Zahnarzt entfernen kann. Selbst die beste Zahnbürste hat dann keine Chance mehr. Entzündungen im Zahnfleisch, den Zahnfleischtaschen, Zahnzwischenräumen und Löcher in den Zähnen sind dann das traurige Resultat.

Sonic Generation 8 Health Suite Schallzahnbürste Mit dieser hydrodynamischen Schallzahnbürste mit den einzigartigen Bürstenköpfen haben Plaque und Verfärbungen keine Chance, denn sie kombiniert eine hohe Frequenz mit sehr hoher Amplitude, um eine kontaktlose Reinigung zu erreichen. Mit den 3 Bürstenköpfen ist alles abgedeckt, um Plaque sanft aber kraftvoll von den Zähnen und dem Zahnfleischsaum zu entfernen. Und das in einer Zahnbürste! Je einfacher, desto besser. Target & Focus sind ein Bürstenkopf-Duo, das Zähne, Zahnfleisch und Zahnzwischenräume schonend und nachhaltig von Bakterien, Speiseresten und Verfärbungen befreit. Das gilt auch bei Implantaten, die einer sehr gründlichen Reinigung bedürfen. Bestellen in Apotheken PZN19239488 und online shops.

Zahnpasta Care Forte – perfekt mit Schallzahnbürste Sonic Generation 8 Die vielseitige Zahnpasta bietet durch die Kombination der Inhaltsstoffe wie Tocopherylacetat (Vitamin E), -Bisabolol, Calciumlaktat und Aluminiumlaktat sofortigen und langanhaltenden Schutz. Sie lindert die Anzeichen und Symptome von Zahnfleisch-entzündungen, stärkt Zähne und Zahnfleisch und fördert den Speichelfluss. Ein leichtes Schäumen hilft Flecken und Bakterien zu lösen, damit sie einfacher entfernt werden können. Zusammen mit der Schallzahnbürste Sonic Generation 8 wird so eine effektive Zahnreinigung erzielt. Bestellen in Apotheken PZN17180874 und online shops

Fresh + Protect-Mundspülung Die in dieser Mundspülung enthaltenen Fruchtextrakte aus Grapefruit und Zitrone beleben den gesamten Mundraum nachhaltig und zu 100% alkoholfrei. Sie hinterlässt nicht nur einen angenehmen Frischekick, sondern auch einen natürlichen antibakteriellen Schutz. Zähneputzen und Interdentalreinigung ist gut, aber zur Bekämpfung von Zahnfleisch-erkrankungen lässt sich noch mehr tun. Fresh + Protect-Mundwasser erreicht durch Gurgeln jeden Winkel im Mund. Durch die enthaltenen ätherischen Öle können Plaque und Entzündungen deutlich reduziert werden. Zusätzlich beugt sie Bakterien wie Karies vor. Und Mundgeruch? Kann gar nicht erst entstehen. Bestellen in Apotheken PZN17180911 und online shops.

