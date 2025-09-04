HiScout als Goldsponsor auf dem BCM Summit 2025 in Hamburg

Business Continuity Management praxisnah umgesetzt
Berlin, 04. September 2025 – Am 25. und 26. September findet der BCM Summit 2025 im Gastwerk Hotel Hamburg statt. HiScout, führender Anbieter von GRC-Software, ist auch in diesem Jahr wieder vor Ort – als Goldsponsor des Events. Die Konferenz zählt zu den wichtigsten Branchentreffen für Business Continuity Management (BCM) und Krisenmanagement im deutschsprachigen Raum.
Der Summit bringt Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Behörden und Organisationen zusammen. Neben Vorträgen und Erfahrungsberichten bietet das Event zahlreiche Networking-Möglichkeiten sowie eine Fachausstellung.
Praxisbeispiel: Finanzinstitut setzt auf HiScout BCM
Daniel Piston von der FIB AG wird auf dem Summit einen Vortrag mit dem Titel „Aufbau und Implementierung eines BCM bei der Gründung einer Bank“ halten. Er berichtet aus erster Hand, wie er in der Aufbauphase eines Finanzinstituts mithilfe von HiScout ein vollständiges Business Continuity Management aufgesetzt hat.
Silke Menzel und Dominique Schröder von HiScout werden vor Ort Fragen rund um die HiScout Suite und die Umsetzung von Business Continuity Management, Informationssicherheit und Datenschutz beantworten. Besucher haben die Gelegenheit, sich über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der GRC Suite zu informieren und konkrete Praxisbeispiele kennenzulernen.
„Der BCM Summit bietet eine hervorragende Plattform, um aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze im Business Continuity Management zu diskutieren“, sagt Silke Menzel, Produktmanagement HiScout GmbH. „Wir freuen uns darauf, mit der Community ins Gespräch zu kommen und unsere Erfahrungen einzubringen.“
