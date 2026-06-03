HiScout mit Modul für Geheim und Sabotageschutz für GIT SICHERHEIT AWARD nominiert

Anerkennung für softwaregestützten Geheim- und Sabotageschutz

Berlin, 03.06. 2026 – HiScout, einer der führenden Anbieter integrierter GRC-Softwarelösungen, wurde mit dem Modul Geheim‑ und Sabotageschutz für den diesjährigen GIT SICHERHEIT AWARD nominiert. Die Auszeichnung würdigt innovative Produkte, Lösungen und Dienstleistungen der Sicherheitsbranche. Mit dem GSS-Modul unterstützt HiScout Organisationen und Behörden dabei, Anforderungen aus Geheimschutz, Sabotageschutz und regulatorischer Compliance digital, revisionssicher und zentralisiert umzusetzen.

Die Fachzeitschrift GIT SICHERHEIT vergibt seit über zwanzig Jahren den GIT SICHERHEIT AWARD, eine der etabliertesten Auszeichnungen der Sicherheitsbranche. Der mehrstufige Wettbewerb wird von einer neutralen Jury und einer Community aus Fachleuten entschieden. Diese Kombination aus fachlicher Bewertung und offenem Branchenvotum macht den GIT SICHERHEIT AWARD besonders aussagekräftig, denn er zeigt, welche Lösungen auf dem Markt echten Mehrwert stiften und das Sicherheitswesen aktiv voranbringen.

Digitalisierung von Geheim- und Sabotageschutzprozessen

Mit dem Modul HiScout Geheim- und Sabotageschutz ist HiScout Finalist für den GIT SICHERHEIT AWARD 2026 in der Kategorie Sicherheitsmanagement, Gebäudesicherheit und Perimeterschutz.

„Die Nominierung für den GIT SICHERHEIT AWARD zeigt, dass der Markt versteht, worum es geht: Geheim- und Sabotageschutz ist kein Nischenthema mehr, sondern ein zentrales Element moderner Sicherheitsorganisation. Viele Behörden und Unternehmen verwalten diese Prozesse noch heute manuell, in Silos und ohne durchgängige Nachweisführung. Wer das weiterhin mit Tabellen und verteilten Dokumenten betreibt, verliert Kontrolle und Nachweisfähigkeit – und das in einem regulatorischen Umfeld, das genau das einfordert. Mit dem Modul

für Geheim- und Sabotageschutz schließen wir diese Lücke direkt in der bestehenden GRC-Struktur. Genau das lösen wir.“, sagt Tom Lienhart,

Geschäftsführer der HiScout GmbH.

Das GSS-Modul adressiert ein Feld, das in vielen Organisationen noch stark durch manuelle Abläufe, Insellösungen und heterogene Dokumentationsstände geprägt ist. Schutzbedarfe, Einstufungen, Maßnahmen und Nachweise müssen jedoch konsistent dokumentiert und jederzeit prüfbar sein. Zudem verbindet das Modul Geheimschutzprozesse direkt mit bestehenden GRC‑Strukturen. Dadurch entstehen

durchgängige Prozesse, mit klaren Verantwortlichkeiten und revisionssicherer Dokumentation

Die Lösung bildet zentrale Elemente der Sicherheitsorganisation ab – vom personellen Geheimschutz (z.B. Sicherheitsüberprüfungen mit Fristen- und Statusführung) über den materiellen Geheimschutz (u.a. Verwaltung und Nachweisführung von Verschlusssachen) bis hin zu Besucherkontrollverfahren, Vorfallbearbeitung und dokumentierten Kontrollen.

Durch die Einbettung in die Plattform profitieren Anwender von durchgängigen Workflows, gemeinsamer Datenhaltung und rollenbasierten

Berechtigungen, wodurch Medienbrüche und redundante Datenbestände reduziert werden können.

Der Abstimmungszeitraum für den GIT SICHERHEIT AWARD läuft vom 1. Juni bis zum 1. September 2026.

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM, HiScout BCM und HiScout Auditmanagement und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com

Firmenkontakt

HiScout GmbH

Karin Paulsen

Schloßstraße 1

12163 Berlin

+49 (30) 33 00 888-0



http://www.hiscout.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661 912600



http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.