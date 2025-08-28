HiScout stellt Lösungen auf der Datenschutzkonferenz 2025 vor

Zukunftssichere Strukturen für den Datenschutz

Berlin, 28. August 2025 – HiScout, führender Anbieter von GRC-Software, ist auch in diesem Jahr auf der Datenschutzkonferenz vertreten. Die Fachkonferenz findet vom 24. bis 26. September in Düsseldorf statt und widmet sich den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen rund um den Datenschutz. Als Partner der Veranstaltung informiert HiScout vor Ort über seine Lösungen und insbesondere das Datenschutzmanagementsystem.

Im Mittelpunkt am HiScout-Stand (Standnummer 14) stehen praxisnahe Einblicke in das Datenschutzmodul der HiScout GRC Suite. HiScout Datenschutz unterstützt bei der Erfüllung der Dokumentationspflichten nach EU-DSGVO und beim Aufbau eines rechtssicheren Datenschutzmanagementsystems – inklusive Erfassung von Verarbeitungsverzeichnissen, Datenschutzfolgeabschätzungen (DSFA) sowie Dokumentation, Management und Nachverfolgung von Datenschutzvorfällen. Das Datenschutzmodul verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche und kann in bestehende IT-Landschaften integriert werden. Es ermöglicht die zentrale Verwaltung relevanter Datenschutzaufgaben und stellt jederzeit einen vollständigen Überblick über das Datenschutzmanagement bereit.

„Die Anforderungen an den Datenschutz wachsen kontinuierlich; nicht nur durch gesetzliche Regelungen, sondern auch durch neue technische Entwicklungen wie KI. Umso wichtiger ist es, Unternehmen mit praxisnahen Lösungen zu unterstützen“, sagt Sascha Kreutziger, Leiter Business Development bei HiScout. „Wir freuen uns daher, auch in diesem Jahr wieder Teil der Datenschutzkonferenz zu sein, um uns mit anderen Experten über die aktuellen Entwicklungen im Datenschutz und die Umsetzungsmöglichkeiten auszutauschen.“

Teilnehmer der Datenschutzkonferenz haben die Möglichkeit, sich vor Ort am Stand von HiScout über die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der Softwarelösungen zu informieren. Für vertiefende Gespräche stehen Ansprechpartner von HiScout während der Veranstaltung zur Verfügung. Gesprächstermine können bei Bedarf im Vorfeld vereinbart werden.

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM, HiScout BCM und HiScout Auditmanagement und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com

