Historisches Karussell kehrt an die National Mall zurück

Nostalgisches Flair in Washington, DC – Über 75 Jahre alte Attraktion wieder an ihrem angestammten Platz im Herzen der US-Hauptstadt

Nach dreijähriger Restaurierung feiert das Smithsonian-Karussell seine Rückkehr nach Washington, DC. Seine Rolle in der Bürgerrechtsbewegung der USA macht das nostalgische Fahrgeschäft zu einem besonderen Wahrzeichen auf der National Mall, wo es sich seit mehr als 40 Jahren vor dem Arts and Industries Building befindet. Im Jahr 1967 wurde das Karussell im Rahmen einer Reihe von Festlichkeiten, die den Bereich rund um die Smithsonian Museen einladender und lebendiger gestalten sollten, von Baltimore nach DC gebracht. Danach blieb es dort und zählt mit seinen eleganten Holzpferden und der Wurlitzer 153 Jahrmarktsorgel heute zu einer beliebten Attraktion. Die jetzt abgeschlossenen Arbeiten bereiteten das Fahrgeschäft mit viel Liebe zum Detail für die große Wiedereröffnung rechtzeitig zu den Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum der USA vor. Zu den Neuerungen gehören eine verbesserte Barrierefreiheit sowie modernisierte Elektrik. Gleichzeitig wurde großer Wert daraufgelegt, das ursprüngliche Erscheinungsbild möglichst detailgetreu zu bewahren. Mit seiner Rückkehr verbindet das Karussell nostalgischen Charme mit historischer Relevanz und lädt Besucher jeden Alters dazu ein, auf den handgeschnitzten Springpferden ein Stück Geschichte zu erleben.

Geschichte des Karussells

Das 1947 von der Allan Hershell Company erbaute Karussell blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Ursprünglich in einem Freizeitparkt nahe Baltimore betrieben, erlangte es in den 1960er Jahren besondere Bedeutung. Nach jahrelangen Kämpfen gegen die Rassentrennung durften im Jahr 1963 erstmals Kinder verschiedener Hautfarben gemeinsam das Fahrgeschäft nutzen – ein symbolträchtiger Moment der amerikanischen Geschichte. Am selben Tag hielt Martin Luther King Jr. während des Marsches auf Washington, DC zu Füßen des Lincoln Memorial seine berühmte Rede: „I have a dream“.

Das Karussell ist täglich von 10 bis 17Uhr geöffnet. Tickets können für 6 US-Dollar vor Ort gekauft werden. Weitere Informationen finden sich unter www.smithsonian.com/carousel Mehr News zu Washington, DC gibt es unter www.washington.org

Die US-Hauptstadt Washington, DC liegt an der Ostküste des Landes zwischen den beiden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Mit über 100 kostenfreien Attraktionen, darunter die berühmten Monumente entlang der National Mall sowie 16 Smithsonian Museen und der National Zoo, einer kulinarischen Vielfalt von Sterneküche bis Food Halls sowie einer Vielzahl facettenreicher Stadtviertel zeigt sich die Metropole als attraktives Städtereiseziel. Internationales Gateway ist der Washington Dulles International Airport, der mehrfach täglich aus dem deutschsprachigen Markt angeflogen wird und mit der Metro direkt an die US-Hauptstadt angebunden ist.

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Bildquelle: Smithsonian Institution