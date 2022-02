Hitachi Vantara erweitert Daten-Services nahtlos auf die Hybrid Cloud

Neue Lösungen verbinden die Agilität, Skalierbarkeit und Flexibilität für Private- und Hybrid-Cloud-Modelle mit der Zuverlässigkeit und dem Vertrauen, das Hitachi Vantara-Kunden bereits heute genießen.

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 24. Februar 2022 – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für digitale Infrastruktur, Datenmanagement und -analyse sowie digitale Lösungen, hat mehrere neue Hybrid-Cloud-Produkte und -Services angekündigt. Diese wurden speziell für datengesteuerte Organisationen entwickelt, die Infrastruktur und Betrieb automatisieren und vereinfachen wollen, um über On-Premise, Near Cloud und Public Cloud hinweg den vollen Nutzen aus dem Cloud-Betriebsmodell erzielen zu können:

Virtual Storage Software Block (VSS Block): Die neue softwaredefinierte Datenplattform erweitert Hitachis virtuelle Speicherplattform auf Cloud-native Anwendungen. VSS Block läuft auf dem universellen Storage Virtualization Operating System (SVOS) von Hitachi und bietet Kunden eine einzige Datenebene für das gesamte Midrange-, Enterprise- und Software Defined Storage-Portfolio. VSS Block lässt sich nahtlos in Hitachis Near-Cloud-Angebote einbinden und auf die Public Cloud ausweiten.

Die neue VSP E1090, das Midrange-Speicher-Array der nächsten Generation mit neuen Skalierungsfunktionen für virtuellen Speicher, kombiniert Leistung, Kapazität, Benutzerfreundlichkeit, Ausfallsicherheit und Sicherheit. Sie bietet die niedrigste Latenz aller NVMe-Midrange-Speicher auf dem Markt von 41µs und eine Leistung von 8,4 Mio. IOPs, unterbrechungsfreie Data-in-Place-Migration, vereinfachte Überwachung und Verwaltung sowie schnelle Selbstinstallation in 30 Minuten oder weniger. Die VSP E-Serie unterstützt das Clustering von bis zu 65 Knoten und 130 Controllern.

Das Hitachi Ops Center bietet eine zentrale, integrierte Architektur für die Konsolidierung mehrerer Speichersilos und Verwaltungstools und stellt einen einheitlichen Verwaltungsdienst für Datenkonfiguration, Mobilität und Schutz bereit. Das neu vorgestellte Hitachi Ops Center Clear Sight ist eine Cloud-basierte, KI-gesteuerte App zur Überwachung von Assets von jedem Ort aus. Als KI-gesteuertes Cloud-Management-Tool unterstützt sie die Hitachi Virtual Storage Platform mit vereinfachten, Cloud-basierten Berichts- und Analysefunktionen. Mit Hitachi Ops Center Clear Sight, das auf Hitachi Remote Ops basiert, können bis zu 90 Prozent der Support-Probleme durch vorausschauende Analysen gelöst werden, bevor sie die Umgebung beeinträchtigen.

Hitachi Cloud Connect: Die Near-Cloud-Lösung mit tiefer Integration in die Public Cloud erweitert Datenstrukturen und unterstützt Cloud-Anwendungen der führenden Public-Cloud-Anbieter. Damit können Kunden das Beste aus beiden Welten nutzen: Speichergeschwindigkeit und -zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse gepaart mit Public-Cloud-Compute-Provisioning und -Skalierung. Neu ist Hitachi Cloud Connect at Equinix, mit dem Kunden Hitachi VSP-Speicher in Equinix International Business Exchange-Rechenzentren auf der ganzen Welt finden können. Das Angebot beinhaltet die Option, diese Lösung über einen Vertrag und eine Rechnung zu beziehen, was die Markteinführung erheblich vereinfacht und beschleunigt.

Die Hitachi Unified Compute Platform RS powered by VMware Cloud Foundation mit Tanzu Kubernetes-Services ist eine flexible Hybrid-Cloud-Plattform, die die geschäftliche Agilität erhöht und betriebliche Konsistenz in On-Premises- und Public-Cloud-Umgebungen bietet. Als neuestes hyperkonvergentes „Cloud-in-a-Box“-Angebot und als Cloud Data Protection Appliance gewährleistet sie die Sicherheit von Kundendaten im Hybrid-Cloud-Betriebsmodus.

„Wir stellen neue Hybrid-Cloud-Produkte und -Services jetzt noch schneller bereit, damit unsere Kunden innovative Wege finden können, ihre datengesteuerten Ergebnisse heute und in naher Zukunft zu verbessern“, sagt Mark Ablett, President, Digital Infrastructure Business Unit bei Hitachi Vantara. „Die richtige Cloud-Strategie ermöglicht mehr Automatisierung und Einfachheit. Dadurch können unsere Kunden wertvolle Ressourcen und Talente für Technologien wie KI und Datenanalyse abzweigen, um neue Wege zu finden, die digitale Erfahrung ihres Unternehmens zu verbessern.“

„Automatisierte Infrastruktur“ mit EverFlex Services

Für Kunden, die einen größeren Teil ihrer IT-Ressourcen als Service beziehen möchten, bietet Hitachi Vantara mit EverFlex ein Portfolio von On-Demand-, Abonnement- und Managed-Service-Lösungen. Neu im EverFlex-Portfolio ist Hitachi Infrastructure Orchestration as a Service, welches das Know-how von Hitachi Vantara im Bereich Datenspeichermanagement und -automatisierung auf komplexe, standortübergreifende IT-Umgebungen erweitert. Es erweitert den traditionellen Betrieb um ML, KI, Business Process Management, Integrations- und IT-Prozessautomatisierungssoftware sowie Services, die kontinuierliche Einblicke und Informationen über IT-Umgebungen liefern. Die Hitachi Infrastructure Orchestration Platform hilft bei der Schaffung servicebasierter Infrastrukturen, die einen autonomen, „selbststeuernden“ IT-Betrieb ermöglichen, der sich an die sich ändernden Anforderungen für eine kontinuierliche Modernisierung der Infrastruktur anpasst.

Datenschutz in der Hybrid Cloud

Hitachi Vantara bietet eine Vielzahl von Angeboten für den Datenschutz, die einen zuverlässigen Datenzugriff über verschiedene Datenspeicher hinweg ermöglichen – vom Hitachi Ops Center Protector bis hin zu Integrationen mit bewährten Partnern. Die neue Commvault HyperScale X for Hitachi Data Protection Suite wurde für die Verwaltung und den Schutz von Cloud-nativen Technologien entwickelt und beschleunigt die Einführung der Hybrid Cloud mit einer integrierten Lösung, die umfassenden Datenschutz mit branchenführender Integration über Anwendungen, Datenbanken, öffentliche Cloud-Umgebungen, Hypervisoren, Betriebssysteme und Speicher-Arrays von einer einzigen, erweiterbaren Plattform aus bietet.

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., unterstützt Unternehmen bei der Digitalen Transformation von dem, was jetzt ist, zu dem, was als nächstes kommt. In Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Kunden setzen wir unsere industriellen und digitalen Fähigkeiten ein, um das Beste aus Daten und Anwendungen herauszuholen. Dies kommt sowohl dem einzelnen Unternehmen als auch der Gesellschaft zugute. Mehr als 80 Prozent der Fortune 100-Unternehmen vertrauen Hitachi Vantara bei der Erschließung neuer Einnahmequellen, der Generierung von Wettbewerbsvorteilen, der Senkung von Kosten, der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Schaffung von sozialem und ökologischem Mehrwert. Besuchen Sie uns unter www.hitachivantara.com

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf das Social Innovation Business und kombiniert dazu seine Operational Technology, Information Technology und Produkte. Im Geschäftsjahr 2020 (das am 31. März 2021 endete) betrug der konsolidierte Umsatz des Unternehmens insgesamt 8.729,1 Milliarden Yen (78,6 Milliarden US-Dollar), mit 871 konsolidierten Tochtergesellschaften und weltweit rund 350.000 Mitarbeiter. Hitachi arbeitet daran, den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für seine Kunden in sechs Bereichen zu steigern: IT, Energie, Produktion, Mobilität, Smart Life und Automotive Systems. Dies geschieht durch Lumada, Hitachis fortschrittliche digitale Lösungen, Dienstleistungen und Technologien, die Daten in Informationen umwandeln und so digitale Innovationen vorantreiben. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie unter http://www.hitachi.com

