Hitachi Vantara erweitert Virtual Storage Platform One mit Garantien für Leistung, Cyber-Resilienz und Nachhaltigkeit

Erweiterte Garantien ermöglichen Unternehmen mehr Kontrolle, höhere Ausfallsicherheit und einen geringeren Energieverbrauch.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, stellt neue Funktionen für die Virtual Storage Platform One (VSP One) vor. Im Zentrum stehen drei Service Level Agreements (SLAs) für garantierte Leistung, Cyber-Resilienz und Nachhaltigkeit. Die Neuerungen richten sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen, IT-Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.

Neue Anforderungen erfordern neue Garantien

Die Verwaltung moderner IT-Infrastrukturen wird zunehmend komplex. Viele Unternehmen kämpfen mit manuellen Prozessen, voneinander isolierten Datensilos und unvorhersehbarer Performance – was nicht nur zu höheren Kosten führt, sondern auch die Resilienz gegenüber Cyberbedrohungen schwächt. Gleichzeitig steigt der Druck, nachhaltiger zu wirtschaften und den Energieverbrauch in Rechenzentren zu reduzieren.

Mit den Updates bietet die VSP One eine Cloud-ähnliche Betriebserfahrung, die die Verwaltung von Unternehmensspeichern einfacher und stabiler als je zuvor macht. Zu den wichtigsten Komponenten der neuen Funktionen gehören:

– Performance-Garantie: Die VSP One Block-Plattformen sichern ein vorhersehbares, hohes Leistungsniveau für geschäftskritische Anwendungen. Sollte das garantierte Mindestniveau unterschritten werden, greift ein Service-Gutschriftensystem im Rahmen von EverFlex.

– Cyber-Resilienz-Garantie: Unternehmen erhalten eine verbindliche Zusage zur Wiederherstellung sauberer Produktionsdaten nach einem Cyberangriff. Grundlage sind unveränderliche Snapshots, KI-gestützte Ransomware-Erkennung (CyberSense) und automatisierte Recovery-Prozesse über Ansible. Falls keine Wiederherstellung möglich ist, wird bis zu 100% des betroffenen Speichervolumens gutgeschrieben.

– Nachhaltigkeitsgarantie: Mit der energieeffizienten Architektur von VSP One und Ansible-gestütztem Reporting lassen sich Stromverbrauch und CO-Ausstoß um bis zu 40% senken. Ein SLA zur Energieeffizienz schafft zusätzliche Transparenz.

Diese Vorteile zielen direkt auf die Probleme der Kunden ab: überkomplizierte IT, unzuverlässige Ergebnisse und der Druck, mit weniger mehr zu erreichen. Die neuen Erweiterungen richten sich vor allem an IT-Manager in mittelständischen Unternehmen, die praktische Lösungen benötigen, an bestehende Kunden, die ein Upgrade wünschen, und an Partner, die eine einfach zu positionierende Lösung suchen.

Ergänzung bestehender Leistungsversprechen

Die neuen SLAs erweitern das bestehende Garantie-Portfolio von Hitachi Vantara:

– 100% Datenverfügbarkeitsgarantie: Ununterbrochener Zugriff auf unternehmenskritische Daten.

– 4:1-Datenreduktion: Maximale Speichereffizienz durch intelligente Komprimierung und Eliminierung redundanter Daten.

– Storage Assurance: Kontinuierliche Modernisierung der Infrastruktur mit nicht-diskruptiven Upgrades auf neue Controller, ohne dass zusätzliche Kapazitäten gekauft werden müssen.

VSP One ersetzt fragmentierte Insellösungen durch ein durchgängiges Datenökosystem – einfach zu verwalten, skalierbar und bereit für zukünftige Anforderungen.

Ergänzende Zitate:

Octavian Tanase, Chief Product Officer, Hitachi Vantara: „IT-Komplexität, Cyber-Bedrohungen und Nachhaltigkeitsherausforderungen setzen Unternehmen weiterhin unter extremen Druck. Mit den neuesten Erweiterungen von VSP One beseitigen wir diese Hindernisse, indem wir eine einheitliche, automatisierungsfreundliche Plattform mit garantierter Leistung, Ausfallsicherheit und Effizienz bereitstellen. Das ist mehr als nur Datenspeicherung – es ist ein intelligenter, nachhaltiger Weg, um Unternehmensdaten in großem Umfang zu verwalten.“

Jim McGann, Chief Marketing Officer, Index Engines: „Ransomware bedroht weiterhin die Lebensfähigkeit heutiger Unternehmen. Mit der Cyber Resilience Guarantee von VSP One, einschließlich Ransomware Detection powered by CyberSense, erhalten Unternehmen die Intelligenz und Automatisierung, die sie zur Stärkung ihrer Cyber Resilience benötigen. Durch die Integration fortschrittlicher Tools wie VSP One und CyberSense können IT-Teams Wiederherstellungsabläufe rationalisieren, Ausfallzeiten minimieren und die Integrität kritischer Daten mit größerer Sicherheit überprüfen, um die Auswirkungen eines Angriffs zu minimieren.“

Weitere Informationen über VSP One und die erweiterten SLA-Garantien finden Sie unter: www.hitachivantara.com/VSPOne.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

