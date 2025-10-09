Hitachi Vantara kombiniert Red Hat OpenShift Virtualization mit der VSP One

Die neue Lösung ermöglicht Unternehmen die Modernisierung veralteter Virtualisierungsumgebungen auf einer einheitlichen Hybrid-Cloud-Plattform und reduziert Abhängigkeit sowie Kosten durch parallele Nutzung von VMs und Containern.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat eine neue Lösung vorgestellt, die Red Hat OpenShift Virtualization mit der Virtual Storage Platform One (VSP One) kombiniert. Das neue Angebot ermöglicht es Unternehmen, ihre Abhängigkeit von kostspieligen, proprietären Hypervisoren zu reduzieren und eine einheitliche Hybrid-Cloud-Plattform einzuführen.

Die Lösung integriert Red Hat OpenShift einschließlich der Funktion „Red Hat OpenShift Virtualization“, eine vorab validierte Referenzarchitektur und ein leistungsstarkes VM-Migrationstool. Die VSP One bietet Multi-Site-Ausfallsicherheit und nahtlose Failover-Funktionen. Unternehmen können virtuelle Maschinen (VMs) und Container parallel auf derselben Plattform betreiben, wodurch der Bedarf an separaten Virtualisierungsinfrastrukturen reduziert wird.

„Unternehmen möchten ihre IT-Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig eine Bindung an einen bestimmten Anbieter vermeiden sowie die Kosten kontrollieren“, so Dan McConnell, Senior Vice President, Product Management and Enterprise Infrastructure, Hitachi Vantara. „Durch die Kombination von Red Hat OpenShift Virtualization mit der VSP-One ermöglichen wir unseren Kunden eine vereinfachte Migration, eine geringere Komplexität und eine schnellere Anwendungsbereitstellung.“

Die Alior Bank nutzt bereits die neue Lösung und hat auf Red Hat OpenShift Virtualization auf VSP One umgestellt, um eine zukunftsfähige IT-Plattform mit Ausfallsicherheit und Leistung aufzubauen.

Wichtige Vorteile:

* Geringere Betriebskosten und weniger Abhängigkeit von Anbietern durch die Vereinheitlichung von VMs und Containern auf einer einzigen Plattform.

* Beschleunigte Anwendungsbereitstellung und -migration durch integrierte, vorab validierte Systeme und Speicher.

* Ausfallsicherheit auf Unternehmensniveau mit kontinuierlicher Verfügbarkeit.

* End-to-End-Automatisierung und Transparenz durch integrierte Tools.

„Red Hat OpenShift ist die branchenführende Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform auf Basis von Kubernetes und offenen Standards und unterstützt die Portabilität von VMs und Containern in lokalen, öffentlichen Cloud- und Edge-Umgebungen“, sagte Dr. Stefanie Chiras, Senior Vice President, Partner Ecosystem Success, Red Hat. „Zusammen mit der leistungsstarken Infrastruktur von Hitachi Vantara ermöglichen wir unseren Kunden, Kosten zu senken, Abläufe zu konsolidieren und eine widerstandsfähigere, cloud-native Infrastruktur aufzubauen.“

Weitere Informationen zu den Hybrid-Cloud-Lösungen von Hitachi Vantara finden Sie unter:

https://www.hitachivantara.com/en-us/solutions/hybrid-cloud-infrastructure.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries – sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 (endete am 31. März 2025) beliefen sich auf insgesamt 9.783,3 Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns auf https://www.hitachi.com

