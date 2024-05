Hitachi Vantara und Veeam gründen weltweite strategische Allianz zur Bereitstellung von Datensicherungslösungen für die Hybrid Cloud

Die neue Partnerschaft kombiniert Hitachi Vantaras Infrastruktur-Know-how mit der Datensicherungs- und Ransomware-Recovery-Software von Veeam und stärkt so den strategischen „Defense-in-Depth“-Ansatz von Hitachi Vantara.

Dreieich, Santa Clara (Kalifornien), 15. Mai 2024 – Hitachi Vantara, Tochtergesellschaft der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicherung, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat eine strategische Partnerschaft mit Veeam® Software bekanntgegeben, dem führenden Anbieter von Datensicherung und Ransomware-Wiederherstellung nach Marktanteil. Ziel ist es, mit modernen Lösungen für Cyber-Resilienz und Datensicherung, die das Infrastrukturportfolio von Hitachi Vantara mit der Software von Veeam integrieren, Kunden vor Ransomware-Angriffen zu schützen und Ausfallzeiten zu minimieren.

In einer Zeit zunehmender Ransomware-Angriffe und Datenschutzverletzungen stehen Unternehmen beim Schutz ihrer kritischen Daten vor nie dagewesenen Herausforderungen. Laut dem Veeam Data Protection Trends Report 2024 waren mindestens 76% der Unternehmen im vergangenen Jahr von mindestens einem Ransomware-Angriff betroffen. Diese Zahlen, die voraussichtlich noch weiter ansteigen werden, unterstreichen die Notwendigkeit effektiver Strategien und Partnerschaften zur Bekämpfung zunehmender Cybersicherheitsrisiken.

Die Partnerschaft stärkt die Cyber-Resilienz von Unternehmen mit einfach zu implementierenden Lösungen, die sie dort abholen, wo sie sich auf ihrer Cloud-Reise gerade befinden. Die Veeam Data Platform lässt sich nahtlos in die bestehenden Storage-Plattformen von Hitachi Vantara integrieren, darunter Virtual Storage Platform One, Hitachi Content Platform (HCP) und Hitachi Unified Compute Platform (UCP). Die Kombination bietet fortschrittliche Cyber-Resiliency-Funktionen wie Ransomware-Erkennung, schnelle Wiederherstellung und unveränderlichen Speicher. Unternehmen können dadurch bessere Wiederherstellungsziele (RPOs) erzielen und gleichzeitig die Datenintegrität in hybriden Cloud-Umgebungen sicherstellen. Hitachi Vantara kann seinen Kunden und Partnern durch diese neue Zusammenarbeit mehr Tools zur Verfügung stellen, um mit seiner siebenschichtigen Defense-in-Depth-Strategie Herausforderungen im Bereich Datenschutz und Cyber-Resilienz zu bewältigen und gleichzeitig die Kosten und die Komplexität zu reduzieren, die bei der Zusammenarbeit mit mehreren Anbietern entstehen.

„Unsere Partnerschaft mit Veeam steht exemplarisch für unser Engagement, unsere Partner zu unterstützen“, sagt Kimberly King, Senior Vice President of Strategic Partners and Alliances bei Hitachi Vantara. „Indem wir unsere Kräfte bündeln, stellen wir sicher, dass unsere Partner Zugang zu den preisgünstigen Lösungen von Hitachi Vantara haben und statten sie mit umfassenden Bereitstellungs- und Verwaltungsdiensten aus, um ihre Kunden besser bedienen zu können. Dies erweitert die Auswahlmöglichkeiten innerhalb unserer Datenschutz- und Cyber-Resiliency-Strategie und bietet Kunden und Partnern mehr Flexibilität und robuste Backup- und Recovery-Optionen.“

„Unsere Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, unseren Kunden Cyber-Resilienz zu bieten“, sagt Larissa Crandall, Vice President of Global Channel and Alliances, Veeam Software. „Die Kombination der Infrastrukturkapazitäten von Hitachi Vantara und der Software-Expertise von Veeam bietet Unternehmen einfach zu implementierende, moderne Lösungen für Datensicherung und Ransomware-Wiederherstellung, die jederzeit die Integrität und Verfügbarkeit kritischer Datenbestände gewährleisten.“

Durch Partnerschaften wie diese kann Hitachi Vantara Nutzungsmodelle wie Data Protection as a Service (DPaaS) anbieten, die sich nahtlos in bestehende Infrastruktur- und Softwarelösungen integrieren lassen. Die Lösungen von Hitachi Vantara sind auch mit Frameworks wie dem National Institute of Standards and Technology (NIST) kompatibel, sodass Unternehmen ihre Daten und Abläufe zuverlässig schützen und gleichzeitig strenge gesetzliche Auflagen erfüllen können. Durch einen strategischen Ansatz beim Datenschutz können Unternehmen ihre betriebliche Widerstandsfähigkeit verbessern und die Risiken von Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen verringern.

„Diese Zusammenarbeit kommt zu einem für Unternehmen entscheidenden Zeitpunkt“, sagte Steve White, Program Vice President für IDCs weltweite Channel- und Allianzenforschung. „In einer Landschaft voller Cyber-Risiken stattet diese Partnerschaft Unternehmen nicht nur mit wichtigen Werkzeugen aus, um die Komplexität des modernen Datenschutzes zu bewältigen, sondern stärkt auch das Vertrauen, indem sie Branchenführer zusammenbringt, um eine zuverlässige Verteidigung gegen die sich entwickelnden Sicherheitsherausforderungen zu bieten.“

Diese strategische Zusammenarbeit erweitert die Datensicherungsfähigkeiten von Hitachi Vantara, die eine 100-prozentige Datenverfügbarkeit für die betriebliche Ausfallsicherheit und die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten. Mit einer tiefgreifenden Cyber-Defense-Strategie und einem anpassbaren Speicherportfolio modernisiert Hitachi Vantara die Datensicherung vom Edge bis zum Core und integriert sich nahtlos in bestehende Lösungen. Funktionen wie unveränderliche Backups und Schutz vor Ransomware sorgen dafür, dass wichtige Daten auch bei ausgefeilten Cyber-Bedrohungen zugänglich und sicher bleiben. Mit seiner jahrzehntelangen IT-Erfahrung und seinem Engagement für Innovation ist Hitachi Vantara ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die ihre Cybersicherheit verbessern und eine kontinuierliche Datenverfügbarkeit gewährleisten wollen.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Über Veeam Software

Veeam®, die Nr. 1 nach Marktanteil bei Datenreplikations- und Datensicherungssoftware, hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Unternehmen nach einem Datenausfall oder -verlust nicht nur wieder auf die Beine zu bringen, sondern auch nach vorne zu bringen. Mit Veeam erreichen Unternehmen radikale Ausfallsicherheit durch Datensicherheit, Datenwiederherstellung und Datenfreiheit für ihre Hybrid Cloud. Die Veeam Data Platform bietet eine einzige Lösung für Cloud-, virtuelle, physische, SaaS- und Kubernetes-Umgebungen, die IT- und Sicherheitsverantwortlichen die Gewissheit gibt, dass ihre Anwendungen und Daten geschützt und immer verfügbar sind. Mit Hauptsitz in Seattle, Washington, und Niederlassungen in über 30 Ländern schützt Veeam über 450 000 Kunden weltweit, darunter 74 Prozent der Global-2000, die darauf vertrauen, dass Veeam ihren Geschäftsbetrieb am Laufen hält. „Radical Resilience“ beginnt mit Veeam. Erfahren Sie mehr unter www.veeam.com/de, bei LinkedIn (@veeam-software) und X (@veeam_de).

###

HITACHI ist eine Marke oder eingetragene Marke von Hitachi, Ltd. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

