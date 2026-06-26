Hitzewelle im Vertrieb

Warum Empathie den Umsatz steigert

35 Grad, die Sonne brennt. Viele Menschen sind auf der Suche nach dem nächsten Schattenplatz.

Auch die Vortragsrednerin und Expertin für Menschenkenntnis und Empathie, Ute Herzog gönnt sich eine Pause in einem kleinen Straßencafé. Zwei Servicekräfte bedienen die Gäste. Beide sind freundlich – und doch entwickelt sich an einem Tisch etwas, das Ute Herzog sofort aufmerksam werden lässt.

Ein älteres Ehepaar nimmt sichtlich erschöpft Platz. Noch bevor die beiden einen Blick in die Speisekarte werfen, stellt eine der Servicekräfte eine Karaffe mit eiskaltem Wasser auf den Tisch und sagt „Schauen Sie sich ganz in Ruhe um. Bei der Hitze sollte sich niemand hetzen.“

Die Speisekarte bleibt erst einmal geschlossen. Beide lehnen sich zurück, trinken einen Schluck Wasser und lächeln sich an. Wenige Minuten später werden nicht nur Getränke bestellt, sondern auch Kuchen und später noch Kaffee. Als das Ehepaar das Café verlässt, bleibt ein großzügiges Trinkgeld auf dem Tisch zurück. Noch bemerkenswerter ist allerdings der Satz beim Abschied: „Vielen Dank, wir kommen wieder.“

Für die Menschenleserin Ute Herzog beginnt genau hier die eigentliche Geschichte.

„Viele würden jetzt auf das Trinkgeld oder den zusätzlichen Umsatz schauen. Mich interessiert etwas anderes. Das Wohlfühl-Momentum war da, schon bevor überhaupt eine Bestellung aufgenommen wurde. Die Gäste hatten das Gefühl, gesehen und verstanden zu werden. Genau daraus entsteht Vertrauen.“

Vertrauen beginnt vor dem ersten Verkaufsargument

Diese Beobachtung greift Keynote Speakerin Ute Herzog auch in ihrem Vortrag „Die Macht der Empathie – Mehr Umsatz durch Vertrauen“ auf. Denn erfolgreicher Vertrieb beginnt selten mit dem perfekten Verkaufsargument. Viel häufiger entscheidet sich der Verlauf eines Gesprächs bereits in den ersten Sekunden.

Gerade während einer Hitzewelle reagieren Menschen anders als gewohnt. Sie sind schneller erschöpft, ungeduldiger und weniger aufnahmefähig. Wer das erkennt, kann Gespräche besser steuern und wichtige Kaufsignale früher wahrnehmen.

Dabei geht es nicht um Manipulation, sondern um Aufmerksamkeit.

Kaufsignale erkennen statt Druck aufbauen

Menschen senden ständig kleine Signale aus – oft unbewusst. Wer sie wahrnimmt, schafft eine ganz andere Gesprächsbasis.

Darauf kommt es besonders an:

Körpersprache und Mimik beobachten

Veränderungen in Stimme und Sprechtempo wahrnehmen

unausgesprochene Bedürfnisse erkennen

den richtigen Zeitpunkt für ein Angebot wählen

Verhandlungen ohne unnötigen Druck führen

Wer so vorgeht, muss weniger überzeugen. Denn Vertrauen entsteht nicht durch geschliffene Formulierungen, sondern dadurch, dass Menschen sich verstanden fühlen.

Empathie ist ein Wettbewerbsvorteil

Für Ute Herzog ist Empathie deshalb weit mehr als eine soziale Kompetenz. Sie ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Verkauf, Vertrieb und langfristigen Umsatz.

„Produkte und Dienstleistungen werden immer vergleichbarer. Den Unterschied machen heute die Menschen, die zuhören, beobachten und zwischen den Zeilen lesen können.“

Diese Fähigkeit steht im Mittelpunkt ihres Vortrags. Anhand vieler Beispiele aus dem Berufsalltag zeigt Ute Herzog, wie sich Kaufsignale erkennen lassen, warum Vertrauen jede erfolgreiche Verhandlung erleichtert und weshalb echte Menschenkenntnis häufig mehr bewirkt als das beste Verkaufsargument.

Kurz zusammengefasst

Empathie schafft Vertrauen.

Vertrauen verbessert Verkauf und Vertrieb.

Wer Kaufsignale erkennt, führt erfolgreichere Verhandlungen.

Nachhaltiger Umsatz entsteht dort, wo Menschen sich verstanden fühlen.

Am Ende kaufen Menschen selten nur ein Produkt – sie entscheiden sich vor allem für das gute Gefühl, dem richtigen Menschen gegenüberzusitzen.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

Als erfahrene Keynote-Speakerin und Expertin für Menschenkennntis und Empathie bringt Ute Herzog ihre einzigartigen Einsichten und Strategien in Ihre Organisation.

Kontakt

Die Menschenleserin aus Franken

Ute Herzog

Georg-Strobel-Str. 81

90489 Nürnberg

+491778647545



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