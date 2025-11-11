HKL BAUMASCHINEN übernimmt Aicheler Baumaschinen Service in Herrenberg

Mit der Übernahme baut HKL seine Präsenz in Baden-Württemberg weiter aus und stärkt die Kundennähe.

Hamburg, 10. November 2025 – HKL BAUMASCHINEN setzt seinen erfolgreichen Wachstumskurs weiter fort: Zum 1. November 2025 hat das Unternehmen den Standort der Aicheler Baumaschinen Service GmbH (Aicheler) in Herrenberg mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen und wird diesen künftig als HKL Center Herrenberg weiterführen. Damit verdichtet HKL sein Centernetz in Baden-Württemberg, stärkt die Kundennähe und Effizienz und bietet ein noch breiteres Serviceangebot.

„Mit dem neuen Center in Herrenberg bauen wir unsere Präsenz in Baden-Württemberg gezielt aus. Die Nähe zu unseren Kunden ist für uns entscheidend – sie bildet die Grundlage für partnerschaftliche Zusammenarbeit, praxisnahe Lösungen und nachhaltigen Erfolg“, erklärt Andreas Schilling, HKL Niederlassungsleiter Stuttgart.

Seit über 30 Jahren ist Aicheler mit seinen Standorten in Stockach und Herrenberg für technische Kompetenz, Flexibilität und Service auf höchstem Niveau bekannt. Diese Stärken werden künftig durch HKL ausgebaut. Für die Kunden bedeutet die Übernahme und Weiterführung des Standorts als HKL Center Herrenberg eine deutlich größere Auswahl an Maschinen und Geräten, noch mehr Leistungsfähigkeit und Servicekompetenz sowie kürzere Wege und schnellere Reaktionszeiten. Die bekannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bleiben erhalten und werden durch die Expertise von HKL ergänzt.

HKL BAUMASCHINEN steht seit 55 Jahren für hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit. Das Unternehmen entwickelt sein Angebot stets dynamisch weiter – nachfrageorientiert, verantwortungsvoll und mit Augenmaß. Durch die Eröffnung neuer Center sowie durch gezielte Übernahmen von Baumaschinenvermietern und Servicestandorten wächst HKL stetig weiter. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt heute über 180 Center mit angegliederten Baushops. In allen HKL Centern steht den Kunden ein gut geschultes Team mit professioneller Beratung zur Seite.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2024 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

