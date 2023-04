Hochbetrieb auf den Großbaustellen der Schultheiß Projektentwicklung AG – 1,6 Mrd. Euro Auftragsvolumen

Starke Marktposition durch Fokussierung auf geförderten Wohnungsbau

Es gibt Entscheidungen im Leben, die zunächst ungewöhnlich erscheinen mögen, sich auf lange Sicht aber als goldrichtig herausstellen. Als sich die Schultheiß Projektentwicklung AG vor fünf Jahren dazu entschloss, sich in der Hochphase des Immobilienbooms neben dem Bau von Wohneigentum zusätzlich im geförderten Wohnungsbau zu engagieren, war es genau solch eine Entscheidung. Überraschend. Visionär. In der aktuell krisengeschüttelten Immobilienbranche aber genau goldrichtig. Damit ist die Schultheiß Projektentwicklung AG heute ein Garant für sichere Arbeitsplätze für ihre derzeit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Tendenz steigend.

Der geförderte Wohnungsbau ist zur tragenden Säule des Nürnberger Bauträgers geworden. Eine Entwicklung, von der die Schultheiß Projektentwicklung AG außerordentlich profitiert. Während der Trend in der Immobilienbranche klar nach unten zeigt und unzählige Bauvorhaben auf unbestimmte Zeit verschoben werden, steht die Schultheiß Projektentwicklung AG voll auf Erfolgskurs. Das Auftragsvolumen liegt mittlerweile bei 1,6 Mrd. Euro – ein Rekord in der Firmenhistorie! In jüngst vorgestellten Rankings des Berliner Analyseunternehmens bulwiengesa landete die Schultheiß Projektentwicklung AG auf Rang 16 der größten Produzenten geförderter Wohnungen in ganz Deutschland und war unter allen bayerischen Projektentwicklern führend im Raum Nordbayern.

Hochbetrieb auf Großbaustellen

Von insgesamt 819 Wohnungen, die die Schultheiß Projektentwicklung AG aktuell baut, sind rund zwei Drittel geförderte Einheiten. Die Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum ist ungebrochen hoch. Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten daher eine Reihe von Großbaustellen: Die Zweigstraße in Nürnberg-Sündersbühl mit 176 neuen Mietwohnungen und einer Wohn- und Mietfläche von 17.864 m² wird in den kommenden Monaten fertiggestellt. Die ersten von insgesamt 254 Wohnungen im Krügelpark in Stein werden in diesen Tagen bezogen. Die Miet- und Wohnfläche liegt hier bei 21.211 m². Ein Bauvorhaben in ähnlicher Größenordnung nimmt aktuell im neuen Nürnberger Stadtteil Lichtenreuth Form an: Der Bau der Lichtenreuther Zeile mit 249 geförderten Wohnungen und drei Einheiten für Sozialgewerbe schreitet in großen Schritten voran.

Weitere Großprojekte in Vorbereitung

Die Nachfrage von Städten und Gemeinden nach innovativen und nachhaltigen Wohnquartieren ist hoch, die Expertise der Schultheiß Projektentwicklung AG entsprechend gefragt. So befinden sich bereits weitere Quartiersentwicklungen in der Vorbereitung. Dazu zählen unter anderem ein zweiter Bauabschnitt in Nürnberg-Lichtenreuth mit ca. 120 Wohnungen und die Bebauung der Posteläcker in der Gemeinde Bubenreuth. Hier ist der Bau von ca. 330 Wohneinheiten geplant, davon rund zwei Drittel als preisgünstiger geförderter Wohnraum. Hinzu kommen ein Nahversorger und eine Drogerie, ein Pflegeheim und kleinere Einheiten für Dienstleistungen wie Frisör oder Bäcker.

Intensive Suche nach neuem Personal

Die Folge des florierenden Geschäftsbetriebs der Schultheiß Projektentwicklung AG: Das Unternehmen sucht händeringend nach neuem Personal, um dem enormen Projektvolumen gerecht zu werden, von Architekten und Bauleitern bis zu Mitarbeitern in der Buchhaltung. Die Fokussierung auf den Bau geförderter Wohnungen und ganzer Zukunftsquartiere haben die Weichen dafür gestellt, dass die Schultheiß Projektentwicklung AG Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heute sichere Arbeitsplätze bieten kann.

Alle freien Stellen finden Bewerber unter www.schultheiss-projekt.de/karriere

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 150 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderte Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

Siehe hier: www.schultheiss-projekt.de

Firmenkontakt

Schultheiß Projektentwicklung AG

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

0911 93 425 150



https://www.schultheiss-projekt.de/

