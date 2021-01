Hochtemperaturwerkstoff PVDF für Gleitlager

Für die meisten Anwendungen sind die P2-Werkstoffe auf POM-Basis, einem kostengünstigen Konstruktionswerkstoff. Aber dieser ist anfällig gegenüber Feuchtigkeit, Vibrationen oder Schlägen.

Eine Alternative zu diesem Konstruktionswerkstoff POM ist der Hochtemperaturwerkstoff PVDF. Dieser hochwertige Kunststoff zeichnet sich durch ein etwa 30% niedrigeres E-Modul und 20% niedriger Kugeldruckhärte als POM aus. Dies bewirkt, dass die Kerbschlagzähigkeit doppelt so hoch als bei POM ist. Diese hohe Kerbschlagzähigkeit ist der Grund dafür, dass dieses Material für Rüttelplatten, hochfrequente Zahnradpumpen, Radialkolbenmotoren und Sonderzylinder geeignet ist.

Das PVDF basierte Material CSB-22 zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass es den höchsten PVDF-Anteil aller gängigen P2-Gleitlager aufweist und somit die dämpfende Wirkung am besten zur Geltung bringen kann. Nein, es hat eine durchdachte Pittierung der Gleitschicht. Neben dem üblichen PTFE-Anteil hat dieses Material einen besonderen Trockengleitstoff, der wie Blei, den Gegenlaufpartner passiviert, extrem viel Schmiermittel binden kann und somit vor dem Verschleiß Schmierstoff ausschwitzen und zudem noch sehr gut aus dem Hot-Spot-Bereich die Wärme ableiten kann. Mit diesem neuartigen PVDF-Werkstoff wurde die Leistungsfähigkeit von PVDF-Gleitlager auf ein neues Level gehoben. So ist die Firma CSB Gleitlager GmbH nun in der Lage, bestehende Konstruktionen zu verbessern und neue hochfordernde Anwendungen mit diesem kostengünstigen Gleitlager zu bewerkstelligen.

Das Material CSB-22 zeichnet sich durch eine sehr niedrige Reibung, einer sehr hohen chemischen Beständigkeit gegenüber Schmierstoffen und anderer Medien aus und ist überdurchschnittlich maßstabil.

