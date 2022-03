Hochtöner im Auto Upgraden Top Sound auto-lautsprecher.eu

Professionelles Upgraden der Hochtöner im Auto mit Profi Tipps – Basiswissen für eine Kaufentscheidung

Schlechter Sound der Standard Anlage im Fahrzeug? Wer kennt das nicht, Lautsprecher überschlagen kratzen oder die Hochtöner geben den Geist auf. Ein wichtiges Grundlagenwissen entscheidet über die richtige Vorgehensweise um dieses Problem zu lösen. Defekte Hochtöner nerven, natürlich könnte man bei der Werkstatt die originalen Hochtöner tauschen, es wird aber kostenintensiv und sie haben danach für viel Geld den gleichen Sound wie vorher.

Für den Tausch müssen immer Verkleidung in der die Hochtöner verbaut sind entfernt werden, dass kann je nach Position einen hohen Arbeitsaufwand auslösen. Hier gibt es verschiedene Position Türverkleidung, Spiegeldreieck, A-Säule oder Armaturenbrett. Die richtige Entscheidung für ein professionelles Upgraden, ist auf der Basis von Grundwissen über die Lautsprecher zu treffen um Hochtöner im Fahrzeug tauschen zu können.

Hochtöner sind ein Teil des Lautsprechersystems die in den vorderen oder hinteren Türen Ihres Fahrzeuges verbaut sind. Dabei sind die Hochtöner ein Teil eines 2-Wege Systems. Was ist ein 2 Wege Lautsprecher im Auto? Diese Frage wird hier auf der Homepage von auto-lautsprecher.eu von Profis erklärt. Die Lautsprecher eines 2-Wege Systems sind abgestimmt auf eine optimale Performance. Als Fahrzeughalter sollten sie nicht die originalen Lautsprecher Systeme gegen einzelne Lautsprecher tauschen und Tieftöner und Hochtöner unterschiedlicher Marken verwenden.

Im Fahrzeug sind den Hochtönern eine kleine Frequenzweiche vorgeschaltet in der Form eines einzelnen Kondensators. Diese Frequenzweiche schütz die Hochtöner vor dem Durchbrennen bei hoher Belastung und zu tiefen Frequenzen die durch den Kondensator ausgefiltert werden. Wenn sie die Hochtöner Upgraden durch ein neues Lautsprecher System sind dabei hochwertigere Frequenzweichen im Lieferumfang. Dabei spielt die Einbausituation eine Rolle, für die Installation in der A-Säule oder im Armaturenbrett müssen die Hochtöner eigene Frequenzweichen besitzen damit das Verlegen von weiteren Kabeln entfällt. Klassische 2-Wege System besitzen eine Frequenzweiche pro Tief- und Hochtöner die sich in einem Gehäuse befinden und sind bei solchen Einbausituationen nicht zu empfehlen.

Der Kostenfaktor ist entscheidend, der Tausch der einzelnen Komponenten kommt mit der Installation teurer als die Kaufentscheidung für ein komplettes neues System. Dabei ist die Wahl für neue Lautsprecher abhängig von der Einbaufreundlichkeit der Komponenten, In allen Fahrzeugen sind die Lautsprecher werksseitig mit fahrzeugspezifischen Halterungen und Kabel installiert. Nur Lautsprecher die diese Eigenschaften im Lieferumfang mitbringen können für den jeweiligen Fahrzeugtyp montiert werden.

Lautsprecher mit werkseitigen Halterungen machen den Installationsaufwand wesentlich geringer, sie können auch vom Fahrzeughalter montiert werden. Dabei ersparen sie die Montagekosten die in bessere Lautsprecher mit hohen Klangeigenschaften investiert werden können. Professionelle Lautsprechersysteme mit Top-Performance für viele Fahrzeugtypen finden sie im Auto-Lautsprecher Shop. Dabei glänzen alle Systeme mit hoher Einbaufreundlichkeit und sind von Top-Marken und Testsiegern aus dem Auto-Lautsprecher Bereich.

Fahrzeughalter mit Premium Soundsystemen wie Bose, JBL, B & W oder Dynaudio können weiter nur originale Teile verwenden falls die Lautsprecher getauscht werden müssen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

