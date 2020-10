Hochwertige Teppiche online kaufen – ist das möglich?

Einen echten Perserteppich online bestellen

Handgeknüpfte Perserteppiche – Teppiche von Keywan Carpets

Perserteppiche von hoher Qualität müssen Sie nicht mühsam in einem Teppichladen kaufen. Sie können einen schönen Teppich alternativ auch ganz leicht online erwerben. Bei der großen Auswahl an den verschiedensten Teppichen ist es nicht immer leicht, den richtigen Perserteppich zu finden. Besonders in einem Teppichladen kann man schnell den Überblick verlieren und oftmals können erst gar nicht alle Teppiche angeschaut werden.

Selbst wenn Sie einen Orientteppich finden, der Ihnen gefällt und sich optisch gut in die Räumlichkeiten einbringen lässt, muss der Teppich auch von den Maßen in den Raum passen.

Hierbei ist es besonders vom Vorteil, wenn Sie sich Ihr Teppichdesign aussuchen können und die Maße des Orientteppichs selber bestimmen können. Und für das alles brauchen Sie nicht einmal in einen Teppichladen gehen, sondern können ganz leicht Ihren Teppich nach den eigenen Maßen anfertigen lassen.

Der richtige Teppich fürs Schlafzimmer

Ein schöner Vintageteppich oder Perserteppich muss aber nicht immer nur im Wohnzimmer liegen. Die schönen und bequemen Teppiche machen sich auch hervorragend im Schlafzimmer. So können Sie sich auch im Schlafzimmer nicht nur ein schönes Raumklima schaffen, sondern können jeden Morgen auf einen schönen Perserteppich in den Tag starten.

Jeder kennt das Gefühl, wenn man aus seinem meist angenehm warmen Bett aufsteht und dann direkt auf den kalten Boden tritt. Dies ist gewiss für keinen ein schönes Gefühl. Aber man hat auch nicht immer Lust mit Socken zu schlafen, sonst kann es sehr schnell zu warm unter der Decke werden. Ein schöner, bequemer Vintageteppich oder Orientteppich schafft hierbei Abhilfe. Durch diesen können Sie ganz in Ruhe und vor allem angenehm in den neuen Tag starten.

Teppich-Online-Shop von Keywan Carpets

In dem Teppich-Online-Shop von Keywan Carpets bekommen Sie einen schönen Überblick über die gesamte Kollektion und den verschiedensten Farben der einzelnen Teppiche. Durch schöne Vorschaubilder, den verschiedensten Detailaufnahmen und Fotos, in denen der Teppich in passenden Räumlichkeiten dargestellt wird, kann man sich den Teppich in den eigenen Reihen sehr gut vorstellen.

Das Bestellen eines Teppichs läuft ganz einfach ab. Sie suchen sich das Teppichdesign ganz einfach aus und tragen den Namen des Teppichdesigns zusammen mit den Wunschmaßen des Perserteppichs in das Bestellformular ein. Und schon können Sie Ihren neuen Orientteppich nach Ihren eigenen Maßen bestellen.

Da die Perserteppiche handgeknüpft werden und jeder Teppich nach den Wunschmaßen des Kunden hergestellt wird, dauert es leider etwas länger, bis Sie Ihren Raum mit dem neuen Teppich aufwerten können. Dennoch lohnt sich das warten. Durch die einwandfreie Qualität und Passform integriert sich Ihr neuer Teppich perfekt in Ihrem Wohnraum.

Orientteppiche zum Anfassen

Damit Sie aber nicht einfach den Teppich bestellen und dieser Ihnen im Nachhinein doch nicht gefällt, können Sie alle Teppiche und deren Designs im Showroom von Keywan Carpets Teppich-Shop anschauen und anfassen. In dem Showroom finden Sie jedes Teppichdesign, welches auch im Teppich-Online-Shop zu finden ist.

Bei Keywan Carpets handelt es sich um eine Teppichweberei, bei der Sie ganz leicht online Ihren ganz eigenen Teppich bestellen können. Die verschiedenen Teppichdesigns können Sie sich einfach auf der Kollektionsseite anschauen und dann für ein Teppichdesign entscheiden. Der Bestellvorgang ist auch ganz simpel. Sie geben Ihr Wunschteppichdesign an und die Maße des Teppichs. Schon wird der Teppich nach Ihren Vorstellungen angefertigt.

Firmenkontakt

Keywan Carpets

Keywan Ilanlou

Industriestraße 4

82140 Olching

08920062790

info@keywan-carpets.de

https://www.keywan-carpets.com/

Pressekontakt

Keywan Carpets

Keywan Ilanlou

Industriestraße 4

82140 Olching

08920062790

marketing@keywan-carpets.de

https://www.keywan-carpets.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.