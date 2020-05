Hochwertige und stylische Schuhe Übergröße bei schuhplus im Webshop

Damenschuhe und Herrenschuhe in großen Größen in großer Auswahl

Der Webshop von schuhplus gibt Kunden und Kundinnen mit großen Füßen die Möglichkeit, hochwertige und stylische Schuhe Übergröße online zu bestellen, sodass sie dafür nicht einmal das Haus verlassen müssen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und vertreibt seitdem ausschließlich Schuhe Übergröße, Taschen und Zubehör von vielen verschiedenen Marken. Alle Schuhe werden sorgfältig ausgesucht. Dabei achtet schuhplus darauf, dass alle wichtigen Kriterien, wie eine hohe Qualität, ein erstklassiger Komfort und eine hohe Funktionalität erfüllt werden. Gleichzeitig können die Schuhe natürlich auch mit modischen Designs überzeugen.

Das XXL – Angebot für Damen

Stil- und qualitätsbewusste Frauen finden im Webshop Schuhe in den Größen 42 bis 46. Mithilfe der Filterfunktionen können die Kundinnen Ihre Schuhgröße auswählen, sodass ihnen nur relevante Modelle angezeigt werden. Auch andere Eigenschaften, wie die Farbe oder das Material lassen sich filtern. Zudem sind die Damenschuhe in Übergröße übersichtlich nach Kategorien geordnet, sodass sich schnell und unkompliziert ein passendes Modell finden lässt. Für festliche Anlässe stehen beispielsweise High Heels und Pumps zur Verfügung, während für die Freizeit die zahlreichen Sneakers, Mokassins und Boots infrage kommen. Auch Frauen, die nach passendem XXL – Schuhwerk für den nächsten Sommerurlaub suchen, werden bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen fündig. Erhältlich sind beispielsweise Badeschuhe, Sandalen und Sandaletten.

Stylische und funktionale Schuhe für Herren

Auch für Männer mit großen Füßen gibt es bei schuhplus jede Menge Schuhe Übergröße. Um ein ganzheitliches Sortiment zu bieten, können im Webshop sowohl klassische als auch sportive und lässige oder extravagante Schuhe gekauft werden. Zudem steht eine große Auswahl an funktionalen Modellen zur Verfügung. Die robusten Arbeitsschuhe aus dem Webshop sorgen für ausreichend Sicherheit am Arbeitsplatz, während die Outdoorschuhe hervorragend für lange Wanderungen oder andere Abenteuer an der frischen Luft geeignet sind. Doch auch echte Trendsetter können sich im Webshop nach Herzenslust eindecken. Für trendaffine Herren gibt es beispielsweise farbenfrohe Sneakers, Boots mit coolem Nietenbesatz oder Businessschuhe mit glänzender Lackoberfläche.

schuhplus bietet einen exzellenten Service

Service wird in Europas größtem Versandhaus für Schuhe Übergröße ernst genommen. Alle Kunden haben die Möglichkeit sich telefonisch oder per E-Mail beraten zu lassen. Das Team steht bei Fragen aller Art zur Verfügung und hilft gerne weiter. Um schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten, verlassen die meisten Schuhe Übergröße direkt nach der Bestellung das Lager und kommen dann innerhalb von ein bis drei Werktagen beim Kunden an. Wer sich seine Schuhe aus nächster Nähe aussuchen möchten, kann natürlich auch in einem der drei stationären Ladengeschäfte des Unternehmens vorbeischauen. Dort gibt es natürlich auch eine persönliche Beratung.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

