Hochzeitsfotograf in Nürnberg: Preise im Vergleich

Andreas Taubert mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unter allen Profi-Hochzeitsfotografen der Stadt

“…fehlt nur noch der passende Fotograf”. Oft ist er nicht der erste, an den man bei der Hochzeitsplanung denkt, aber: Wer für den schönsten Tag des Lebens unvergessliche Bilder machen lassen möchte, der sollte den passenden Experten für das Fotografieren auswählen. Sorgfältiges Vergleichen hilft bei der Entscheidung für “den richtigen” unter den zahlreichen Fotografen in Nürnberg. Entscheidend sind dabei nicht nur professionelle Erfahrung und ein eigener kreativer Stil: Hochzeitspaare wünschen sich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn das Fest wird ohnehin teuer, der Fotograf sollte deshalb möglichst günstig sein – aber trotzdem ein echter Profi.

Ein Preisvergleich lohnt sich deshalb. Andres Taubert steht unter allen Hochzeitsfotografen in Nürnberg nicht zuletzt aufgrund eines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses ganz an der Spitze. Er ist bereits seit über 20 Jahren auf Trauungen spezialisiert und kann auf überdurchschnittliche Bewertungen verweisen. Alle Hochzeitspaare, die sich von ihm fotografieren ließen und Erfahrungsberichte schrieben, vergaben die Bestnote von 5 Sternen (zankyou.de, Stand: 01. April 2020).

Preise einfach und transparent durch festen Tagessatz von 1.500 Euro

Taubert garantiert seinen Kunden nicht nur eine professionelle und unkomplizierte Zusammenarbeit. Auch die Preise sind fair und nachvollziehbar. Mit einem Tagessatz von 1.500 Euro liegt der Hochzeitsfotograf im Vergleich deutlich günstiger als fast alle anderen Mitbewerber, die zum Teil das Doppelte in Rechnung stellen.

Wer die Preise der Nürnberger Hochzeitsfotografen vergleicht, kann somit bares Geld sparen. Doch natürlich kommt es nicht auf die Kosten allein an. Für die Auswahl des richtigen Anbieters empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld sorgfältig zu prüfen, wer einen günstigen Preis und professionelles Können miteinander verbindet. Der Blick auf Referenzen und Erfahrungsberichte verrät dabei oft am meisten über einen Fotografen – und darüber, ob der Stil zu einem Brautpaar passt.

Viele Anbieter berechnen 3.000 Euro und mehr pro Tag

Andres Taubert verfügt über langjährige Erfahrung bei Hochzeitsfotografien und hat die neueste Fototechnik an Bord. Dazu zählen 4K-Kameratechnik, Fotobox und auf Wunsch auch die Fotografie per Drohne. Die Paare erhalten nach der Hochzeit sämtliche Fotoaufnahmen der Trauung in hochauflösendem Format, ohne Wasserzeichen, auf einem USB-Stick. Die Abrechnung erfolgt einfach und transparent ausschließlich über einen Stunden- oder Tagessatz. Bei der Buchung für den kompletten Tag (Anfahrt, Trauung, Hochzeitsfeier, Abfahrt, anschließende Bildproduktion) wird der Tagessatz von 1.500 Euro in Rechnung gestellt – so können Brautpaare sowohl auf die langjährige Berufserfahrung als auch auf den günstigen Preis vertrauen. Und wer für den schönsten Tag des Lebens lieber auf das bewegte Bild setzen will, kann bei Andreas Taubert auch direkt den passenden Hochzeitsfilm in Auftrag geben.

Andreas Taubert ist professioneller Fotograf in der Region Nürnberg, Erlangen, Fürth. Er ist seit mehr als 20 Jahren spezialisiert auf Hochzeits-, Lifestyle-, Event- und Industriefotografie.

