Höchste Sicherheit für internationale E-Mail-Kommunikation bei Olymp

Hersteller von Herrenbekleidung setzt auf NoSpamProxy aus der Cloud für zuverlässigen, geräuschlosen Schutz vor Cyber-Bedrohungen. Interne IT erhält dadurch mehr Freiräume für Innovationen im Unternehmen.

Paderborn, 21. Januar 2025 – NoSpamProxy, der Hersteller der gleichnamigen Produkt-Suite für E-Mail-Sicherheit, hat bei Olymp, einer weltweit agierenden Marke für Herrenbekleidung, seine effektive Lösung gegen Cyber-Bedrohungen aus der Cloud implementiert. Dank einer schnellen und reibungslosen Umsetzung kann Olymp nun nicht nur digitale Angriffe abwehren, sondern auch Prozesse vereinfachen und Synergien schaffen.

Herausforderungen in einem internationalen Umfeld

Als international exponiertes Unternehmen mit Präsenz in mehr als 40 Ländern steht Olymp im Fokus von Cyber-Kriminellen. Die IT-Abteilung musste eine Lösung finden, die den Schutz vor Phishing, Malware und Spam gewährleistet, gleichzeitig aber auch Funktionen wie E-Mail-Signaturmanagement für Marketing- und Compliance-Zwecke integriert. Mit der Migration von Exchange on-premises zu Exchange Online lag der Fokus auf einer modernen Cloud-Lösung, die höchste Aktualität und Zuverlässigkeit bietet.

Perfekt abgestimmte Lösung durch NoSpamProxy

Die Wahl fiel auf NoSpamProxy Cloud, die weltweit einzige durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ geprüfte Lösung, die E-Mail-Sicherheit und Signaturmanagement vereint. In enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten von NoSpamProxy wurde die Lösung innerhalb weniger Tage implementiert. Nun bietet das System den mehr als 700 Mitarbeitenden bei Olymp besten Schutz ohne Einschränkungen im Arbeitsalltag: „Nach einer kurzen Einschwungphase am Anfang hatten wir schnell Ruhe und NoSpamProxy macht seitdem, was es soll: uns verlässlich im Hintergrund sicher vor Cyber-Gefahren und Spam schützen. So stellen wir uns eine perfekte Mail Security vor“, erklärt Keven Kanet, Head of IT-Infrastruktur bei der Olymp Bezner KG.

Ein besonderes Highlight für Kanet ist das intuitive Punktesystem von NoSpamProxy, das detaillierte Einblicke in die Entscheidungsprozesse über die Zustellung oder Ablehnung von E-Mails gibt. „Das Punktesystem von NoSpamProxy erlaubt eine sehr detaillierte Nachvollziehbarkeit von Ablehnungen oder Zustellungen und bietet hier deutlich mehr als unsere alte Gateway-Lösung. Gerade in der Kommunikation mit unseren internationalen Zulieferern war das für uns eine echte Erleichterung“, betont Kanet den Nutzen der neuen Lösung.

Mehr Freiräume für strategische Aufgaben

Die neue Lösung ermöglicht Olymp die Konsolidierung zuvor getrennter Systeme für E-Mail-Sicherheit und Signaturmanagement. Die IT kann sich nun auf strategische Aufgaben konzentrieren, während der Schutz vor Cyber-Bedrohungen von einer modernen Cloud-Lösung übernommen wird. Olymp plant bereits, die NoSpamProxy Suite um E-Mail-Verschlüsselung zu erweitern.

Die ausführliche Case Study zur Einführung von NoSpamProxy bei Olymp:

https://www.nospamproxy.de/de/produkt/referenzen?utm_source=pr

Beste E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ als Cloud Service mit NoSpamProxy Cloud:

https://www.nospamproxy.de/de/email-security-cloud?utm_source=pr

NoSpamProxy, eine Business Unit des Paderborner IT-Dienstleisters Net at Work GmbH, entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware, E-Mail-Verschlüsselung und Disclaimer Management. Mit 32Guards betreibt NoSpamProxy einen einzigartigen, intelligenten Service zur Erkennung von neuen Malware-Trends, Spam-Attacken und anderen Cyber-Bedrohungen.

Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 8-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking sowie regelmäßige Bestnote VBSpam+ im Test des Virus Bulletin Boards – wird On-Premises und als Cloud-Service angeboten. Ein leistungsstarkes Partner- und Distributionsnetz sorgt auch regional für einen perfekten Service.

Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden wie Amecke, DaimlerBKK, hagebau, SwissLife, Wilkhan, WWK und die Universitätsmedizin Essen sowie die Städte Augsburg und Wuppertal die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. NoSpamProxy bietet zudem eine AS4-basierte Marktkommunikation für den Energiemarkt, die die Prozesse Strom, Gas, Fahrplan und Redispatch 2.0 für alle Marktrollen regelkonform abdeckt und beispielsweise von den Stadtwerken Detmold und Soest sowie den Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetrieben genutzt wird. www.nospamproxy.de

Mit einer weiteren Business Unit ist Net at Work erste Wahl, wenn es um die Beratung und Services für Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams und Azure geht – von der punktuellen Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service oder SOC. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH – NSP

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627



http://www.netatwork.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.