Höchstes Sterne-Niveau für Wohlfühloase in Thüringen:

Das Spa & GolfResort Weimarer Land erhält 5-Sterne-Superior-Klassifizierung der DEHOGA

Das Spa & GolfResort Weimarer Land wurde durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) als Fünf-Sterne-Superior-Hotel klassifiziert. Das bodenständige und familiäre Resort wird bereits seit vielen Jahren gemäß des 5-Sterne-Standards geführt. Mit der Zertifizierung erhielt die Wohlfühloase im Herzen Thüringens nun die offizielle Bestätigung über die Erfüllung der europaweit gültigen Kriterien.

Vor den Toren Weimars, inmitten einer der anerkannt schönsten Golfanlagen Deutschlands, liegt das Spa & GolfResort Weimarer Land. Ein stilvoller und urgemütlicher Ort vor traumhafter Naturkulisse, der neben Golf-Freunden auch Kulinarik-Liebhaber willkommen heißt sowie Wellness-Träume und Kinder-Abenteuer wahr werden lässt. Die Gäste genießen hier einen exklusiven Aufenthalt, der die Bedingungen eines Resorts der Spitzenklasse erfüllt.

Jetzt erfolgte auch die offizielle Vergabe der 5-Sterne-Superior durch den DEHOGA Thüringen. Das Leitbild, dass seit jeher vermittelt wird, soll weiterhin bestehen bleiben und gleichzeitig werden stetig neue qualitative Angebote für die Gäste geschaffen. „Der Inhaber und Geschäftsführer des Spa & GolfResorts in Blankenhain, Matthias Grafe, besitzt eines der schönsten Golf-Resorts in Deutschland. Wir sind sehr froh und stolz darauf, dass wir dieses in Thüringen, im Weimarer Land, wiederfinden“, so Dirk Ellinger, Geschäftsführer DEHOGA Thüringen.

„Wir haben nun ganz offiziell einen Stern mehr. Das ist eine Auszeichnung die uns darin bestärkt, unsere lockere Art als familienfreundliches Golf-Resort beizubehalten,“ so der General Manager Daniel Stenzel. Er ergänzt: „Es ist uns wichtig, dass sich unsere Gäste einfach wohlfühlen und weiterhin genau den Service bekommen, den sie in den letzten Jahren erfahren haben und wertschätzen.“

Neben zwei weiteren Fünf-Sterne-Hotels in Thüringen ist das Resort im Weimarer Land nun das Einzige mit der Auszeichnung Superior. Dieser Zusatz drückt die Erfüllung von herausragenden, freiwilligen Kriterien aus, die über die vorgeschriebenen Eigenschaften hinausgehen. „Unser Anspruch als Gastgeber ist und war stets der der Spitzenklasse. Die Zertifizierung ist sowohl eine Anerkennung der täglichen Arbeit unserer Mitarbeiter und eine Bestätigung unseres Gastgeberkonzeptes als auch eine Motivation, den Resort-Betrieb weiterhin auf diesem sehr hohen Niveau zu führen“, so Resort-Geschäftsführer Matthias Grafe.

Über das Spa & GolfResort Weimarer Land

Die stilvolle Wohlfühloase im Herzen Thüringens bietet seinen Gästen Entspannung und Genuss auf höchstem Niveau. Das familienfreundliche fünf Sterne Superior Spa & Golf Resort liegt umgeben von einer 45-Loch-Golfanlage, eingebettet in eine reizvolle Landschaft. Das Resort überzeugt mit anspruchsvollen Golfplätzen und Sportanlagen, einem exklusiven Wellness-Angebot und feinster Kulinarik.

