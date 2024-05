Höcker Polytechnik auf der Drupa 2024

In Druckereien, Papier- und Wellpappenproduktionen und auch der Verpackungsherstellung ist die automatisierte Entsorgung der Prozessabfälle immer wieder eine Herausforderung. Nur wenn Stanzgitter oder Papierstreifen konsequent zerkleinert werden, lassen sie sich zuverlässig transportieren, sei es pneumatisch oder per Bandsystem. Die Höcker Polytechnik GmbH aus dem niedersächsischen Hilter a.T.W. bietet hier seit vielen Jahrzehnten Lösungen und Produkte an, die die Entsorgungsprozesse von den Maschinen bis zur finalen Sortierung und der Recyclingaufbereitung erheblich vereinfachen.

In Halle 16 auf Stand A 34 zeigen die Höcker Polytechnik Profis, welche Potentiale der Einsatz von Materialabscheidern als effizientes Bindeglied zwischen Maschinenentstaubung, Materialtransport und einer möglichen sortierten Entsorgung bietet. PMA-Materialabscheider arbeiten im Vorfeld und trennen größere Papp- oder Papierfetzen von Stäuben. Das entlastet und schont die Filteranlage und ermöglicht, als integraler Bestandteil des Entsorgungssystems, auch eine sortenreine Entsorgung. Die Recyclingerlöse können so erheblich gesteigert werden.

Mit weiteren Produkten wie Stanzenshredder, Bandshredder, Shredder für Hülsen und Bogenwaren oder auch Zerreißventilatoren bietet Höcker Polytechnik universelle oder auch speziell auf Stanzen abgestimmte Shredderlösungen an, die das Material transportfreundlich aufbereiten. Der Besuch des Höcker Polytechnik Standes auf der Drupa lohnt sich also für all die Besucher, die einen kompetenten Partner für den gesamten Entsorgungsprozess suchen oder Produkte benötigen, mit denen Manpower und Energie während der Entsorgung eingespart werden kann.

Über Höcker Polytechnik:

Seit 1962 konzipiert, plant und baut Höcker Polytechnik Anlagen zu Prozessabfallentsorgung und Luftreinhaltung für Industrie- und Handwerksbetriebe. Angefangen bei mobilen Entstaubungsgeräten bis hin zu Großfilteranlagen mit Kapazitäten von mehr als 600.000 m³/h. Weiterhin gehören Brikettierpressen und Zerkleinerungsmaschinen zum Herstellungs- und Lieferprogramm des Unternehmens.

Von Beginn an wurde bei der Projektierung und Herstellung auf hohe Energieeffizienz der Anlagen und Maschinen von Höcker Polytechnik wert gelegt.

Einsatz finden die Entstaubungsanlagen und -geräte und Brikettierpressen in zahlreichen Branchen, z.B. in der Holzverarbeitung, in Großdruckereien, Buchbindereien, der Metallverarbeitung aber auch in der Verpackungsindustrie oder im Bereich der Umwelttechnik, z.B. der Recyclingwirtschaft und Biomasseverwertung. Zerkleinerungsanlagen von Höcker Polytechnik werden speziell für die Bedürfnisse der Wellpappen- und Kartonagenherstellung hergestellt.

Insgesamt ca. 60.000 Geräte und Anlagen wurden bis heute von der Höcker Polytechnik konzipiert, geplant und gebaut – ein deutlicher Beleg für die hohe Kompetenz und Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Sie sind weltweit in der Industrie und im Handwerk im Einsatz.

Kontakt

