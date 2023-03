Höhenverstellbare Schreibtische im Homeoffice: Das sind die Vorteile!

So viele Vorteile die moderne Technik bringt – das stundenlange Sitzen vor dem PC gehört nicht dazu. Oft schmerzen nach langen Arbeitstagen Kopf und Rücken, das Energieniveau erreicht seinen Tiefpunkt. Doch das muss nicht sein. Denn nicht die Tätigkeit am Computer selbst ist das Problem, sondern nicht-ergonomische Büromöbel. Besonders häufig klagen daher Mitarbeiter im Homeoffice über Abgespanntheit. Wird der Esstisch zum Arbeitsplatz, sind gesundheitliche Beeinträchtigungen unvermeidlich. Dabei liegt die Lösung so nah. Die elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische der Mo Casa GmbH garantieren optimales Arbeiten im Sitzen und Stehen. Für jede Körpergröße. Passend zu jedem Interior-Design.

Volkskrankheit Rückenbeschwerden

Kopf- und Rückenschmerzen zählen hierzulande zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden. Schnell können sich sporadische Leiden in chronische Schmerzen wandeln und die Lebensqualität der Betroffenen einschränken. Eine häufige Ursache liegt im falschen und zu langen Sitzen. Auch das Energielevel sinkt durch eintönige Schreibtischtätigkeiten: Statt Fitnessstudio lockt das Sofa. Höhenverstellbare Schreibtische bieten Abhilfe, denn sie lassen sich im Sitzen und Stehen nutzen. Durch einen regelmäßigen Positionswechsel werden Stoffwechsel und Kalorienverbrennung angeregt. Das höhere Energielevel führt zur verbesserten Konzentrationsfähigkeit und effizienteren Leistungen. Die Rückenmuskulatur bleibt flexibel, Verspannungen im Nacken wird vorgebeugt.

Mo Casa schafft Abhilfe

Dies alles wissen auch Mark Niemann und Thorsten Behrens. So haben sie nach über 20-jähriger Branchenerfahrung 2021 mit Mo Casa ihr eigenes Label gegründet. Unterstützt von Produktmanager Felix Seidel bieten sie eigens entwickelte, dauerhaft getestete Schreibtische mit millimetergenauer Höhenverstellung. Die beidseitig eingebauten Motoren gewährleisten eine stufen- und geräuschlose Bewegung der Tischbeine und lassen sich an jede Körpergröße anpassen: ein Möbelstück für die gesamte Familie.

Neben vier Basisvarianten bietet Mo Casa bedarfsgerechte Sonderanfertigungen. Dabei ist die Expertise der Entwickler bis ins Detail erkennbar. So kommt jedes Modell mit einem Kabeldurchlass und abgerundeten Ecken, die Unterbauschublade wurde sogar mit einem Design-Award ausgezeichnet. Neben ihrer hochwertigen Verarbeitung sind die höhenverstellbaren Schreibtische des ostwestfälischen Unternehmens auch optische Highlights. Gestelle und Platten werden in jeweils drei Farbvarianten angeboten, zusätzliche Dekore sind erhältlich. Als Entscheidungshilfe dient der praktische Online-Konfigurator auf meinoffice.net.

Gefertigt werden die Büromöbel aus recycelten Materialien sowie Holz aus regional nachhaltiger Forstwirtschaft. Der Kundenservice ist telefonisch und online erreichbar und bietet kostenlose Beratungsgespräche. Weitere Informationen wie zu möglichen Krankenkassenzuschüssen lassen sich über Blogartikel und Social-Media-Plattformen abrufen. Wer seiner Gesundheit Gutes tun und seine Arbeit- und Freizeit wieder mehr genießen möchte, sollte sich das Angebot von Mo Casa nicht entgehen lassen.

Mo Casa produziert höhenverstellbare Schreibtische Made in Germany aus nachhaltigen Materialien.

Kontakt

Mo Casa GmbH

Mark Niemann

Pottenhauser Straße 20

32971 Lage

05232699960

https://meinoffice.net