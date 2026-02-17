Hohe Nachfrage für die Luxuskreuzfahrten von Crystal

Transformation des Kreuzfahrterlebnisses trägt Früchte – Buchungsplus von 95 Prozent in Deutschland, Österreich und der Schweiz – Neu ab Sommer 2026: Vier Abfahrten mit deutschsprachiger Reiseleitung

Crystal, führender Anbieter erlesener Kreuzfahrterlebnisse, ist mit einem starken Momentum ins Jahr 2026 gestartet. Nach dem erfolgreichen Abschluss des letzten Jahres verzeichnete das Unternehmen im Januar 2026 einen Nachfrageboom. Das gilt auch für den deutschsprachigen Raum. Hier hat sich die Anzahl der Buchungen im Vergleich zum Vorjahresmonat nahezu verdoppelt (plus 95 Prozent).

„Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Crystal ein Synonym für ein gewisses Luxusniveau auf See“, betont Luke Smith, Vice President, Trade Sales UK & EMEA bei Crystal. „Was wir jetzt erleben, ist das Ergebnis wohldurchdachter Investitionen in all das, was unseren Gästen besonders wichtig ist: viel Platz, Service, umsichtiges Design und Erlebnisse, die sie als durch und durch authentisch empfinden. Der Schwung, mit dem wir das Jahr 2026 begonnen haben, spiegelt die Power unserer Tradition wider, belegt aber zugleich, dass sich Crystal auch heute uneingeschränkt auf der Höhe der Zeit befindet.“

„Crystal steht für alles, was heutzutage wahren Luxus international auszeichnet, und verbindet dies auf eine ganz besondere Weise mit dem Erlebnis einer Kreuzfahrt“, ergänzt Michael Steffl, der bei Crystal als Director Trade Sales, EMEA seit September 2024 zusammen mit Regional Sales Manager Europe Stefan Nicodemus auch für den Verkauf im deutschsprachigen Raum verantwortlich ist. „Dass gerade Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Crystal in allen Facetten lieben, wissen wir aus vielen Gesprächen sowie dem Austausch mit unseren engen Vertriebspartnern. Entsprechend freuen wir uns sehr, über das deutlich wachsende Interesse an Crystal im Markt.“

Positive Nettorentabilität bereits 2025 wieder erreicht

Zu der erfreulichen Entwicklung trägt maßgeblich bei, dass es 2025 gelungen ist, die Gästezufriedenheit abermals auf einem äußerst hohen Niveau zu halten. Seit Crystal zur renommierten A&K Travel Group (AKTG) gehört, durchläuft die Marke eine außergewöhnliche Transformation. 2023 stachen die beiden Schiffe Crystal Serenity und Crystal Symphony wieder in See, nachdem sie zuvor aufwendig renoviert und an entscheidenden Stellen neugestaltet wurden. Zum Beispiel sind die Suiten seitdem noch geräumiger, und auch die Neuausrichtung des Fokus auf Platz, Service und zeitlose Eleganz trägt Früchte. So war 2025 erst das zweite vollständige Betriebsjahr seit der Übernahme von Crystal durch die AKTG, doch gelang jetzt bereits, die Marke wieder zu positiver Nettorentabilität zu führen. Der gute Buchungstrend setzt sich 2026 marktübergreifend fort. Während die Abfahrten in Europa, der Karibik sowie Nord- und Südamerika bereits stark gebucht sind, sind die Reisen in Asien nahezu ausverkauft, und auch auf den Alaska-Voyages gibt es nur noch wenige freie Suiten.

Besonderer Buchungsanreiz für deutschsprachige Gäste

2026 schlägt Crystal einen neuen Weg ein, um gerade auch deutschsprachige Gäste zu begeistern, die bislang nur wenig Erfahrung mit internationalen Luxuskreuzfahrten gesammelt haben. Auf vier sorgsam ausgewählten Reisen wird Isabell Wagner als deutschsprachige Reiseleiterin an Bord sein und ausschließlich ihnen als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.

„Crystal ist ein internationales Luxusprodukt der Spitzenklasse, und auf jeder Reise haben wir zahlreiche Mitarbeiter an Bord, die Deutsch sprechen“, berichtet Michael Steffl. „Dennoch verstehen wir es, wenn Gäste, die zwar die Annehmlichkeiten, den Komfort und die besonderen Erlebnisse à la Crystal zu schätzen wissen, aber noch nie ein internationales Schiff betreten haben, unsicher sind, ob sie sich bei uns wohlfühlen. Ihnen wollen wir diese Scheu nehmen und sie stattdessen von der enormen Leistungsstärke von Crystal überzeugen. Mit unserer deutschsprachigen Reiseleiterin an Bord, die schon viele Jahre für Crystal gearbeitet hat, unter anderem als Hostess, schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz, die Crystal Serenity und die Crystal Symphony kennenzulernen.“

Auf folgenden Kreuzfahrten wird die deutschsprachige Reiseleitung an Bord sein:

– Westeuropa mit der Crystal Serenity, 27. Juni bis 7. Juli 2026, Lissabon – Southampton

– Mittelmeer mit der Crystal Serenity, 8. bis 15. September 2026, Fusina (Venedig) – Athen

– Mittelmeer mit der Crystal Serenity, 22. September bis 1. Oktober 2026, Civitavecchia (Rom) – Barcelona

– Kanarische Inseln und Madeira mit der Crystal Symphony, 2. bis 12. April 2027, Las Palmas – Lissabon

Mehr Informationen zu diesen und allen weiteren Kreuzfahrten von Crystal gibt es online unter www.crystalcruises.com Interessenten und Reisebüros in Deutschland und Österreich können sich zudem an die Crystal-Spezialisten Aviation & Tourism International ( www.atiworld.de), Vista Travel ( www.vistatravel.de), airtours ( www.airtours.de) und Windrose ( www.windrose.de) wenden; in der Schweiz an MCCM Master Cruises ( www.mccm.ch) und DERTOUR Suisse ( www.kuoni.ch).

Crystal ist seit mehr als 30 Jahren ein Garant für außergewöhnliches Reisen auf höchstem Niveau. 2022 übernahm die A&K Travel Group (AKTG) Crystal zusammen mit den beiden Schiffen Crystal Serenity und Crystal Symphony und läutete damit eine neue Ära der Luxuskreuzfahrt ein. Die international renommierten Voyages von Crystal wenden sich an anspruchsvolle Gäste, die einzigartig authentische und bereichernde Erlebnisse an Land und zu Wasser schätzen. Die wegweisende Zusammenarbeit mit Abercrombie & Kent eröffnet den Gästen dabei zusätzliche Möglichkeiten und den Zugang zu noch mehr Reisezielen auf der ganzen Welt. Die Suiten an Bord sind größer, wurden mit viel Liebe fürs Detail ausgestattet und gelten als besonders hochwertig. Vortrefflich ist das zahlenmäßige Verhältnis der Besatzung zu den Gästen von nahezu 1:1. Crystal ist exklusiver Partner der Monte-Carlo Societe des Bains de Mer (SBM) und präsentiert dadurch das erste Casino de Monte-Carlo auf See. Für spitzengastronomischen Genuss stehen unter anderem das Umi Uma, das einzige Restaurant auf dem Meer des mehrfach von Michelin prämierten Starkochs Nobu (Nobuyuki Matsuhisa), sowie die einzige Beefbar der Ozeane, eine Zusammenarbeit mit dem für seine visionären Gastronomiekonzepte bekannten Berater Riccardo Giraudi. Zudem bieten die Schiffe mit dem Aurora Spa modernste Wellness-Anwendungen, ebenso ein eindrucksvolles Unterhaltungsprogramm, das auch Produktionen beinhaltet, wie sie vom Broadway bekannt sind. So erleben die Gäste an Bord ein nahezu perfektes Zuhause, in dem exzellenter Service sowie Eleganz und Raffinesse allgegenwärtig sind.

