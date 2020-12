Hohe Neuinfektionsrate – Schutzartikel stark nachgefragt

Online-Shop für Schutzausrüstung bietet hochwertige, zertifizierte Produkte

Unternehmen, Institutionen sowie Behörden mit geschäftlichem Bedarf an Schutzausrüstung können sich ab sofort kostenlos bei mundschutzhandel.de registrieren und anschließend entsprechende Produkte wie Schutzkittel und Atemschutzmasken bestellen.

Das Coronavirus hält uns in Atem

Corona-Schutzausrüstung – dieses Thema bewegt uns täglich mehr. Fast jeden Tag verkündet das Robert Koch Institut (RKI) neue Höchststände – die Zahl der Corona-Infizierten scheint unaufhörlich zu steigen. Die sogenannte zweite Corona-Welle schlägt voll zu. Nicht nur Deutschland leidet stark unter der Ausbreitung des Coronavirus, sondern vielmehr die ganze Welt. Vor allem niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bekommen die volle Wucht der Corona-Pandemie zu spüren – sie alle arbeiten seit Monaten am Limit und geben dabei jeden Tag Ihr Bestes. Entsprechender Schutz stellt in diesen Tagen zweifellos das wichtigste Equipment zur Reduktion potentieller Ansteckungsgefahren durch das Coronavirus dar.

Schutzkleidung in unserem Online-Shop

Sie benötigen Schutz, um sich und Ihre Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit keiner besonderen Gesundheitsgefahr auszusetzen und das Risiko einer Ansteckung durch COVID-19 erheblich zu minimieren? Bei uns finden Sie garantiert alle Produkte, die Sie suchen – wir sind ein absoluter Profi in puncto Hygiene. Egal ob Einweg Besucherkittel aus Vlies oder Schutzoverall Kat.III Typ 5+6, Einweg PE Schutz- oder Einweg PEVA Schutzkittel oder welcher Kittel auch immer – bei unseren Kitteln handelt es sich prinzipiell um Einwegprodukte. Die Gefahr einer Ansammlung von Viren oder andere Gesundheitsbelastungen brauchen Sie also nicht zu befürchten. Unsere Kittel erweisen sich als blut-, viren- sowie wasserdicht – überragender Schutz und professionelle, universelle Anwendung inklusive. Nicht nur in der Medizin, sondern zunehmend auch in der Pflege spielen Schutzkittel gerade während der Corona-Pandemie eine herausragende Rolle. Dank einfacher Nutzung eigenen sich unsere Kittel auch hervorragend für anwesende Besucher.

Atemschutz in unserem Online-Shop

Egal ob FFP1, FFP2 oder FFP3 Atemschutzmaske mit oder ohne Ventil – wir führen auch diese Produkte im Sortiment. So sind Sie und Ihre Umgebung optimal geschützt. Atemmasken liefern wir in großen Paketen – an die hohen Stückpreise des klassischen Einzelhandels sind Sie damit nicht gebunden. Egal ob herkömmliche Einweg Mundschutzmasken oder Einweg OP Masken Typ 1/Typ 2 – auch derartige Mundschutzmasken finden Sie selbstverständlich in unserem Online-Shop. Noch ein wichtiger Hinweis: Wer aus gesundheitlichen Gründen auf das Tragen einer Atemschutzmaske angewiesen ist, sollte unbedingt zu einem zertifizierten Produkt greifen. Einige nicht zertifizierte Masken ähneln in ihrem Erscheinungsbild zertifizierten Masken, bieten jedoch nicht identischen Schutz.

Zertifizierte Herstellung sowie höchste Qualität

Keine Frage – mit unseren Produkten sind Sie stets auf der sicheren Seite. Zertifizierte Herstellung sowie höchste Qualität – darauf dürfen Sie bei unseren Produkten selbstverständlich vertrauen. Unsere Masken erfüllen die geforderten Normen für Atemschutzmasken. Wir bieten ausschließlich sichere und zugelassene Schutzausrüstung – komfortable Anwendung inklusive: Hochwertige angenehme Materialien, ergonomische Formen, niedrige Atemwiderstände bei Atemschutzmasken sowie moderne Produktdesigns machen unsere Produkte so komfortabel für Profi-Anwender. Selbst bei komplexen Tätigkeiten werden Sie sich mit unseren Produkten stets wohlfühlen, ohne dabei Hygiene und Sauberkeit jemals aus dem Blick zu verlieren.

Zielgruppen

Mit unserem Angebot richten wir uns insbesondere an Geschäftskunden aus dem Gesundheitswesen, also Ärzte genauso wie Kliniken, aber auch Hilfsorganisationen, Pflegeheime und -dienste, Industrie- und Handwerksunternehmen, Hotellerie, Behörden und Bildungsstätten sowie den medizinischen und pharmazeutischen Handel. Für uns besitzt die Versorgung von medizinischem Personal in Deutschland absolute Priorität vor allen anderen Anfragen. Wir nehmen die Gesundheit und unsere damit verbundene gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst.

Intuitiver Bestellprozess

In unserem Online-Shop bieten wir neben Ausrüstung zum Schutz in der Corona-Pandemie auch Hygiene- und Desinfektionsmittel an. Gemäß Ihrem Bedarf finden Sie in unserem Shop zahlreiche Produkte und Kartongrößen. Sie können ganz schnell und sicher bestellen. Der Bestellprozess gestaltet sich intuitiv. Ein rascher Zugriff auf unsere Produkte mit Netto-Einkaufspreisen sowie Mengenstaffeln ist für registrierte Geschäftskunden selbstverständlich. Bei uns erhalten Sie natürlich auch Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Bereits getätigte Bestellungen können Sie bequem Ihrem Kundenkonto entnehmen. Zahlungen sind via Vorkasse und Rechnung möglich. Der Versand erfolgt mit DHL.

Sofortige Bestellmöglichkeit

Sie sind noch kein Kunde? Kein Problem – in unserem Onlineshop haben Sie sofort Zugriff auf unsere Produkte. Der hohe Qualitätsanspruch gilt auch für unseren Servicebereich. Bei technischen wie auch anwendungsbezogenen Fragen stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Mit unseren Produkten wird Ihre Arbeit sicherer, Ihr Schutz und jener Ihrer Patienten vor dem Coronoavirus höher. Abonnieren Sie auch gleich unseren Newsletter – so sind Sie über unsere Neuigkeiten und Aktionen stets informiert. Gerne unterstützen wir Sie als innovativer Händler mit unserem reichhaltigen Sortiment. Sie erreichen uns via www.mundschutzhandel.de Gerne können Sie uns auch auf Facebook besuchen.

Wir freuen uns auf Sie! Bleiben Sie gesund!

Die Gomer Trading UG ist ein Groß – und Einzelhändler im Bereich Hygiene und Schutzausrüstung.

