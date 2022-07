Hoher Bewerbereingang von Fachkräften – XPERTIS zeigt moderne Wege

XPERTIS gewinnt für KMUs qualifizierte Fachkräfte ohne Jobportale oder teure Personaldienstleister

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist der Mangel an Fachkräften ein Problem, das viele Branchen erfasst hat. Insbesondere Unternehmen aus IT, Technik und Vertrieb stehen vor massiven Schwierigkeiten. Zum einen sind die Auftragsbücher gut gefüllt und dadurch die besten Voraussetzungen für ein unternehmerisches Wachstum gegeben, zum anderen können jedoch lukrative Aufträge nicht angenommen werden oder – schlimmer noch – es müssen laufende Projekte eingestellt werden, weil nicht genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Potenziellen Neukunden oder gar Bestandskunden absagen zu müssen fällt schwer und schadet womöglich gar dem Ruf der Firma. Um dies zu verhindern, wird oft versucht, dem Personalmangel dadurch zu begegnen, indem Mitarbeiter aus Geschäftsführung, Verwaltung, Einkauf und Vertrieb im Produktivgeschäft aushelfen. Mitunter geht es so weit, dass Angestellte Unmengen an Überstunden ansammeln, bis der gesamte Betrieb vor dem buchstäblichen Burn-out steht.Aber das muss nicht sein. Das Personalberatungsunternehmen XPERTIS mit Sitz in Düsseldorf hat digitale Methoden entwickelt, mit denen Fachkräfte in gesuchten Regionen ausfindig gemacht werden können. Die Fachleute von XPERTIS kennen die Pfade, auf denen gesuchte Mitarbeiter im Web unterwegs sind und wie man diese gezielt anspricht. Wie die Erfahrung zeigt, sind Spezialisten mit den richtigen Argumenten und der passenden Ansprache durchaus gewillt, einen Arbeitgeberwechsel vorzunehmen.

Was macht XPERTIS so erfolgreich?

Durch XPERTIS haben bereits mehr als 120 Kunden vom digitalen Recruitment des Unternehmens profitiert und erfolgreich geeignetes Fachpersonal einstellen können. Die Firmenkunden erlangen durch die sogenannte XP-Methode mehr Sichtbarkeit bei zukünftigen Mitarbeitern. Hinzu kommt, dass die Bekanntheit des Unternehmens in der Region gesteigert wird. Die Ansprache und Gewinnung von neuen Mitarbeitern vollzieht sich bei XPERTIS in fünf Schritten:

1. Definition und Analyse des Bewerberprofils

2. Konzeption und Erstellung einer Bewerbungsseite

3. Erstellen einer Recruiting-Kampagne

4. Vorqualifizierung der Bewerber in zwei Stufen

5. Übergabe geeigneter Kandidaten in einer Shortlist.

Interessierte Unternehmen können sich bei XPERTIS für ein kostenloses Erstgespräch anmelden. Im Erstgespräch prüft ein Mitarbeiter eine mögliche Vorgehensweise bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Im anschließenden ausführlichen Beratungsgespräch erarbeiten die XPERTIS-Fachleute mit dem Kunden eine Strategie, mit der qualifizierte Bewerber gewonnen werden können. Für den Fall, dass auch zukünftig ständig neues Personal gesucht wird, besteht die Option einer langfristigen Kooperation.

Welches sind die Hauptprobleme bei der klassischen Mitarbeitergewinnung?

Unternehmen, die auf Personalsuche sind, leiden an dem immer wiederkehrenden Problem der fehlenden Zeit für die Suche nach geeigneten Mitarbeitern. Oft hat man selbst versucht, auf herkömmlichen Wegen neue Kollegen anzuwerben, etwa durch Zeitungsanzeigen. Dies führt in aller Regel zu eher unterdurchschnittlichem Erfolg. Headhunter und Personalvermittlungsagenturen sind ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor, wobei es aber auch hier keine Erfolgsversprechen geben kann. Mitarbeiter von Personaldienstleistern müssen mitunter zeitaufwändig in die Unternehmensstrukturen eingearbeitet werden, die Motivation hält sich jedoch erfahrungsgemäß in Grenzen. Kurz gesagt: Es wurde viel investiert, die gewünschte Zielgruppe wurde jedoch nicht erreicht.Diesen massiven Problemen nähert sich XPERTIS auf digitalen Wegen. Das Unternehmen setzt auf Social Recruiting und einer zielgruppenorientierten Online-Präsenz der personalsuchenden Firma. Wie XPERTIS berichtet, hören sie von Unternehmen immer wieder den Satz: „Die wirklich guten Leute haben doch alle einen Job.“ Das ist zwar richtig, aber die XPERTIS-Fachleute sind davon überzeugt, gerade diese Leute ins Boot holen zu können.

XPERTIS setzt auf Potenzialanalyse – was ist darunter zu verstehen?

Interessenten erhalten eine erste Einführung in die XPERTIS-Arbeitsweise bereits auf der Website xpertis.de. Dort können Interessenten eine kostenlose und unverbindliche Potenzialanalyse buchen. Im Erstgespräch wird unter anderem der Status quo der Firma abgefragt: Größe des Unternehmens sowie die aktuelle und die erwünschte Größe der Personaldecke. Anhand dieser Angaben überprüft das XPERTIS-Team, vor welchen Herausforderungen das anfragende Unternehmen steht und wie eine künftige Zusammenarbeit aussehen könnte. Wie XPERTIS berichtet, gibt es für die meisten Firmen, die an dieser Potenzialanalyse teilnehmen, durchaus konkrete Lösungen. In einem nachfolgenden Beratungsgespräch entwickelt XPERTIS einen konkreten Umsetzungsplan, der zur Einstellung neuer Arbeitskräfte führt. XPERTIS hat sich auf die IT- und Technikbranche sowie auf Vertriebsfachkräfte spezialisiert. Diese Spezialisierung ist notwendig, denn kein Personalberatungsunternehmen kann in der Lage sein, für alle Fachbereiche Mitarbeiter zu gewinnen, wie es leider von einigen unseriösen Agenturen versprochen wird. Der Vorteil der Spezialisierung liegt klar auf der Hand: XPERTIS setzt sich gezielt mit den Anforderungen der jeweiligen Branche und dem entsprechenden Arbeitsmarkt auseinander.

Welche Vorbehalte gibt es gegenüber den XPERTIS-Strategien?

Wie bereits ausgeführt, versuchen manche Unternehmen zunächst, auf eigene Faust mit vermeintlich modernen und zielführenden Mitteln neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Diese Aktionen führen in der Folge meist zu nichts, und genau deshalb können sich die Personalverantwortlichen nicht vorstellen, warum dies gerade XPERTIS gelingen sollte. Die Firmen haben mit Anzeigen auf unterschiedlichsten Plattformen bereits erfolglos viel Zeit und Geld investiert und haben nun Angst, noch mehr Geld zu verbrennen und Zeit zu verschwenden.Die Vorgehensweise bei XPERTIS ist jedoch eine völlig andere. Aus langjähriger Erfahrung wissen die Fachleute des Unternehmens, dass z. B. eine Anzeige auf Facebook ins Leere läuft, wenn man diese nicht branchen- und firmengerecht konzipiert und zielgruppenorientiert präsentiert. Hier kommen ausgefeilte und durchdachte Strategien zum Einsatz, die man kennen muss, damit sie zum Erfolg führen. Bei XPERTIS beginnt jeder Anwerbeprozess mit einer detaillierten Potenzialanalyse des anfragenden Unternehmens. In den Beratungsgesprächen wird ermittelt, wo genau der Schuh drückt und mit welcher Vorgehensweise eine Kampagne gestartet werden muss, damit die Personalprobleme adäquat gelöst werden können. Hier hilft den Fachleuten bei XPERTIS ihre jahrelange Expertise.

Ist XPERTIS ein Personaldienstleister im klassischen Sinne?

XPERTIS versteht sich als ein Unternehmen, das sein Kerngeschäft auf die digitale Personalgewinnung gelegt hat. Man hilft erfolgreich Unternehmen, durch Recruiting-Kampagnen dauerhaft am Markt als attraktiver Arbeitgeber aufzutreten und erstklassige Bewerber für das Unternehmen zu gewinnen. Dabei unterscheidet man zwischen aktiv und passiv suchenden Bewerber. Nur sehr wenige werden das Unternehmen verlassen, in dem sie aktuell arbeiten, weil sie sich dort wohlfühlen und fest verwurzelt sind. Eine weitere Gruppe besteht aus Kandidaten, die aufgrund fehlender Qualifikationen nicht zu den Ansprüchen und Anforderungen eines bestimmten Unternehmens passen. Dies sind meist Arbeitssuchende, die bereit sind, jeden sich bietenden Arbeitsplatz anzunehmen.Der Großteil der XPERTIS-Zielgruppe besteht jedoch aus Leuten, die sich in einer Festanstellung befinden und über hervorragende Qualifikationen verfügen, jedoch mit ihrem Arbeitsplatz nicht hundertprozentig zufrieden sind, etwa aufgrund des Betriebsklimas oder wegen zu großer Anfahrtswege zum Arbeitsplatz. Genau bei diesen Fachleuten setzt XPERTIS an und überzeugt potenzielle Bewerber von den Vorzügen des Auftraggebers. Darüber hinaus verschafft XPERTIS seinen Auftraggebern durch die Steigerung der Sichtbarkeit gegenüber konkurrierenden Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.

XPERTIS setzt auf langfristige Zusammenarbeit

Zwar hilft XPERTIS Unternehmen dabei, einzelne Stellen neu zu besetzen. Eine gewisse Personalfluktuation ist aber in jedem Unternehmen normal – sei es, dass langjährige Mitarbeiter aus Altersgründen ausscheiden oder krankheitsbedingte Ausfälle ersetzt werden müssen. Hinzu kam in den vergangenen zwei Jahren die Corona-Krise mit den einhergehenden Liefer- und Materialengpässen, die langfristige Unternehmensplanungen erschweren. Und wer personell nicht langfristig planen kann, hat es naturgemäß schwer, am Markt dauerhaft zu bestehen. In einer solchen Situation ist es dann besonders wichtig, attraktiv und interessant zu erscheinen, um Bewerber zu rekrutieren, die anderswo frei geworden sind. XPERTIS unterstützt Unternehmen dann bei der gezielten Suche und Generierung qualifizierter Arbeitskräfte und speziell die Kandidaten anzusprechen, die einen Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen könnten. Darüber hinaus erstellt XPERTIS für das Unternehmen eine eigens für Bewerber gestaltete Webseite, auf der Kandidaten einen ersten Kontakt mit dem Unternehmen initiieren können.

Über XPERTIS

Das Unternehmen ist seit 2019 am Markt. Geschäftsführer ist Choayb Zeriouh. Er ist Wirtschaftsökonom und seit 20 Jahren als Berater im Bereich Strategie und Wachstum tätig. Ihm zur Seite steht Dipl.-Wirt.-Ing. Rosario Di Paola, der mehr als 3000 Auswahlgespräche mit qualifizierten Fach- und Führungskräften geführt und dabei rund 300 Personaleinstellungen verantwortet hat. Weitere Mitarbeiter des XPERTIS-Teams unterstützen Sie im Verlauf des kompletten Bewerbungs- und Mitarbeitergewinnungsprozesses. Der Unternehmensstandort ist in Düsseldorf. Von dort aus entwickelt XPERTIS Marketing-Strategien für kleine und mittlere Unternehmen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Kostenlose Erstberatung – jetzt buchen

Wenn auch Sie auf der Suche nach geeignetem Personal für Ihr Unternehmen sind, dann können Sie sich auf der Website des Anbieters für ein unverbindliches Erstgespräch eintragen. Nachdem Sie einen Online-Fragebogen zur Potenzialanalyse ausgefüllt haben, ermittelt das XPERTIS-Team in einem ersten Schritt, wie Ihrem Unternehmen am besten geholfen werden kann. Daraufhin wird sich ein Mitarbeiter bei Ihnen melden und weitere Details besprechen.

