Holger Ballwanz Immobilien: Hotelmakler Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien hat sich über Jahre hinweg als Hotelmakler in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Hoteleigentümer, Investoren und Hotelbetreiber. Das Unternehmen begleitet Kunden in allen Phasen der Hoteltransaktion, vom Hotelankauf über den Hotelverkauf bis hin zur Hotelverpachtung. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Off-Market Transaktionen, bei denen Immobilienverkäufe und -käufe sowie Hotelverpachtungen ohne öffentliche Marktpräsenz und mit höchster Diskretion durchgeführt werden.

Mit einem tiefen Verständnis des Hotelmarktes und einem internationalen Netzwerk sorgt Holger Ballwanz Immobilien dafür, dass Hoteltransaktionen effizient, zielgerichtet und vor allem diskret abgewickelt werden. Diese Diskretion ist besonders bei Off Market Hotelimmobilientransaktionen von entscheidender Bedeutung, bei denen sowohl Käufer als auch Verkäufer maximale Vertraulichkeit wünschen.

„Unsere Expertise und langjährige Erfahrung als Hotelmakler ermöglicht es uns, die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und sie durch alle Phasen einer Hoteltransaktion zu begleiten. Off Market Transaktionen spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie es uns ermöglichen, exklusive Deals mit hoher Diskretion zu realisieren“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien. „Dank unseres internationalen Netzwerks und unserer fundierten Marktkenntnis bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die den Erfolg unserer Kunden in der Hotelbranche sichern.“

Holger Ballwanz ist nicht nur Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien, sondern auch Vorstand der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG. Diese Expertise im Bereich Hotelimmobilien und Investitionen sorgt dafür, dass Holger Ballwanz Immobilien Zugang zu einem exklusiven Pool potenzieller Investoren und Hotelbetreiber hat, insbesondere für Off Market Transaktionen, die nicht auf dem offenen Markt angeboten werden.

Die angebotenen Dienstleistungen umfassen unter anderem:

– Hotelankauf: Fachkundige Beratung und Unterstützung beim Erwerb von Hotelimmobilien, einschließlich exklusiver Off Market Angebote, sowohl für Investoren als auch für Betreiber.

– Hotelverkauf: Effiziente und diskrete Vermittlung beim Verkauf von Hotelobjekten, speziell im Off-Market-Bereich, mit einer präzisen Wertermittlung als Grundlage.

– Hotelverpachtung: Beratung und Optimierung von Pachtverträgen sowie maßgeschneiderte Lösungen für Betreiber und Eigentümer, auch im Off-Market Sektor.

– Wertermittlung von Hotelimmobilien: Bewertungen von Marktwert und Ertragswert von Hotelimmobilien, die eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bieten und besonders bei Off-Market Transaktionen entscheidend sind.

Durch das Netzwerk der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG hat Holger Ballwanz Immobilien exklusiven Zugang zu Off Market Hotelimmobilien und kann potenzielle Investoren und Hotelbetreiber gezielt ansprechen, um maßgeschneiderte Lösungen für Hoteltransaktionen zu bieten.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

