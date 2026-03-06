Holger Ballwanz Immobilien agiert als spezialisierter Immobilienmakler und Investor für Getränkemarkt-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Getränkemarkt-Immobilien im DACH-Raum ( www.getraenkemarkt-immobilien.com)

Holger Ballwanz Immobilien agiert als spezialisierter Immobilienmakler und Investor für Getränkemarkt-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet professionellen Ankauf, Verkauf und diskrete Off-Market-Vermittlung dieser spezialisierten Einzelhandelsimmobilien und begleitet Eigentümer, Betreiber und Investoren entlang des gesamten Transaktionsprozesses.

Als Partner der REBA IMMOBILIEN AG kombiniert Holger Ballwanz Immobilien Marktnähe mit Investmentkompetenz. Die Doppelrolle als Makler und Investor ermöglicht eine realistische Preisfindung, effiziente Transaktionsstrukturen und die Umsetzung von Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Fokus auf Getränkemarkt-Immobilien

Getränkemarkt-Immobilien zeichnen sich durch hohe Warenumschlagmengen, Pkw-orientierte Standorte, großzügige Parkflächen und funktionale Verkaufsflächen aus. Sie gelten als konjunkturstabil und bieten langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern, was sie für Investoren besonders attraktiv macht.

Holger Ballwanz Immobilien betreut ein breites Spektrum an Objekten, darunter:

– Freistehende Getränkemärkte (Standalone)

– Fachmarktzentren mit Getränkemarkt-Mietern

– Outparcel-Standorte neben Supermärkten

– Hybrid- und Großhandelskonzepte

– Umnutzung bestehender Einzelhandelsflächen

Diskrete Off-Market-Vermittlung

Ein zentraler Service von Holger Ballwanz Immobilien ist die Off-Market-Vermittlung: Viele Transaktionen erfolgen ohne öffentliche Vermarktung, wodurch sensible Informationen geschützt werden. Eigentümer profitieren von gezielter Ansprache geprüfter Investoren, schneller Entscheidungsfindung auf Entscheiderebene und überdurchschnittlicher Abschlussquote.

Leistungen im Überblick

– Ankauf: Strukturierter Ankaufprozess für Eigennutzer, Investoren und Kapitalanleger.

– Verkauf: Wertoptimierte Vermarktung mit direktem Zugang zu Investoren.

– Vermittlung: Diskrete Off-Market-Transaktionen für schnelle, erfolgreiche Abschlüsse.

Über Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien begleitet Eigentümer, Betreiber und Investoren von der Erstbewertung bis zum erfolgreichen Abschluss. Das Unternehmen agiert in Deutschland, Österreich und der Schweiz und bietet durch sein starkes Netzwerk eine exklusive Marktpräsenz.

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.