Holger Ballwanz Immobilien sucht Autohaus zum Kauf in Potsdam – Brandenburg mit großem Grundstück für die Expansion eines Kunden

Holger Ballwanz Immobilien sucht Autohaus zum Kauf in Potsdam – Brandenburg: Für einen etablierten Kunden ist der auf Off-Market-Gewerbeimmobilien spezialisierte Immobilienmakler derzeit auf der Suche nach Bestands-Autohäusern mit Grundstück in Potsdam – Brandenburg.

Gesucht werden Autohaus-Immobilien mit einer Grundstücksfläche von mindestens 10.000 m², die sich für die Expansion eines Autohausbetriebs oder für zusätzliche Nutzungen im Bereich der Automobilinfrastruktur eignen.

Als Spezialist für Off-Market Gewerbeimmobilien im Automobilsektor ist Holger Ballwanz Immobilien weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Neben Autohäusern liegt der Fokus auch auf Parkhaus-Immobilien im Automotive-Bereich.

„Für einen unserer Kunden suchen wir derzeit gezielt ein Autohaus zum Kauf in Potsdam – Brandenburg. Wichtig sind neben der Grundstücksgröße auch eine gute Verkehrsanbindung und die Eignung für moderne Autohaus-Konzepte. Unsere Stärke liegt im diskreten Ankauf geeigneter Objekte sowie in der professionellen und schnellen Abwicklung von Ankaufsprozessen“, erklärt Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien.

Eigentümer, die ein Autohaus mit Grundstück in Potsdam – Brandenburg verkaufen möchten, können sich direkt an Holger Ballwanz Immobilien wenden.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein erfahrener Immobilienmakler mit Spezialisierung auf Gewerbeimmobilien im Automobilsektor. Der Fokus liegt auf Autohaus- und Parkhaus-Immobilien sowie Off-Market-Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Kauf, Verkauf und die diskrete Vermittlung mit umfassender Marktkenntnis, langjähriger Erfahrung und einem weitreichenden Netzwerk.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.parkhaus-immobilien.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.