Holger Ballwanz Immobilien hat erfolgreich den Verkauf einer Handelsimmobilie in Sachsen zwischen Dresden und Chemnitz abgeschlossen.

Holger Ballwanz Immobilien verkauft Handelsimmobilie in Sachsen zwischen Dresden und Chemnitz im Off-Market-Verfahren an Investor. ( www.supermarkt-immobilien.com)

Diskrete Transaktion erfolgreich abgeschlossen – Käufer, Verkäufer und Verkaufsdetails vereinbaren Vertraulichkeit

Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines diskreten Off-Market-Verfahrens. Über den Käufer, den Verkäufer sowie die konkreten Verkaufsdetails wurde zwischen den beteiligten Parteien Vertraulichkeit vereinbart.

Der Verkauf erfolgte außerhalb öffentlicher Vermarktungskanäle und unterstreicht die wachsende Bedeutung von Off-Market-Transaktionen im Bereich der Handelsimmobilien. Insbesondere institutionelle Investoren, Family Offices, Immobiliengesellschaften und Bestandshalter nutzen zunehmend diskrete Vermarktungsprozesse, um attraktive Investmentobjekte gezielt zu erwerben oder zu veräußern.

„Diskrete Off-Market-Transaktionen ermöglichen einen effizienten und vertraulichen Verkaufsprozess. Verkäufer profitieren von einer gezielten Ansprache qualifizierter Investoren, während Käufer Zugang zu attraktiven Handelsimmobilien erhalten, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz.

Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler und Investor für Handelsimmobilien im deutschsprachigen Raum

Holger Ballwanz Immobilien agiert als spezialisierter Immobilienmakler und Investor für Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG begleitet das Unternehmen Eigentümer, Investoren und Handelsunternehmen beim Ankauf, Verkauf sowie der diskreten Off-Market-Vermarktung von Einzelhandels- und Handelsimmobilien.

Zum Leistungsspektrum gehören die Vermittlung von Fachmarktzentren, Nahversorgungsimmobilien, Einzelhandelsobjekten, Geschäftshäusern sowie weiteren Handelsimmobilien mit langfristigen Mietverhältnissen und bonitätsstarken Mietern.

„Handelsimmobilien bleiben ein wichtiger Bestandteil institutioneller Immobilienportfolios. Besonders Standorte mit guter regionaler Anbindung und stabiler Mieterstruktur stehen weiterhin im Fokus vieler Investoren“, so Holger Ballwanz.

Immobilienmakler für Handelsimmobilien

Als spezialisierter Immobilienmakler für Handelsimmobilien unterstützt Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer und Investoren bei der professionellen Strukturierung und Umsetzung von An- und Verkaufsprozessen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf diskreten Off-Market-Transaktionen, bei denen ausgewählte Investoren direkt angesprochen werden.

Durch ein etabliertes Netzwerk aus nationalen und internationalen Investoren, Family Offices, Immobilienfonds und Bestandshaltern ermöglicht das Unternehmen effiziente Verkaufsprozesse, kurze Entscheidungswege und hohe Transaktionssicherheit.

Investor für Handelsimmobilien

Neben der Maklertätigkeit tritt Holger Ballwanz Immobilien auch als Investor für Handelsimmobilien auf. Gesucht werden insbesondere Handelsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen, etablierten Mietern und nachhaltigen Ertragsstrukturen in wirtschaftlich stabilen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

Die Kombination aus Makler- und Investorentätigkeit ermöglicht eine fundierte Marktbeurteilung, praxisnahe Transaktionsbegleitung und direkten Zugang zu attraktiven Investmentmöglichkeiten.

Off-Market-Transaktionen im Handelsimmobilienmarkt gewinnen an Bedeutung

Immer mehr Verkäufe von Handelsimmobilien erfolgen außerhalb öffentlicher Immobilienportale. Eigentümer schätzen die Möglichkeit, Verkaufsprozesse vertraulich zu gestalten und gleichzeitig gezielt auf einen qualifizierten Investorenkreis zuzugreifen.

Holger Ballwanz Immobilien nutzt hierfür ein spezialisiertes Netzwerk sowie langjährige Kontakte zu privaten und institutionellen Investoren im deutschsprachigen Raum.

Über Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien ist ein spezialisierter Immobilienmakler und Investor für Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen begleitet nationale und internationale Investoren sowie Eigentümer bei Ankauf, Verkauf, Vermittlung und Off-Market-Transaktionen von Handels- und Einzelhandelsimmobilien.

Weitere Informationen:

www.supermarkt-immobilien.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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