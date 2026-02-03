Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Fachmarktimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz: Käufer & Investoren Fachmarktimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien ist ein spezialisierter Immobilieninvestor sowie Immobilienmakler für Fachmarktimmobilien und vermittelt Fachmarktimmobilien in der DACH-Region. ( www.nahversorger-immobilien.com & www.ballwanz.immobilien) Das inhabergeführte Unternehmen begleitet Eigentümer, Bestandshalter, Investoren und Käufer bei der diskreten Off-Market-Vermittlung von Fachmarktimmobilien.

Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf dem Ankauf, Verkauf und der Vermietung von Fachmarktimmobilien, Supermarktimmobilien sowie weiteren Nahversorgerimmobilien in wirtschaftlich stabilen, versorgungsrelevanten Lagen.

Was sind Fachmarktimmobilien? Definition & Bedeutung

Fachmarktimmobilien sind spezialisierte Einzelhandelsimmobilien, die sich auf klar definierte Sortimente konzentrieren und überwiegend großflächig ausgelegt sind. Sie befinden sich häufig in gut erreichbaren, verkehrsgünstigen Lagen und sind auf eine hohe Kundenfrequenz ausgerichtet.

Typische Fachmarktimmobilien sind:

– Fachmärkte und Fachmarktzentren

– Vollsortimenter

– Supermarkt- und Discounterimmobilien, SB-Warenhäuser, Getränkemärkte und ergänzende Nahversorgungsimmobilien ergänzen dieses Segment

Fachmarktimmobilien übernehmen eine zentrale Rolle in der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung und zählen zu den wichtigsten Assetklassen im Bereich der Handelsimmobilien und Nahversorgerimmobilien.

Spezialist für Off-Market-Transaktionen: Fachmarktimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Fachmarktimmobilien überwiegend Off Market in Deutschland, Österreich & der Schweiz. Sämtliche Mandate werden vertraulich und ohne öffentliche Marktpräsenz umgesetzt.

Eigentümer profitieren von:

– diskreten Verkaufsprozessen

– direktem Zugang zu geprüften Käufern und Investoren für Fachmarktimmobilien

– strukturierter Transaktionsabwicklung

– optimaler Kaufpreisrealisierung

Investoren erhalten exklusiven Zugang zu Fachmarktimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden.

Leistungsportfolio für Fachmarktimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Fachmarktimmobilien entlang der gesamten Wertschöpfungskette:

– Ankauf von Fachmarktimmobilien für Investoren, Family Offices, Fonds und private Kapitalanleger

– Verkauf von Fachmarktimmobilien (Off Market) in Deutschland, Österreich & Schweiz

– Investmentberatung für Fachmarktimmobilien und Nahversorgerportfolios

Erfahrung als Investor und Immobilienmakler für Fachmarktimmobilien

Inhaber Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG und agiert als Immobilieninvestor sowie Spezialmakler für Nahversorgerimmobilien und Fachmarktimmobilien. Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG tritt Holger Ballwanz Immobilien als Investor für Fachmarktimmobilien auf und baut den eigenen Immobilienbestand kontinuierlich aus.

Fachmarktimmobilien verkaufen mit Holger Ballwanz Immobilien: Diskret und professionell

Eigentümer, die ihre Fachmarktimmobilien verkaufen möchten, profitieren von einer diskreten, zügigen und professionellen Abwicklung. Holger Ballwanz Immobilien steht für fundierte Marktkenntnis, langjährige Erfahrung und ein starkes Netzwerk innerhalb der Immobilienbranche.

Wer seine Fachmarktimmobilien verkaufen möchte, kann sich direkt an Holger Ballwanz Immobilien für eine unverbindliche Einschätzung, eine faire Kaufpreisbewertung und ein schnelles, sicheres Verkaufsverfahren wenden.

– Diskreter Verkaufsprozess, keine öffentliche Ausschreibung

– Faire Bewertung, basierend auf realistischen Kennzahlen

Kontakt für Verkäufer zu Holger Ballwanz Immobilien: Fachmarktimmobilien verkaufen

Eigentümer, die ihre Fachmarktimmobilien verkaufen möchten, können ihr Angebot direkt bei Holger Ballwanz Immobilien einreichen. Alle eingehenden Vorschläge werden sorgfältig geprüft, um einen transparenten, strukturierten und fairen Verkaufsprozess zu gewährleisten.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

