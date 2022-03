Hollyland bringt das kabellose Full-Duplex-Intercom-Headset-System Solidcom C1 auf den Markt

Freisprechkommunikation in Echtzeit für Teamarbeit der nächsten Stufe

Shenzhen, China, 31. März 2022 – Das Solidcom C1 von Hollyland ist ein neues drahtloses Vollduplex-Intercom-Headset-System mit fortschrittlichem DECT 6.0 mit Verschlüsselungstechnologie. Das 1,9-GHz-DECT des Solidcom C1 gewährleistet eine zuverlässige und sichere Kommunikation in einem Radius von bis zu 1000 Fuß bzw. 350 Metern. Dieses komfortable Headset-basierte System bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden, ist tragbar und freihändig bedienbar – es erfordert keine Gürteltaschen und kann effektiv ohne Hubs oder Basisstationen betrieben werden.

Klare und sichere Kommunikation

DECT 6.0 bietet eine hervorragende Übertragungsstabilität mit doppelter Nutzerkapazität pro Kanal. Ein Dual-Antennen-Diversity-Schema trägt dazu bei, eine ununterbrochene Teamkommunikation in komplexen Umgebungen zu gewährleisten. Die Verschlüsselungstechnologie DECT 6.0 verhindert, dass Außenstehende mithören können.

Die Solidcom C1-Headsets sorgen dank eines Breitband-Frequenzgangs von 150 Hz bis 7 kHz und erstklassiger AEC (Acoustic Echo Cancellation) für eine klare, präzise Audioqualität für effektive Teamarbeit, selbst in lauten Umgebungen. Das Richtmikrofon erfasst die Stimme des Sprechers deutlich, minimiert unerwünschte Geräusche und schaltet sich automatisch stumm, wenn der Mikrofonarm angehoben wird.

Das Solidcom C1 Master-Headset schafft einen zuverlässigen drahtlosen Kommunikationsradius von bis zu 350 Metern Sichtlinie. So kann Ihr Team in Verbindung bleiben und sich überall innerhalb von Veranstaltungsbereichen wie Hochzeiten, Konferenzen, kleinen Kirchen, großen Drehorten usw. frei bewegen. Die optionale Solidcom C1 Hub-Basis bietet die gleiche Abdeckung, wenn Sie die Master-Headset-Konfiguration nicht verwenden möchten. Der batteriebetriebene Hub bietet außerdem zusätzliche Funktionen, wie z. B. die kaskadierte Verbindung von bis zu drei Systemen, A/B-Gruppierung und eine Stumm- und Ansagefunktion mit einer Taste, um sofort mit allen Headsets zu kommunizieren.

Komfort und Benutzerfreundlichkeit

Jedes Headset wiegt nur 168 Gramm und ist damit leichter als die meisten Mobiltelefone, sodass es selbst stundenlang angenehm zu tragen ist. Das Headset ist exquisit aus PC-ABS-Materialien gefertigt und garantiert hervorragende Flexibilität und Haltbarkeit. Das System ist sofort einsatzbereit und wird direkt nach dem Auspacken automatisch gekoppelt.

Jedes Intercom-Headset wird mit einer Lithium-Ersatzbatterie für den bequemen Austausch vor Ort geliefert, wodurch das System mit minimaler Ausfallzeit betriebsbereit bleibt. Die Akkus sind extern mit einem speziellen Ladegerät mit mehreren Anschlüssen wiederaufladbar. Die Akkus benötigen nur 2,5 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden, und bieten bis zu 10 Stunden Laufzeit für jedes Headset (5-6 Stunden für das System-Master-Headset).

Details zu Preis und Verfügbarkeit

Erfahren Sie mehr: https://www.hollyland-tech.com/detail-solidcomc1

UVP: 899 EUR (ohne MwSt.)

Bezugsquellen: Teltec, Amazon

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. („Hollyland“ oder „Hollyland Technology“) bietet seinen Kunden weltweit professionelle Lösungen, die speziell für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden – seit 2013.

Durch all seine technologischen Fortschritte, Innovationen und Dienstleistungen wird Hollyland schnell zum wettbewerbsfähigsten globalen Anbieter von drahtlosen Geräten und Lösungen und ist darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in jeder professionellen Umgebung, in der Audio- und Videoübertragung oder -kommunikation in Echtzeit erforderlich ist, zu verbessern und zu erleichtern.

Hollyland bedient viele Märkte, darunter Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Streaming, Live-Events, Ausstellungen, Massenmedien, Medienproduktion, allgemeine Veranstaltungen, Theater, Gotteshäuser, Miethäuser und so weiter. Die Produkte des Unternehmens erfüllen durchweg Produktions- und Kommunikationsanforderungen unterschiedlichster Größe und Komplexität. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Firmenkontakt

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Will Mai

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District 5D

518108 Shenzhen City, Guandong Provice

+86-(0)755-86000682

sales@hollyland-tech.com

https://www.hollyland-tech.com

Pressekontakt

Media Gate Group Co. Ltd. (GlobalPR)

Samantha Wang

7F., Section 4, Chengde Road, Shilin Dist 182

11167 Taipei

+886228825577

samantha@globalpr.agency

http://www.globalpr.agency

