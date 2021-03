Home Office – als wären Sie im Büro?

Viele Home-Office Plätze sind immer noch Notlösungen, mit provisorisch organisierten Abläufen. Besonders unschön wird es, wenn der Kunde oder Geschäftspartner dies mitbekommt. Viele Unternehmer meinen, Kunden und Partner haben dafür Verständnis, denn wir sitzen ja alle im Boot der Pandemie. Hauptsache irgendwie dadurch kommen.

Die Wahrheit ist, egal ob Kunde oder Geschäftspartner, jeder möchte mit einem professionellen Unternehmen zusammenarbeiten.

Aus diesem Grund sollte das Home-Office optimal gestaltet werden, damit weder Kunden noch Geschäftspartner einen Unterschied in der Zusammenarbeit spüren.

Schafft es ein Unternehmen während der Pandemie weiterhin professionell aufzutreten, seine Kunden zuverlässig zu betreuen und mit seinen Partnern effektiv zusammen zu arbeiten, erzielt es einen Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen wird als verlässlicher Partner, auch in schwierigen Zeiten, geschätzt. Die langfristig positive Auswirkung sollte nicht unterschätzt werden.

Wie gestalten Unternehmer ihr Home Office optimal?

Es ergeben sich einige Herausforderungen. An welchem Platz wird zu Hause gearbeitet? Wie wird der Datenzugriff sicher und datenschutzkonform gewährleistet? Welche menschlichen Faktoren müssen berücksichtigt werden? Wie bleibt die Teamfähigkeit und der Austausch mit Kollegen erhalten? Wie werden die Anforderungen an Datenschutz und Security bei Home Office Arbeitsplätzen erfüllt? Wie tritt das Unternehmen nach Außen weiterhin als eine Einheit auf?

In unserem kostenlosen eBook “Home-Office – Wie man erfolgreich von zu Hause arbeitet.” beleuchten wir verschiedene Aspekte eines professionellen Home Office Arbeitsplatzes. Es wird in dem eBook sowohl die praktische Seite als auch die technische Seite betrachtet.

Das eBook bietet Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Arbeiten von zu Hause. Entstanden aus Fragen von Kunden und Erfahrungen aus der täglichen Praxis.

“Das Home Office wird zu einem festen Bestandteil unserer Arbeitswelt. Für immer mehr Bewerber ist heute bereits die Möglichkeit des Home Office ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Arbeitgebers.”, so Jörg Brauner, Geschäftsinhaber von Brauner Telecom, “Home Office Arbeitsplätze sind keine Notlösung sondern beruflicher Alltag. In einem gut administrierten Home Office arbeitet der Mitarbeiter, als wäre er im Büro. Unser kostenloses eBook soll dafür Tipps und Anregungen bieten.”

Das eBook “Home Office – Wie man erfolgreich von zu Hause arbeitet” richtet sich an den Klein- und Mittelstand, sowie Selbständige und Freiberufler. Es ist kostenlos erhältlich und kann hier heruntergeladen werden:

eBook Home Office

Als Partner für Telekommunikation & IT hilft Brauner Telecom seinen Kunden aus dem Klein- und Mittelstand leicht, flexible und preiswert professionelle TK & IT Lösungen einzusetzen und sich so Wettbewerbsvorteile zu sichern, auch wenn die Kunden keine Zeit haben oder Niemanden, der sich um die Administration kümmert.

Die Brauner Telecom Kunden erhalten eine anbieterunabhängige und bedarfsgerechte Beratung, die sich an ihren Anforderungen und Bedürfnissen orientiert. Gemeinsam wird nach der optimalen Lösung für den Kunden gesucht. Brauner Telecom arbeitet dazu anbieterunabhängig mit einer Vielzahl für den Klein- und Mittelstand interessanten TK Unternehmen zusammen.

Kontakt

Brauner Telecom

Jörg Brauner

Masurenweg 12

25524 Itzehoe

048211490000

jb@brauner-telecom.email

http://brauner-telecom.de

