Home-Office-Möbel mocube trennt Privat und Arbeitswelt

Lichtdurchfluteter, schallgeschützter und ergonomisch optimierter Arbeitsplatz für konzentriertes Arbeiten

Angestellte sollen im Home-Office arbeiten, so die Forderung vieler Unternehmen, doch zuhause fehlt es häufig am geeigneten Platz. Eine innovative Lösung für Home-Office auf engstem Raum bietet die IMA International GmbH aus Aßlar in Hessen. Im geschlossenen Zustand nur 1,40 m breit und 40 cm tief, bietet das Home-Office-Möbel einen lichtdurchfluteten, schallgeschützten und ergonomisch optimierten Arbeitsplatz, der die Außeneinflüsse in hohen Maße ausblendet und konzentriertes Arbeiten ermöglicht. Erhältlich ist der mocube seit Oktober 2020 über die Website https://mocube.space. Frühbesteller bis 15.11.2020 erhalten 15 % Nachlass auf den Verkaufspreis.

Home-Office wird in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil der Arbeitswelt sein, darin sind sich zahlreiche Studien einig. Doch viele Arbeitende sind nicht darauf eingerichtet, regelmäßig zuhause zu arbeiten. Ein fester Arbeitsplatz ist nicht vorhanden. So arbeiten viele behelfsmäßig zwischen Diele und Küche und machen Kompromisse bei Platz, Schall, Licht und Ergonomie. Auch die fehlende Trennung zwischen Privat- und Arbeitswelt wirkt häufig störend. “Darunter leiden Kreativität und Effizienz”, beschreibt IMA-Geschäftsführer Uwe Bremer seine Motivation für die Entwicklung des mocube. “Und ein unprofessioneller Arbeitsplatz zieht wirtschaftliche Nachteile für den Arbeitgeber nach sich, die mit dem mocube in hohem Maße vermeidbar sind.”

Hier schafft das Home-Office-Möbel “mocube” Abhilfe. Von außen sieht es aus wie ein Schrank mit einer Breite von 1,40 m, der nur 40 cm tief ist. Durch das Öffnen der beiden Türen wird daraus in fünf Sekunden ein richtiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 136 cm. Das bedeutet knapp 1,5 qm feste Fläche, die lichtdurchflutet, schallreduziert und ergonomisch optimiert ist. Die Außeneinflüsse sind ausblendbar.

Zahlreiche Features wie höhenverstellbarer Arbeitstisch für optimale Sitzhöhe, dimmbare LED-Leuchte mit Fernsteuerung und schallisolierende Pinnwände machen das schlanke Home-Office zu einem Wohlfühlraum, der getrennt vom privaten Zuhause funktioniert. Nach getaner Arbeit schließt der Arbeitende die Arbeitswelt hinter den versperrbaren Türen ein und befindet sich sogleich in seiner gewohnten privaten Atmosphäre. Was bleibt, ist ein schön designter Hingucker, der sich durch die Auswahl der passenden Holz- und Farbvarianten harmonisch in das Ambiente einfügt.

IMA International ist ein Full-Service-Anbieter in den Bereichen Messe, Store und Präsentation mit Sitz in Aßlar, Hessen. Für den perfekten Auftritt unserer Kunden entwickeln, planen, produzieren, inszenieren und organisieren wir Messen, Stores und Präsentationen seit 1976. National und weltweit.

Aus eigener Erfahrung haben wir auf die coronabedingten Veränderungen der Arbeitswelt unserer Mitarbeiter reagiert und ein Home-Office-Möbel entwickelt, in das all unsere Kreativität und unser Know-how aus dem Messebau einfloss.

