Home Pilot: Gateway wird zur Matter-Bridge

Ab sofort Home Pilot Geräte direkt über Apple Home oder andere Matter-fähige Systeme steuern

Smarte Rollladensteuerung über Matter-Controller möglich

Mit dem neuen Update 1.2 für das Gateway premium von Home Pilot smart können Nutzer ihre Home Pilot Geräte erstmals über Apple Home bedienen und auch bei Google Home und Amazon Alexa wird es noch komfortabler. Bisher waren für Alexa und Google Home noch Skills erforderlich – diese entfallen jetzt mit dem Matter-Standard. Durch die neue Matter-Bridge-Funktion schlägt Home Pilot die Brücke zu allen großen Plattformen inklusive Samsung SmartThings und ermöglicht mehr Flexibilität – Nutzer können ihre bevorzugte Smart-Home-App zur Steuerung ihrer Home Pilot Geräte verwenden.

Ein Gateway, alle Plattformen

Besitzer eines Home Pilot Gateways erhalten das Update kostenlos und können dann ihre smarten Sonnenschutzgeräte wie Gurtwickler, Motoren genauso wie Schaltaktoren direkt in ihre bevorzugte Smart-Home-App einbinden. „Wir öffnen unser System, so dass jeder jetzt frei wählen kann, wie er seine Smart-Home-Geräte steuern möchte“, erklärt Peggy Losen, Customer Marketing Director bei Home Pilot. „Nutzer müssen sich nicht mehr zwischen verschiedenen Ökosystemen entscheiden, sondern können die Vorteile aus beiden Welten genießen.“

Neue Funktionen für Apple Home

Die Integration in Apple Home ermöglicht es, smarte Home Pilot Geräte gemeinsam mit anderen Matter Geräten in der Apple Home App zu steuern und zu bedienen. Nutzer profitieren von Apple Home Widgets, können Apple Home Automationen einrichten und die Sprachsteuerung per Siri verwenden. Das Home Pilot Gateway fungiert ab sofort als Übersetzer und macht diese Funktionen erstmals für das Matter-System zugänglich.

Einfache Aktivierung – sicher und schnell

Weiteres Plus: Die Matter-Bridge von Home Pilot ermöglicht eine lokale, verschlüsselte Kommunikation zwischen den Geräten – ganz ohne Umweg über Cloud-Dienste. Das sorgt für schnelle Reaktionszeiten und erhöhte Datensicherheit.

Die Einrichtung erfolgt komfortabel über die Home Pilot App: Nutzer aktivieren die Matter-Bridge-Funktion für die gewünschten Geräte, generieren einen Anmeldecode und tragen diesen in der App ihrer bevorzugten Plattform ein. Ein Schritt-für-Schritt-Video auf YouTube ( https://youtu.be/YcUnLe3Okp0) erklärt den gesamten Prozess. Danach lassen sich alle Geräte parallel über die gewohnte Home Pilot App und die neue Plattform bedienen.

Das App-Update 1.2 für Home Pilot steht ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen, FAQs und Details zur Matter-Integration finden Sie auf der speziellen Landingpage unter Home Pilot_Kompatibiltät_Matter

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

