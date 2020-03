Homeoffice Arbeitsplätze

Empfehlungen von der suasio GmbH – Geschäftsführer Sascha Weresch

Aus aktuellem Anlass wenden wir uns an Unternehmen und Mitarbeitern sowie an Eltern, die berufstätig sind und denen geraten wird in nächster Zeit zu Hause zu bleiben. In Zeiten, in denen geraten wird, zu Hause zu bleiben, in denen ihr euch womöglich um Freunde, Familie oder Nachbarn sorgt: In diesen Zeiten können wir gemeinsam unseren Beitrag leisten, um unser Umfeld sicherer zu machen.

Wir beantworten Fragen rund um das aktuelle Thema Homeoffice und stellen euch Lösungen vor die uns dabei helfen das persönliche Händeschütteln zu vermeiden und dennoch produktiv arbeiten zu können. Diese Lösungen sind kurzfristig implementierbar und auch ohne vor Ort Installations-Termin umsetzbar.

Für uns suasio bedeutet dies, dass auch wir nach Möglichkeit Homeoffice machen. Das bedeutet ebenfalls: viele Videocalls und häufiges Händewaschen. Das heißt auch, dass wir auf uns selbst und unsere Nächsten aufpassen. Bei der Arbeit und in der Nachbarschaft.

Wir hoffen, dass wir euch den Alltag etwas aufhellen können.

Gemeinsam stehen wir diese Zeit durch.

Bleibt gesund.

Wir sind für euch erreichbar:

https://suasio.de/blog/blog-detail?tx_news_pi1%5Bnews%5D=10&cHash=71884da50d188580c8be44412e0e754f

https://www.facebook.com/Suasio-GmbH-..

https://www.instagram.com/suasio_gmbh

Datenschutz, Carrierdienste und Cloud Services aus einer Hand

Die Personen hinter suasio verbindet zusammen über 35 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Telekommunikationsprodukten und die dazu passenden Dienstleistungen. Im Zeitalter der DSGVO haben wir uns im Bereich Datenschutz weitergebildet und diesen Bereich mit in unser Produktportfolio aufgenommen.

Eine stabile und performante WAN-Struktur ist die Basis für funktionierende Geschäftsprozesse. Jedes Unternehmen ist daher auf die Infrastruktur, Produkte und Services von Netzbetreibern angewiesen. Ob Cloud Services, Mobilfunkberatung oder Sprach- und Datenverbindungen – wir beraten Sie carrierneutral und bieten die entsprechenden Managed Services, um die Carrierleistungen Ihren Anforderungen individuell anzupassen.

Im Bereich Datenschutz beraten wir Sie gemäß der neuen BDSG und DSGVO Richtlinien. Wir stehen Ihnen als externer Datenschutzbeauftragter zu Verfügung oder führen bei bestehenden Datenschutzkonzepten individuelle Datenschutz-Audits durch.

