„Hong Kong Summer Viva“: Sommer der Superlative startet

Besucher aus aller Welt dürfen sich auf ein Potpourri aus Veranstaltungen, Sport-Highlights und kultureller Erlebnisse freuen

Neu-Isenburg – 17. Juni 2025. Hongkong startet mit Hong Kong Summer Viva in eine neue Dimension des Sommerreisens: Von Juni bis August erwartet Besucher aus aller Welt ein prall gefülltes Programm mit einzigartigen Erlebnissen – von Themenpark-Highlights über Fußball-Spektakel bis hin zu Naturabenteuern, Messen und exklusiven Angeboten. Ob Familien, Fußballfans, Kulturliebhaber oder Outdoor-Enthusiasten – für jeden ist etwas dabei.

20 Jahre Hong Kong Disneyland: Ein Sommer voller Magie

Ab dem 28. Juni feiert Hong Kong Disneyland mit der „Most Magical Party of All“ sein 20-jähriges Bestehen. Besucher erwartet ein neues Bühnenspektakel vor dem Schloss, die größte Parade in der Geschichte des Parks und eine spektakuläre neue Abendshow.

Kulinarisch verwöhnt der Park mit über 80 neuen Speisen und Getränken. Über 300 exklusive Merchandise-Artikel zum Jubiläum machen das Event auch für Sammler zum Highlight. Gäste erhalten außerdem ein kostenloses digitales Erinnerungsfoto über die Disney PhotoPass App.

In Zusammenarbeit mit dem Hong Kong Tourism Board (HKTB) wird es zudem ein exklusives Postkartenangebot geben: Wer im Park 100 HKD / 11 EUR oder mehr ausgibt, erhält (solange der Vorrat reicht) eine spezielle Jubiläumspostkarte zum kostenlosen Versand direkt vom Park.

Wasserspaß und Panda-Party im Ocean Park Hong Kong

Auch im Ocean Park Hong Kong steht alles im Zeichen des Sommers: Vom 5. Juli bis 24. August feiert der Park den ersten Geburtstag der Panda-Zwillinge Jia Jia und De De. Neue Figuren und Installationen sorgen für sommerliches Flair, während interaktive Zonen mit Wasserkanonen, riesige Ballpools und Spielbereiche die ganze Familie begeistern.

Internationale Gäste erhalten Zugang zum neuen „Twin Park Package Ticket“, das den Eintritt in Ocean Park und Water World kombiniert. Zusätzlich gibt es ein exklusives Sommer-Goodie-Bag mit Panda-Kofferanhänger und Parkgutscheinen (solange der Vorrat reicht).

Am Abend verwandelt sich die Water World in eine Open-Air-Partyzone mit DJ-Sets und Meerblick – perfekt für unvergessliche Sommernächte.

Weltfußballstars live beim Hong Kong Football Festival 2025

Fußballfans dürfen sich auf das Hong Kong Football Festival freuen: Vom 24. bis 31. Juli treten mit Liverpool FC, AC Milan, Arsenal und Tottenham Hotspur vier europäische Top-Clubs im neuen Kai Tak Stadium gegeneinander an.

26. Juli: Liverpool FC vs. AC Milan

31. Juli: Arsenal vs. Tottenham Hotspur (erstes North London Derby außerhalb Großbritanniens)

Offene Trainingseinheiten bieten seltene Einblicke in die Teams – u.a. am 24. Juli (Liverpool FC), 25. Juli (AC Milan), 29. Juli (Tottenham Hotspur) und 30. Juli (Arsenal). Weitere Fan-Events sind in Planung.

Ein besonderes Highlight für Ronaldo-Fans: Ab dem 7. Juli zeigt das CR7® LIFE Museum im K11 MUSEA erstmals in Asien die offizielle Ausstellung zum Leben und der Karriere von Cristiano Ronaldo – ein Muss für Fußballbegeisterte.

Natur pur: Inselhopping, UNESCO-Geopark und Korallenexpeditionen

Inselhopping in Hongkong bedeutet mehr als Sonne und Meer: Von Juni bis August können Besucher an einer zweistündigen Bootstour durch die Sai Kung Vulkanregion teilnehmen – geführt von zertifizierten UNESCO-Geopark-Guides. Höhepunkte sind u.a. die „Elephant Trunk Cave“ und weitere geologische Formationen.

Bootstour-Details:

Zeitraum: Juni-August (Di, Sa, So)

Abfahrt: 9:00 / 12:00 / 15:00 Uhr

Preis: 380 HKD / 42 EUR p. P.

Sprachen: Englisch, Mandarin

Anmeldung: Trip.com Link

Wer tiefer eintauchen möchte, kann beim WWF Hoi Ha Marine Life Centre an einer Korallen-Entdeckungstour teilnehmen – inkl. Fahrt mit dem Glasbodenboot, Besuch der Korallenzucht und Infos zum Ökosystem.

Korallen-Tour-Details:

Zeitraum: Juni – September

Preis: 360 HKD / 40 EUR p. P. (inkl. Transfer)

Sprachen: Englisch, Mandarin

Anmeldung: WWF-Website

Popkultur und Literatur: Zwei Messe-Highlights im Hong Kong Convention and Exhibition Centre

Das Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) ist im Juli Schauplatz zweier großer Events:

Hong Kong Book Fair (16.-22. Juli) unter dem Motto „Esskultur und Zukunft des Lebens“ – mit internationalen Autoren, Lesungen und Kulturprogramm.

Ani-Com und Games Hong Kong (ACGHK) (25.-29. Juli) – das Top-Event für Anime, Games, Cosplay und Popkultur. Für internationale Besucher gibt es einen „Tourist Fast Lane“-Zugang (Gate 1B) zum regulären Ticketpreis.

Exklusive Sommerangebote und Aktionen in der ganzen Stadt

Ab dem 23. Juni profitieren Besucher und Einheimische von über 100 Angeboten:

Mehr als 20 2für1-Deals auf Getränke, Souvenirs, Buffets und mehr

Gratis-Pakete für Peak Tram und Sky Terrace 428

Wassertaxi-Tour durch den Victoria Harbour für 100 HKD / 11 EUR

Mehr Event-Informationen sowie Insider-Tipps sind auf der Webseite Hong Kong Summer Viva zu finden.

Auf der neu gestalteten Discover Hong Kong-Plattform erhalten Reisende einen monatlichen Eventkalender, praktische Suchfunktionen sowie aktuelle Empfehlungen für die perfekte Sommerreise nach Hongkong.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

