Hong Kong Tourism Board startet globale Kampagne „Only in Hong Kong“

Neue internationale Kampagne präsentiert die Vielfalt, Kontraste und authentischen Erlebnisse der Metropole

Weitere Informationen zu „Only in Hong Kong“-Kampagne

Das Hong Kong Tourism Board (HKTB) hat die neue internationale Marketingkampagne „Only in Hong Kong“ (只在香港) vorgestellt. Mit der Kampagne positioniert sich Hongkong als „Asia’s World City“ und stellt die Vielfalt der Destination sowie ihre besonderen Erlebnisse in den Mittelpunkt.

Unter dem Motto „A City Made to See. A City Made to Feel.“ präsentiert die Kampagne Hongkong als Reiseziel, das von Gegensätzen geprägt ist. Neben der urbanen Skyline stehen Naturerlebnisse, lokale Stadtviertel und kulturelle Traditionen im Fokus. Zu den gezeigten Erlebnissen zählen unter anderem Fahrten mit der Star Ferry, Wanderungen mit Blick auf die Skyline, Veranstaltungen im neuen Kai Tak Stadium, Begegnungen in traditionellen Nachbarschaften, Mahjong-Runden, versteckte Strände sowie die internationale Hotel- und Barszene.

Anstelle klassischer Hochglanzbilder setzt die Kampagne auf authentische Szenen aus dem Alltag und möchte die Atmosphäre Hongkongs durch Farben, Geräusche und kulinarische Eindrücke vermitteln.

Die Kampagne basiert auf vier Merkmalen, die Hongkong aus Sicht des HKTB auszeichnen: Vielfalt, Lebendigkeit, Kontraste und Weltklasse. Diese Eigenschaften spiegeln sich auch im neuen visuellen Erscheinungsbild wider. Dafür wurden 16 Farben entwickelt, die jeweils für charakteristische Orte, Sehenswürdigkeiten oder Besonderheiten Hongkongs stehen:

• Dukling Red – inspiriert von der historischen Dschunke „Dukling“

• Red Bean Soup Maroon – angelehnt an die traditionelle Süßspeise mit roten Bohnen

• Egg Lamp Red – inspiriert von der Farbprüfung frischer Eier auf den lokalen Märkten

• Sago Soup Purple – benannt nach dem beliebten Sago-Dessert

• Bauhinia Pink – angelehnt an die für Hongkong typische Bauhinia-Blüte

• Kai Tak Stadium Lavender – inspiriert vom neuen Kai Tak Sports Park

• Postbox Green – basierend auf den charakteristischen grünen Briefkästen der Stadt

• Ding Ding Green – benannt nach der über 120 Jahre alten historischen Straßenbahn• Island Azure – inspiriert von den rund 1.180 Kilometern Küstenlinie Hongkongs

• Dolphin Pink – angelehnt an die seltenen rosafarbenen Chinesischen Weißdelfine

• Salted Egg Yolk – inspiriert von gesalzenem Eigelb, einer typischen Zutat der lokalen Küche

• Neon Green – als Hommage an Hongkongs berühmte Neonlichter

• Skyline Blue – inspiriert vom Blick auf die Skyline am Victoria Harbour

• Water Bay Blue – benannt nach den Buchten und Gewässern der Region

• Panda Black und Panda White – als Anspielung auf die Panda-Zwillinge im Ocean Park Hong Kong

Auch das neue Kampagnenlogo greift die Identität der Stadt auf. Es verbindet die Gestaltung traditioneller chinesischer Siegel mit der Ästhetik der für Hongkong bekannten Neonreklamen. Ergänzt wird das Logo durch den Zusatz „Asia’s World City“, der Hongkong als internationale Metropole und Schnittstelle zwischen Ost und West positioniert.

Sprachlich setzt die Kampagne auf einen modernen, selbstbewussten Auftritt mit kurzen Botschaften und Wortspielen wie „Here, every day is an event“ oder „It’s where East meets best“. Ziel ist es, die Dynamik und den Charakter der Stadt auf unterhaltsame Weise zu vermitteln.

„Only in Hong Kong“ soll zugleich als gemeinsame Kommunikationsplattform für die Tourismusbranche dienen. Das HKTB arbeitet dafür mit Partnern aus den Bereichen Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Veranstaltungen und Luftfahrt zusammen, um die internationale Wahrnehmung Hongkongs weiter zu stärken und zusätzliche Besucherinnen und Besucher zu gewinnen.

Die Kampagne wird schrittweise in insgesamt 22 Quellmärkten eingeführt. Zunächst liegt der Schwerpunkt auf digitalen Kanälen und sozialen Medien, anschließend folgen TV-Kampagnen, lokale Medien und Außenwerbung. Parallel dazu lädt das HKTB internationale Medienvertreterinnen und -vertreter sowie Content Creator nach Hongkong ein, um ihre Eindrücke vor Ort zu teilen.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Kontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

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Bildquelle: Hong Kong Tourism Board