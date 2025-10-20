Hong Kong Wine & Dine Festival 2025 – Ein Fest für Genießer

Vom 23. bis 26. Oktober lädt Hongkong zu kulinarischen Genussmomenten am Victoria Harbour ein

Frankfurt – 20. Oktober 2025. Wenn sich Hongkongs Hafenspitze in ein Paradies für Feinschmecker verwandelt, ist es wieder Zeit für das „Hong Kong Wine & Dine Festival“. Das viertägige Event, organisiert vom Hong Kong Tourism Board (HKTB) und dem Bordeaux Wine Council (CIVB), findet vom 23. bis 26. Oktober 2025 statt und gilt als eines der wichtigsten Gourmet-Events Asiens.

Unter dem Motto „REMIX. Best of All Worlds“ verbindet das Festival internationale Spitzenküche, edle Weine und kreative Geschmackserlebnisse. Zum ersten Mal bleiben die Tore bis Mitternacht geöffnet – perfekt für alle Gäste, die Hongkongs Nachtleben und Kulinarik in Kombination erleben möchten.

Dr. Peter Lam, Chairman des HKTB, betont: „Das Hong Kong Wine & Dine Festival ist ein Symbol für die Vielfalt und Kreativität unserer Stadt. Es vereint Kulinarik, Kultur und Lifestyle auf höchstem Niveau und schafft unvergessliche Erlebnisse – für Besucher aus aller Welt.“

Ein Hochgenuss für alle Sinne – Spitzenweine und Sterneküche im Mittelpunkt

Ein Highlight ist das „BEA Grand Wine Pavilion“, das Spitzenweine aus der ganzen Welt präsentiert – darunter edle Tropfen aus Bordeauxs berühmten First Growth Weingütern wie Lafite, Margaux oder Mouton Rothschild sowie seltene Grand Crus aus Burgund. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Whiskys und Kweichow Moutai aus China.

Im „Tasting Room“ erwartet Besucher ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse: Fünf renommierte Köche – darunter Drei-Sterne-Koch Cheung Yat Fung und der Londoner Spitzenkoch Andrew Wong – gestalten gemeinsam ein „Ten Hands Dinner“ unter dem Motto Beyond Cantonese Flavour.

Auch die neue „Towngas Gourmet Avenue“ feiert Premiere: Zwölf der besten Restaurants Hongkongs, darunter L“Atelier de Joel Robuchon, CulinArt 1862 und Bo Innovation, bringen zusammen 13 Michelin-Sterne und 7 Black Pearl Diamonds auf einen Platz.

Ein weiteres Highlight ist die interaktive „Pairing Exploration Experience“, bei der Gäste selbst spannende Kombinationen aus fünf Geschmacksrichtungen und fünf Weinsorten entdecken können. Ergänzt wird das Programm durch internationale Marken und Themenbereiche – darunter eine Disney-Area mit eigens kreierten Cocktails, Weinen und süßen Überraschungen.

Mit rund 300 Ausstellern aus 31 Ländern und Pavillons aus Regionen wie Bordeaux, Spanien, Japan oder den USA gilt das Festival als eines der vielseitigsten Gourmet-Events weltweit.

Mehr Informationen zum Wine & Dine Festival 2025 sind online zu finden auf Discover Hong Kong – Wine & Dine Festival.

