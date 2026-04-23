Hongkong positioniert sich als führende Eventdestination Asiens

Abwechslungsreicher Veranstaltungskalender

Weitere Informationen zu den vielfältigen Veranstaltungen und Events in Hong Kong

Das Hong Kong Tourism Board (HKTB) knüpft genau hier an und nutzt den Schwung des Turniers, um Hongkong weiter als „Events Capital of Asia“ zu positionieren. Auch in den kommenden Monaten präsentiert sich die Stadt erneut als Bühne für internationale Großevents und kulturelle Höhepunkte, die die enorme Vielfalt Hongkongs sichtbar machen, von Weltklasse-Sport über zeitgenössische Kunst bis hin zu einzigartigen Kulturfesten. Was für ein Start ins Eventjahr 2026-27: Die gerade zu Ende gegangenen Hong Kong Sevens haben einmal mehr gezeigt, warum Hongkong zu den spannendsten Eventdestinationen

weltweit zählt. Das traditionsreiche Rugby-Turnier feierte in diesem Jahr sein 50. Jubiläum und begeisterte Spieler, Fans und internationale Gäste gleichermaßen. Volle Ränge, ausgelassene Stimmung und ein starkes globales Medienecho unterstreichen den Erfolg der Veranstaltung.

Ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungs-Highlights der kommenden Monate:

Cheung Chau Bun Festival (24.-25. Mai 2026)

Auf einem der skurrilsten Feste der Welt treffen tonnenweise Brötchen, kunstvolle Pappmache-Figuren, Löwentänzer und traditionelle Geschichten über alte Geister aufeinander. Der jährlich auf der Insel Cheung Chau stattfindende Bun-Karneval verbindet jahrhundertealte Bräuche mit farbenfrohen Paraden und lebendiger Straßenfest-Atmosphäre. Das einzigartige Ereignis ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern äußerst beliebt und zählt zu den charakteristischsten Kulturfesten Hongkongs.

Dragon Boat Festival (27.-28. Juni 2026):Die „Hong Kong International Dragon Boat Races“ am Victoria Harbour zählen zu den traditionsreichsten und zugleich dynamischsten Veranstaltungen des Jahres in Hongkong. Im Jahr 2026 steht das Festival zudem im Zeichen eines besonderen Jubiläums: dem 50-jährigen Bestehen der modernen Drachenbootrennen,

das dem Event eine zusätzliche symbolische Bedeutung verleiht. Teams aus aller Welt treten vor der beeindruckenden Skyline der Stadt gegeneinander an und verbinden dabei sportlichen Wettbewerb mit jahrhundertealter Tradition.

Mid-Autumn Festival & Tai Hang Fire Dragon Dance (25.-27. September 2026) Wenn der imposante Feuerdrache durch die Straßen von Tai Hang zieht, wird ein Stück lebendige Geschichte sichtbar. Der legendäre Tai Hang Fire Dragon Dance zählt zu den eindrucksvollsten kulturellen Ereignissen Hongkongs und

verbindet jahrhundertealte Tradition mit einer einzigartigen, atmosphärischen Inszenierung im Herzen der Stadt. Tausende glimmende Räucherstäbchen verleihen dem Drachen seine charakteristische Erscheinung und machen den Umzug zu einem unvergesslichen Erlebnis im Rahmen des Mid-Autumn Festivals.

Hong Kong Cyclothon (11. Oktober 2026)Der Hong Kong Cyclothon begeistert auch in diesem Jahr tausende Radsportfans aus aller Welt. Die spektakuläre Strecke führt entlang einiger der bekanntesten Wahrzeichen der Metropole und bietet sowohl Profis als auch Hobbyfahrern ein einzigartiges Erlebnis. Neben sportlichem Ehrgeiz steht vor allem die Förderung eines aktiven und nachhaltigen Lebensstils im Mittelpunkt.

Hong Kong Wine & Dine Festival (Ende Oktober 2026)

Kulinarische Vielfalt steht im Mittelpunkt dieses mehrtägigen Festivals an der Central Harbourfront. Es vereint lokale Spezialitäten mit internationaler Spitzenküche und präsentiert die gastronomische Bandbreite der Stadt in einzigartiger Atmosphäre direkt am Victoria Harbour. Besucher können sich durch ein breites Angebot an Weinen, Gourmetgerichten und Streetfood-Kreationen probieren und dabei die kulinarische Innovationskraft Hongkongs erleben.

Hong Kong WinterFest (November bis Dezember 2026)

Festliche Lichter, aufwendig gestaltete Installationen und vielfältige Events verwandeln Hongkong in eine stimmungsvolle Winterkulisse. Im Rahmen des Hong Kong WinterFest erstrahlt die Stadt in besonderem Glanz und bietet zahlreiche Kultur-, Unterhaltungs- und Familienangebote für Besucher und Einheimische. Von beeindruckenden Lichtinszenierungen über kreative Dekorationen bis hin zu saisonalen Veranstaltungen entsteht eine einzigartige Atmosphäre, die die Winterzeit in der Metropole besonders erlebbar macht.

Hong Kong New Year Countdown (31. Dezember 2026 bis 1. Januar 2027)

Der Jahreswechsel am Victoria Harbour zählt zu den spektakulärsten Momenten des Jahres in Hongkong. Mit einer beeindruckenden Kombination aus Feuerwerk, Lichtshows und Musikinszenierungen verwandelt sich die Skyline in ein farbenprächtiges Spektakel. Tausende Menschen versammeln sich entlang der Uferpromenaden und feiern gemeinsam den Übergang ins neue Jahr in einzigartiger Atmosphäre vor der ikonischen Kulisse des Hafens.

Chinese New Year (6.-20.Februar 2027)

Das chinesische Neujahrsfest zählt zu den wichtigsten und farbenprächtigsten Feierlichkeiten in Hongkong. Der 6. Februar 2027 markiert den Beginn des Jahres der Ziege. Mit aufwendig gestalteten Paraden, traditionellen Drachen- und Löwentänzen sowie internationalen Bühnenprogrammen verwandelt sich

die Stadt in ein lebendiges Fest der Kulturen. Straßen und Viertel erstrahlen in festlicher Dekoration, während Einheimische und Besucher gemeinsam das neue Mondjahr begrüßen.

Kunst im Mittelpunkt (März 2027)

Der März steht traditionell ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Internationale Messen wie die Art Basel Hong Kong, hochkarätige Ausstellungen sowie vielfältige Programme im M+ und im Hong Kong Palace Museum machen die Stadt zu einem globalen Zentrum der Kreativszene. Galerien, Museen und Off-Spaces präsentieren in dieser Zeit ein besonders dichtes und anspruchsvolles Angebot, das sowohl etablierte Künstlerinnen und Künstler als auch aufstrebende Talente in den Fokus rückt.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

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Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

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Bildquelle: Hong Kong Tourism Board