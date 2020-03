HONOR bringt das Notebook MagicBook 14 und das Smartphone 9X PRO in Deutschland auf den Markt

*Mit exklusivem Vertriebspartner notebooksbilliger.de bietet HONOR ein limitiertes Bundle zum Verkaufsstart: HONOR MagicBook 14 mit gratis HONOR MagicWatch 2 (46mm) für 599,90 EUR erhältlich

*Launch des HONOR 9X PRO: erstes HONOR Smartphone, welches ganz auf die Huawei AppGallery vertraut

Düsseldorf, 19. März 2020 – HONOR, eine globale Technologiemarke, stellte diese Woche das Notebook MagicBook 14 bei virtuellen Media-Briefings in Deutschland vor. Es ist ein wichtiger Schritt für HONOR, in Deutschland in die PC-Industrie einzusteigen. Während der virtuellen Meetings präsentierte HONOR auch das HONOR 9X PRO, das erste HONOR Smartphone, welches ganz auf die Huawei AppGallery vertraut, die zu den Top drei App-Stores der Welt gehört.

Smarte und leichte Geräte, die sich überall mitnehmen lassen und untereinander kompatibel und vernetzt sind, werden zu einem Trend auf dem europäischen Markt. Laut Canalys, einem führenden Marktforschungsinstitut, tragen 41% der befragten Personen mehr als ein intelligentes Gerät bei der Arbeit oder unterwegs bei sich.[1] Im Rahmen der 1+8+N IoT-Strategie von HONOR – einem Ökosystem, das ein Smartphone, acht Kategorien vernetzter Produkte und eine breite Palette von verbundenen Geräten von Drittanbietern integriert – ist die weltweite Einführung der HONOR MagicBook-Serie einer der Meilensteine, um das vernetzte und smarte Ökosystem der Marke auszubauen.

Das HONOR MagicBook 14 besitzt ein kompaktes, dünnes und leichtes Design. Das ästhetisch gestaltete Notebook richtet sich an junge Leute, die unabhängig sind und überall arbeiten und Spaß haben wollen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden, einem FullView-Display mit maximiertem Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse, einem leistungsstarken Prozessor für ultraschnelle Leistung und verbesserter Grafik macht das MagicBook 14 Young Professionals und Studierende bereit für eine vernetzte Zukunft. So lässt sich das Notebook dank der Magic-Link Funktion zum Beispiel spielend leicht mit einem HONOR Smartphone verbinden.

Das HONOR MagicBook 14 wird in Deutschland vom 21. März bis zum 2. April mit einem HONOR MagicWatch 2-Bundle in limitierter Stückzahl zum Preis von 599,90 EUR bei HONORs exklusivem Vertriebspartner notebooksbilliger.de und auf HIHONOR zur Vorbestellung angeboten.

“HONOR ist in China zu einer Technologiemarke für die Jugend geworden. Diese Erfolgsgeschichte spiegelt sich in einem stetigen Umsatzwachstum und einer zuverlässigen Produktqualität wider. Die Marke HONOR, deren Ursprünge in der Produktion von Smartphones liegt, verfügt über ein breites technisches Know-how, Innovationsfähigkeiten und ein Team von Fachleuten. Dieser reiche Erfahrungsschatz bietet uns einen einzigartigen Vorteil für den Eintritt in den globalen PC-Markt”, sagt George Zhao, Global President von HONOR. “Die HONOR MagicBook Serie kombiniert ein schlankes und leichtes Design, innovative Features und Funktionalität mit einer intelligenten Benutzererfahrung. So ist es das ideale Gerät für junge, technisch versierte Digital Natives. Von Smartphones und Notebooks bis hin zu smarten Audiogeräten – HONOR ist jetzt die Marke für die Bedürfnisse der Digital Natives auf der ganzen Welt.”

HONOR MagicBook 14: Dünnes und leichtes Notebook mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit

Erhältlich in Space Gray und Mystic Silver ist die HONOR MagicBook Serie perfekt für User, die nicht nur auf smarte Technik, sondern auch auf stylishes Design Wert legen. Das minimalistische Aluminiumgehäuse besticht durch Diamantschliff und die auffallend blauen, abgeschrägten Kanten im neuen Design. Der Laptop besitzt auf drei Seiten einen 4,8 mm dünnen Rahmen, wodurch das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse auf 84% steigt und gleichzeitig die Leichtigkeit des Geräts gewahrt wird. In Verbindung mit einem nahezu 180-Grad-Scharnier können die Benutzer ihr Display in verschiedenen Winkeln einstellen und bekommen so ein komfortables Seherlebnis.

Das HONOR MagicBook 14 wird von einem starken 56Wh-Akku mit hoher Energiedichte betrieben und bietet 10 Stunden “Standalone-Power” ohne Unterbrechung.[2] Ausgestattet mit einem kompakten Typ-C-Ladegerät mit 65W Schnellladefähigkeit kann das HONOR MagicBook 14 in nur einer halben Stunde bis zu 46% aufgeladen werden.[3] Um eine optimale Sicherheit unter allen Bedingungen zu gewährleisten, wird die Ladefähigkeit durch einen ausfallsicheren Überhitzungsmechanismus geschützt, bei dem der Strom bei Bedarf automatisch abgeschaltet wird.

Der Schutz der Privatsphäre ist beim Kauf eines Laptops ein wichtiges Kriterium. Die HONOR MagicBook Serie ist mit einer Pop-up-Webcam ausgestattet, die diskret unter der Kamerataste auf der Tastatur versteckt ist. Benutzer können einfach auf die Kamerataste auf der Tastatur tippen, damit die Webcam bei Bedarf aufklappt. Dies dient zum einzigartigen, mechanischen Schutz der Privatsphäre gegen digitale Angriffe wie Hijacking. Darüber hinaus ermöglicht die Fingerabdruck-Einschalttaste den sofortigen Zugriff auf den Desktop mit nur einer Berührung – der User muss sich nicht mehr einloggen. Dies bietet eine sicherere und mühelosere Anmeldung.

Die HONOR MagicBook Serie bietet eine aktualisierte Version der HONOR Magic-Link-Funktion mit Multi-Screen Kollaborations-Tool. Benutzer können nun mit einem einfachen Klick zwischen ihrem HONOR Smartphone und der HONOR MagicBook Serie wechseln. Magic-Link 2.0 ermöglicht es den Benutzern, den Bildschirm des Smartphones und die Dateien auf dem Laptop gemeinsam zu nutzen; die Benutzer können ihre Dateien per Drag & Drop und mit derselben Tastatur und Maus bearbeiten.[4] Der Laptop ermöglicht es den Benutzern auch, genau dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, ohne zwischen den Geräten hin- und herzuspringen. Multitasking ist so einfacher denn je.

notebooksbilliger.de: Exklusiver Vertriebspartner von HONOR

notebooksbilliger.de ist der größte deutsche Elektronik-Online-Händler. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den Online-Händler auf seinem Weg zur Spitze. Dabei arbeitet notebooksbilliger.de mit vielen großen Herstellern wie HONOR, zum Beispiel als exklusiver Vertriebspartner des HONOR MagicBook 14, zusammen. Das Notebook wird online über notebooksbilliger.de vertrieben.

HONOR 9X PRO: Außergewöhnliches Erlebnis mit wichtigen und exklusiven Apps der Huawei AppGallery

Ausgestattet mit dem hochmodernen Kirin 810 Prozessor, einer 48MP Triple-Kamera und einem 6,59 Zoll HONOR FullView Display, bietet das HONOR 9X PRO ein verbessertes Erlebnis für User mit Upgrades in den Bereichen Leistung, Spiele und Fotografie. Der Kirin 810 Prozessor benutzt eine brandneue Datenverarbeitungsarchitektur von Huawei, um anspruchsvollere und vielfältigere Anwendungen in der KI zu ermöglichen. Darüber hinaus wird der Grafikprozessor auf den Mali-G52 aufgerüstet, der Kirin Gaming+ ermöglicht. Diese Funktion bietet ein flüssigeres Spielerlebnis, während sein Flüssigkeitskühlsystem die Wärmeableitung bei längerem Spielen verbessert.

Über die Huawei AppGallery hat das HONOR 9X PRO Zugang zu einer Vielzahl von Apps in den Kategorien Gesundheit & Fitness, Unterhaltung, Musik und Fotografie. Mit dieser sicheren Plattform können die Benutzer nun einfach und zuverlässig passende Apps für jede Situation finden.

Das HONOR 9X PRO wird ab dem 19. März 2020 in Deutschland für 249,90 EUR UVP auf HIHONOR erstmal exklusiv für HONOR-Fans erhältlich sein. Der allgemeine Verkauf wird zu einem späteren Zeitpunkt starten.

——————————

[1] Die Umfrage wurde von Canalys im Februar 2020 durchgeführt

[2] Basierend auf den Ergebnissen von HONOR-Labortests mit 150 nits Helligkeit unter Verwendung der MobileMark 2014-Teststandards. Die Akkukapazität von 56Wh wird als typischer Wert bewertet. Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von den tatsächlichen Nutzungssituationen ab.

[3] Diese Funktion wird nur auf der HONOR MagicBook 14 Serie mit PC-Manager Version 10.0.2.99 oder höher unterstützt, auf denen die entsprechenden, vom PC-Manager bereitgestellten Treiber installiert sind. Diese Funktion ist nur mit ausgewählten NFC-fähigen Smartphones kompatibel, die die folgenden Bedingungen erfüllen: HUAWEI-Telefone mit EMUI 10 oder höher; oder HONOR-Telefone mit EMUI 10 oder Magic UI 3.0 oder höher.

[4] Die Ladedaten stammen aus den Ergebnissen der HONOR-Labortests. Bei einer Temperatur von 25° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45%-80% kann das HONOR 65W Ladegerät mit Original-Ladekabel die Batterie des HONOR MagicBook 14 im Schlafmodus in 30 Minuten von 1% auf 46% aufladen. Die tatsächlichen Daten können je nach individuellen Produktunterschieden, Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren variieren.

HONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend. Die Marke wuchs mit der Entwicklung des mobilen Internets und wurde von den bahnbrechenden technischen Entwicklungen dieser Zeit geprägt. Dieser unerschütterliche Wille, immer am Puls der Zeit zu sein, führte zum klaren Unternehmensfokus auf Forschung und Entwicklung. HONOR nutzt alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära und arbeitet daran, eine intelligente, neue Welt für die Jugend zu schaffen. Ziel ist ein intelligentes, lebendiges Ökosystem und eine inspirierende Jugendkultur. HONOR wird sich auch weiterhin von anderen Anbietern abheben, indem sie den Spaß an Innovationen, Technik und Stil lebt und eine vielfältige und offene Online-Community für ihre leidenschaftliche, wachsende Fangemeinde anbietet.

Firmenkontakt

HONOR Deutschland

Clara Lamm

Platz der Ideen 1

40476 Düsseldorf

+49 211 987097 36

HONORDE@hkstrategies.com

http://www.hiHONOR.com/de

Pressekontakt

Hill+Knowlton Strategies

Clara Lamm

Platz der Ideen 14

40476 Düsseldorf

+49 211 987097 36

HONORDE@hkstrategies.com

http://www.hkstrategies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.