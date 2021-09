Hootsuite integriert Amplify in Microsoft Teams

Hootsuite Amplify in Verbindung mit Microsoft Teams ermöglicht Social Selling und stärkere Employee Advocacy durch die Möglichkeiten einer vernetzten Belegschaft

Hamburg, 3. September 2021_ Hootsuite, stellt heute Amplify von Hootsuite für Microsoft Teams vor. Die Integration in das Ökosystem wird es Hootsuite Amplify- und Teams-Kunden erleichtern, kuratierte Social-Media-Inhalte nahtlos direkt aus der Geschäftskommunikationsplattform Teams heraus zu teilen – und verwandelt so die eigenen Mitarbeiter in engagierte Markenbotschafter. Risiken werden durch die vorab geprüften Inhalte ebenfalls reduziert.

“Da die organische Reichweite in den sozialen Medien weiter abnimmt, vergrößern Unternehmen ihre Reichweite über die sozialen Netzwerke ihrer Mitarbeiter und nutzen die verstärkenden Effekte von hunderten oder tausenden von engagierten Mitarbeitern, die die Geschichten der Marke mit ihrer eigenen Stimme teilen”, sagt Darren Guarnaccia, SVP Product bei Hootsuite. “Da 84 Prozent der Unternehmen eine signifikante Steigerung der Markengesundheit durch den Einsatz von Employee Advocacy erfahren – vor allem, wenn die Führungskräfte involviert sind – war es für uns ein ganz natürlicher nächster Schritt, die Integration mit Microsoft Teams vorzunehmen, um so mehr Nutzern Erfolg in sozialen Medien zu ermöglichen.”

Bereits 2020 wurde Hootsuite in Microsoft Dynamics 365 im Rahmen des globalen ISV Programs für Geschäftsanwendungen integriert, wodurch Microsoft-Kunden ein umfangreiches Social-Paket direkt aus dem mehr als 150 Apps umfassenden Ökosystem von Hootsuite zur Verfügung gestellt wird. Die Vertiefung der Zusammenarbeit von Hootsuite und Microsoft wird es Marken ermöglichen, ihre Reichweite über die Netzwerke der Mitarbeiter zu erhöhen, das Vertrauen in Netzwerke insgesamt zu stärken und eine einheitliche Kommunikation aufzubauen, um das Engagement der Mitarbeiter zu steigern.

“Die Kombination von Hootsuite Amplify mit den vielfältigen Optionen von Microsoft Teams wird Unternehmen dabei helfen, ihre Beziehungen zu Mitarbeitern zu stärken und ihre Reichweite auf neue Netzwerke auszudehnen, indem sie sich die Möglichkeiten des Social Selling zunutze machen”, so Daniel Canning, Director, Microsoft Teams Platform bei Microsoft. Um die Integration zu übernehmen, können Amplify lizenzierte Teams-Benutzer die Anwendung Amplify von Hootsuite für Microsoft Teams innerhalb von Teams installieren und die Anwendung zu einer Teams-Gruppe hinzufügen, um sofort mit dem Teilen von geprüften Inhalten zu beginnen.

Mit Amplify von Hootsuite für Microsoft Teams können die Nutzer:

– Wichtige Kampagnen promoten

– Die Reichweite über die Netzwerke der Mitarbeiter auf neue Zielgruppen ausdehnen

– Kuratierte, vorab genehmigte Inhalte über mehrere Kanäle teilen, einschließlich Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram

– Über Neuigkeiten und Geschichten aus verschiedenen Abteilungen, Bereichen und Regionen innerhalb der Teams Anwendung auf dem laufenden sein

Hootsuite Amplify wurde 2015 eingeführt und ermöglicht es Marken, die Stärken vernetzter Mitarbeiter zu nutzen. Es bietet einen ausgefeilten Ansatz für das Risikomanagement von Unternehmen, die vorab geprüfte Inhalte für Social Media benötigen, um sicherzustellen, dass die Nachrichten korrekt, klar und markengerecht sind.

Über Hootsuite

Hootsuite ist der Marktführer für Social-Media-Management mit über 213.000 Accounts und Millionen von Nutzer:innen, die Brands und Organisationen jeder Größe – von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen – weltweit vertreten. Die Expertise von Hootsuite in den Bereichen Social Selling, Social Customer Care und Social-Media-Management ermöglicht es Unternehmen, ihre Marke, ihren Geschäftserfolg und die Beziehung zu ihren Kunden in den sozialen Netzwerken strategisch auszubauen.

Die branchenführende Online-Lernplattform Hootsuite Academy fördert dieses Wachstum durch Social-Media-Zertifikate und hat mit ihrem Kursangebot bereits über eine halbe Million Menschen weltweit erreicht.

Weitere Informationen unter https://hootsuite.com/de/

Firmenkontakt

Hootsuite

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 25

hootsuite@elementc.de

http://www.hootsuite.com/de

