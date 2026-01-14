HopeTrip-Rides 2026: Motorrad-Offsite für Geschäftsführer und Führungskräfte

Nach der Motorradexpedition „Mission Hoffnungsträger“ startet Ben Schulz ein exklusives Reflexionsformat für Geschäftsführer und Führungskräfte.

„Es geht darum, wie wir als Führungskräfte im Mittelstand zu Hoffnungsträgern werden“, sagt Ben Schulz mit Blick auf seine Motorradexpedition „Mission Hoffnungsträger“, die ihn im vergangenen Jahr bis ans Nordkap führte. Aus den dort gesammelten Erfahrungen und den zahlreichen Rückmeldungen entstand ein neues Format: die HopeTrip-Rides 2026, ein kompaktes Offsite-Angebot für Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer und Führungskräfte mittelständischer Unternehmen.

Ben Schulz hatte die „Mission Hoffnungsträger“ als mehrtägige Reise angelegt, in der er nach eigener Darstellung nicht nur Kilometer sammelte, sondern Führung, Verantwortung und Selbstführung in verdichteter Form reflektierte. Nach Abschluss der Expedition sei er wiederholt darauf angesprochen worden, ob die Teilnahme an einer neuerlichen Tour auch möglich sei. Daraus entwickelte die Ben Schulz & Partner AG die HopeTrip-Rides als gruppenbasiertes Format, das Austausch, Struktur und Reflexion bewusst mit dem Motorradfahren verbindet.

Die HopeTrip-Rides sind als dreitägige Offsite-Touren konzipiert. Bestandteil sind tägliche Impulse zur Selbstführung, geführte Motorradstrecken durch ausgewählte Regionen (laut Veranstalter ca. 150-250 km pro Tag) sowie moderierte Gespräche am Lagerfeuer. Pro Termin ist die Gruppengröße auf zehn Teilnehmende begrenzt, um den persönlichen Charakter zu gewährleisten.

Für 2026 sind vier Termine in drei Regionen vorgesehen: Harz (07.05.-10.05.2026), Oberallgäu (11.06.-14.06.2026), Sauerland/Upland (18.06.-21.06.2026) sowie Wittgensteiner Land/Sauerland (24.09.-27.09.2026). Im Anschluss an die Tour erhalten Teilnehmende laut Anbieter ein individuelles 1:1-VIP-Coaching (zwei Stunden) zur Reflexion und Umsetzung. Die Veranstaltung ist als berufliche Weiterbildungs-, Coaching- und Trainingsmaßnahme konzipiert. Optional ist nach Angaben des Veranstalters die Anmietung eines Motorrads über einen Partner möglich.

Anmeldungen für die HopeTrip-Rides 2026 sind ab sofort möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.benschulz-partner.de/hopetrip-rides-2026

Die Ben Schulz & Partner AG ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Unternehmensleitbildern, Führungskräften und UnternehmerInnen spezialisiert hat. Sie unterstützen mittelständische Unternehmen dabei, klare Perspektiven zu entwickeln und zukunftsorientierte, resiliente Führungsteams zu schaffen. Ihr Angebot umfasst unter anderem Unternehmenscoaching, Leadership-Training und -Seminare sowie Kommunikations- und Change-Management-Schulungen. Ihr Auftrag ist es, Menschen und Unternehmen sicher und kraftvoll über Grenzen in neues Land zu führen. Das Team besteht aus Profis auf den Gebieten Strategieberatung und Coaching ebenso wie in der Unternehmensanalyse & Sparring. Mittelständische Unternehmen profitieren von ihrer jahrelangen Erfahrung und tiefgreifenden Expertise bei der Entwicklung und Umsetzung eines Unternehmensleitbild und der Befähigung von Führungskräften, zum Beispiel mittels Führungskräfteentwicklung.

